【2月26日(木)開催決定！】クジラボ×自治体通信共催「キャリアに悩む20代・30代公務員のためのキャリアデザイン&転職相談会」を開催します

イシン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：西中 大史、証券コード：143A）が運営する公民共創の先進事例を紹介するメディア『自治体通信』は、株式会社クジラボとタッグを組み、「キャリアに悩む20代・30代公務員のためのキャリアデザイン&転職相談会」を開催いたします。

詳細を見る :https://go.jt-tsushin.jp/HR_webinar_202602-02?utm_source=20260123&utm_medium=PRTimes&utm_content=press

「このまま公務員を続けていていいのかな？」

「転職に興味はあるけど、何からすれば良いか分からない…」

20代・30代という、キャリアの黄金期。

組織の都合で決まる異動、スキルアップの実感が乏しい毎日、そして「公務員以外の道」が見えない焦り。そんな「キャリアに対する漠然とした不安」の声が、日々多く寄せられています。

組織に依存しない自分軸で納得感のあるキャリア選択を後押しすべく、この度公務員向けキャリアコーチングを展開するクジラボ×公務員向け転職支援を手がけるイシンがタッグを組み、20代・30代公務員の「今さら聞けないキャリアに関するお悩み」をすべて解消する相談会を開催します！

事前アンケートや当日リアルタイムで寄せられる質問に対し、キャリアデザインと転職支援の専門家がそれぞれの知見から徹底的に回答するQ&A特化型の60分。 当日のご参加が叶わない方も含め、お申し込みいただいた方全員に後日アーカイブ動画も配信します。

一人で悩み続ける現状を脱出し、プロの視点を踏まえて進むべき道を明確にする「羅針盤」として、この機会をぜひご活用ください！

■ 開催概要

（１）開催日時

2026年2月26日(木)20時00分～21時15分

（２）実施方法

ウェビナー形式（zoomウェビナー）

※動画は後日公開(申込者限定)

（３）参加対象

公務員

（４）参加費

無料

（５）主催

自治体通信運営事務局（イシン株式会社）

株式会社クジラボ

（６）ご注意

公務員限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。

■ プログラム（予定）

- 開会&ご挨拶(10分)イシン株式会社・クジラボのご紹介- 質問・相談会(60分)キャリアデザイン&転職相談会事前アンケートや当日リアルタイムで寄せられた質問に回答いたします。匿名でのご質問も可能です。ご質問がない場合も、他の方のご質問に対する回答を聞くだけのご参加も歓迎です！- 閉会(5分)無料相談のご案内

※タイトルや内容等は変更となる場合がございます。

■ 登壇者プロフィール

株式会社クジラボ 執行役員 池田 孔俊

親族全員公務員の家系に生まれ、自分も公務員になることを期待されながら都内国公立大に進学するも、大学3年次のインターンシップを契機に気持ちが変わり卒業後は民間企業へ。

人材系ベンチャー企業にて主に20代向けのキャリア支援と法人営業も兼務し、ありとあらゆる業界、職種、規模の顧客を担当。

その後IT系企業にキャリアチェンジし、主に官公庁向けプロジェクトの営業を幅広く経験しつつ、地方移住＆フルリモートワークに移行。

2023年、株式会社クジラボに執行役員として参画。公務員特化型キャリア支援事業の責任者として立ち上げから従事し、のべ500名以上の公務員のキャリアに伴走中。

株式会社クジラボ： https://kujilabo.jp/

イシン株式会社 執行役員 春見 佳佑

2015年イシン株式会社に入社。入社以来、ベストベンチャー100などのメディア営業を通じて、これまで延べ2,000人を超えるベンチャー経営者と会い、ベンチャー企業の採用や販促のブランディング支援を実施。

新卒3年目で、当時最速で部長に就任し、新規事業の立ち上げや、イシンの新卒採用等を担当し、2023年から執行役員に就任。

自治体通信Online：https://www.jt-tsushin.jp/

■ このような方にオススメ！

■ 参加方法

- 公務員としてのキャリアに違和感があり、別の道を模索してみたい方- 「今の仕事を続ける」か「転職すべき」かの判断軸に悩んでいる方- 転職を検討しているが、「何から手をつければいいのか」分からず止まっている方- 周囲にキャリアの悩みを相談できる相手がおらず、客観的な意見を求めている方- 情報収集はしているものの「自分の場合はどうすればよいか」が分からない方- 「公務員からの転職成功事例」や、転職に失敗しないための注意点を知りたい方

下記からお申込みが可能です。

※公務員限定のセミナーのため、企業関係者等の方のご参加はご遠慮いただいております。

＜会社概要＞

会社名 ：イシン株式会社

代表取締役社長：西中 大史

所在地 ：東京都港区港南1-6-41 芝浦クリスタル品川9F

設立 ：2005年4月

URL ：https://www.ishin1853.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ先＞

イシン株式会社 HR事業開発室

TEL ：03-5291-1580(代表)

Email：ag-ishin@ishin1853.co.jp