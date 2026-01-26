TVアニメ『サザエさん』が海外進出！！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社エイケン（ADKエモーションズ　グループ会社、本社：東京都荒川区、代表取締役社長：高田 幸郎、以下「エイケン」）は、2024年10月には放送55周年を迎え、日曜夜6時30分からお茶の間を笑顔にしてきたTVアニメ『サザエさん』が海外展開をスタートし、台湾での放送を開始することをお知らせいたします。
台湾での初回放送はケーブルテレビ「MOMOTV」にて、１月26日に決定。毎週月曜から金曜の夜７時にTVアニメ『サザエさん』が、台湾のお茶の間を笑顔にします。

◆台湾での展開について◆





台湾でTVアニメ『サザエさん』を展開するのは、日本のアニメの配信・ライセンス事業を専門とする台湾の大手企業 MUSE（木棉花國際股份有限公司）。
同社は、「台湾では、ファミリー向け作品が常に高い人気を誇っており、『クレヨンしんちゃん』や『あたしンち』などは、長年にわたり多くの視聴者に親しまれています。テレビ局側からも、家族で安心して視聴できる作品へのニーズが高く、『サザエさん』は日本で長く愛されてきた定番作品であることから、台湾市場においても親和性が高く、安定した展開が期待できると考え、本作を購入いたしました。」とし、TVアニメ『サザエさん』の台湾での展開に期待を寄せています。

◆台湾版キャスト◆
海螺（サザエ）　役　　 馮嘉徳


鱒男（マスオ）　役　　 歐祖豪


鰹魚（カツオ）　役　　 陳貞礱


海帶芽（ワカメ) 役 　　 謝寧


鱈男（タラオ）　役　　 邱涵菲


波平（波平) 　　役　　 陳彥鈞


舟（フネ） 　　 役　　 王貞令

◆TVアニメ『サザエさん』について◆
TVアニメ『サザエさん』は長谷川町子による漫画を原作とし、1946年から「夕刊フクニチ」「新夕刊」「夕刊朝日新聞」を経て、1951年から「朝日新聞」朝刊で1974年まで連載されました。そして1969年にアニメ放送が開始されて以来、フジテレビの日曜日18:30の定番として昭和、平成、令和と長く愛され続け、2024年10月には放送55周年を迎え、「最も長く放映されているテレビアニメ番組」のギネス世界記録を更新しました。

(C)長谷川町子美術館