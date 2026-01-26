【2/19は“チョコミントの日”】【数量限定復刻】大人気商品がチョコミントの日に向けて数量限定で再登場。

株式会社Sweets HD

手作りシフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE.は、『チョコミントシフォン』を、2026年1月26日(月)より数量限定で販売再開いたします。2月19日の「チョコミントの日」に向けてお届けする特別企画です。

『チョコミントシフォン』は、2025年6月の登場当初より、「チョコとのバランスが絶妙」といった声が多く寄せられ、多くの“チョコミン党”の皆様にご好評をいただいた一品です。

夏限定商品として誕生しましたが、「この爽快感をまた味わいたい」「チョコミントの日にも食べたい」というお声を受け、今回数量限定での販売再開が決定しました。

『チョコミントシフォン』は、ミントの清涼感とチョコレートのビター感、そのどちらも妥協していない設計が特徴です。ミントとカカオが織りなすマーブル模様のシフォン生地に、爽やかなチョコミントクリームをたっぷりと重ね、仕上げにビターチョコレートをあしらいました。

ひと口目から広がるのは、澄んだミントの香りと、後味を引き締めるカカオの余韻。

暖かい部屋で、あえて冷たいチョコミントを味わう--

冬だからこそ際立つ、キレのある爽快感をお楽しみいただけます。

2月19日は「チョコミントの日」

アメリカで「Chocolate Mint Day」として親しまれてきたこの日は、日本でもチョコミント好きの間で自然発生的に広まり、SNSを中心に盛り上がりを見せてきました。

その想いが形となり、2021年には有志の呼びかけにより一般社団法人・日本記念日協会へ正式に登録。チョコミントを愛する人たちによって生まれた、特別な記念日です。

ぜひこの機会に、心までスッと澄み渡るチョコミント体験をお楽しみください。

『チョコミントシフォン』

ミントの風味とほろ苦いチョコレートが口いっぱいに広がる、見た目にも美しいマーブル模様のシフォン生地。その上には、ふんわり軽やかな口どけに仕上げた、清涼感広がるチョコミントクリームをとろりと垂らしました。食感のアクセントとして、ケーキ天面にパリッと食感のチョコレートを飾っています。



＜商品情報＞

This is CHIFFON CAKE.「チョコミントシフォン」

※冷凍状態でお届けします。

受注開始 ：2026年1月26日(月)

商品発送 ：2026年1月30日(金)より順次開始

販売価格 ：\3,500（税込）

サイズ・重量：4号サイズ（約12cm）229g

賞味期限 ：冷凍（-18℃以下）で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 ：公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ ：https://link.thisischiffoncake.com/SAPIuv

「だから美味しい、これがシフォン」

生地にひたむきに、クリームに一途に。

焼き続けて、たどり着いたしっとりふわふわの生地、

濃厚なのにやさしい口溶けのクリーム。

シンプルだからこそ、誠実な手仕事でていねいに作り上げました。

これこそが私たちが想う、最高のシフォンケーキです。

ひとくちで広がる私たちの最高が、

あなたのHAPPY な時間に寄り添えたら

<会社概要＞

株式会社 Sweets HD

所在地：東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://thisischiffoncake.com/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/