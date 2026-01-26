世界で愛される猫の物語『ブランケット・キャッツ』（重松清/著）US版カバーで全国書店にて販売開始

株式会社朝日新聞出版

重松清著『ブランケット・キャッツ』（朝日文庫）の、「US（アメリカ）版」限定カバーでのフェア展開が全国の書店で始まります。

本作は、日本国内のみならず海外でも高い評価を受け、これまでに16言語で翻訳版が刊行されてきた、世界で愛される猫小説です。

文化や言語の壁を超えて読まれ続けてきた理由は、重松さんが紡ぎ出す、猫とのかかわり、その“ぬくもり”ある物語が、世界共通で読んだ人の感情を揺り動かすからにほかなりません。

「ブランケット・キャット」が届ける、2泊3日の奇跡

馴染んだ毛布とともに、2泊3日だけ家族のもとへやって来る「ブランケット・キャット」が、人生の岐路に立つ人々に、静かで確かな変化をもたらします。

- リストラされた父親が、家族のために迎えたロシアンブルー- 子どもを持てない夫婦が出会った三毛猫- いじめに悩む少年が選んだ、マンクス- 老人ホームに入る祖母のために探した、アメリカンショートヘア ……

「明日」が揺らいだときに、猫が贈るぬくもりと、小さな光――。

全7編からなる連作短編集です。

２月２２日は猫の日。改めて世界共通の猫の物語をより多くの方へ

本作は、2008年に単行本が発売、2011年に文庫化され、2017年には西島秀俊さんら主演で、NHK総合にてドラマ化されました。現在、日本国内では累計15万部を発行しています。

2月22日は猫の日。

新たな装いとなった本書を、猫と暮らす方も、そうでない方にも、お手に取っていただければ幸いです。

著者プロフィール

日本版カバーUS版カバー

重松清（しげまつ・きよし）

1963年岡山県生まれ。早稲田大学教育学部卒業。出版社勤務を経て執筆活動に入る。99年『ナイフ』で坪田譲治文学賞、『エイジ』で山本周五郎賞、01年『ビタミンF』で直木賞、10年『十字架』で吉川英治文学賞、14年『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。著書多数。

書籍情報

ブランケット・キャッツ

著者：重松 清

ISBN：9784022645951

定価：638円（税込）

判型：A6判並製

ページ数：384ページ

初版発売日：2011年2月4日

発行：朝日新聞出版