「ユニコム株式会社(本社：埼玉県入間市、代表取締役：町田 達彦)は、中小規模・少人数体制の賃貸管理会社を中心に導入が進むクラウド型賃貸管理システム「Simple Up賃貸管理システム」が、株式会社Innovation&Co.が運営するIT製品比較サイト「ITトレンド」における「賃貸管理ソフト」部門の年間ランキング2025(資料請求数)でNo.1を獲得したことをお知らせいたします。

本受賞により、同指標で3年連続No.1(2023年～2025年)となりました(集計期間：各年1月1日～11月30日、資料請求数に基づく)。」





ITトレンド賃貸管理部門 3年連続No.1





■本リリースのポイント

・ITトレンド「賃貸管理ソフト」部門：年間ランキング2025(資料請求数)でNo.1／3年連続No.1(2023～2025年)

・導入検討では「運用継続」「少人数運用」「コストの継続性」が重視される傾向(当社へのお問い合わせ傾向)

・「Simple Up賃貸管理システム」：必要な機能に絞った設計により導入・運用コストの負担に配慮したシステム









■ITトレンド年間ランキング2025とは

https://it-trend.jp/award/2025/rental_management_software

2025年度、ITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表するランキングです。ユーザーに最も支持された製品が紹介されています。

ランキング結果は2025年1月1日～11月30日の期間の資料請求数をもとに集計されています。









■背景：中小規模の賃貸管理会社で「システム導入検討」が増加

当社では、資料請求やお問い合わせの傾向として、中小規模の賃貸管理会社によるシステム導入検討が増加していると捉えています。特に少人数体制の現場では、日常業務を回しながら運用を定着させる必要があるため、導入検討においては次のような観点が重視される傾向があります。

・導入後に無理なく運用を継続できるか

・少人数体制でも業務が回るか

・継続的なコスト負担が現実的か

※上記は、当社に寄せられたお問い合わせ内容の傾向を整理したものです。









■「Simple Up賃貸管理システム」について

「Simple Up賃貸管理システム」は、賃貸管理の現場で利用頻度が高い業務を中心に、クラウドで日々の管理を行えるシステムです。中小規模の賃貸管理会社でも導入・運用しやすいことを重視し、以下の観点で設計しています。

・日常業務に必要な機能を中心に構成(契約管理／入金管理／更新業務 等)

・少人数体制でも運用しやすい業務フローを意識した画面・操作設計

・中小規模でも導入しやすい価格設計

サービスサイト： https://simple-up.jp/









■代表コメント

代表取締役 町田 達彦

「このたびの3年連続No.1獲得は、日々現場で課題に向き合う賃貸管理会社の皆さまのお声に耳を傾け、ときにご指導をいただきながら、現場で本当に必要とされる形へとプロダクトを磨き続けてきた結果だと受け止めております。今後も少人数体制でも無理なく運用できる“ちょうどよい”賃貸管理システムとして、機能改善とサポート品質の向上に取り組んでまいります。」









■今後の展開

ユニコム株式会社は今後も、中小規模の賃貸管理会社が直面する人手不足・業務負担といった課題に向き合いながら、現場での運用を前提とした機能改善・品質向上に取り組み、賃貸管理業務の安定運用と効率化を支援してまいります。





会社概要

商号 ： ユニコム株式会社

所在地 ： 〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-8-31 落合ビル4F

代表者 ： 代表取締役 町田 達彦

事業内容： 不動産賃貸管理システムの開発・販売・サポート

URL ： https://www.unicom.jp