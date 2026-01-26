TVアニメ『サザエさん』が海外進出！！

株式会社ADKエモーションズ

株式会社エイケン（ADKエモーションズ グループ会社、本社：東京都荒川区、代表取締役社長：高田 幸郎、以下「エイケン」）は、2024年10月には放送55周年を迎え、日曜夜6時30分からお茶の間を笑顔にしてきたTVアニメ『サザエさん』が海外展開をスタートし、台湾での放送を開始することをお知らせいたします。

台湾での初回放送はケーブルテレビ「MOMOTV」にて、１月26日に決定。毎週月曜から金曜の夜７時にTVアニメ『サザエさん』が、台湾のお茶の間を笑顔にします。





◆台湾での展開について◆

台湾でTVアニメ『サザエさん』を展開するのは、日本のアニメの配信・ライセンス事業を専門とする台湾の大手企業 MUSE（木棉花國際股份有限公司）。

同社は、「台湾では、ファミリー向け作品が常に高い人気を誇っており、『クレヨンしんちゃん』や『あたしンち』などは、長年にわたり多くの視聴者に親しまれています。テレビ局側からも、家族で安心して視聴できる作品へのニーズが高く、『サザエさん』は日本で長く愛されてきた定番作品であることから、台湾市場においても親和性が高く、安定した展開が期待できると考え、本作を購入いたしました。」とし、TVアニメ『サザエさん』の台湾での展開に期待を寄せています。



◆台湾版キャスト◆

海螺（サザエ） 役 馮嘉徳

鱒男（マスオ） 役 歐祖豪

鰹魚（カツオ） 役 陳貞礱

海帶芽（ワカメ) 役 謝寧

鱈男（タラオ） 役 邱涵菲

波平（波平) 役 陳彥鈞

舟（フネ） 役 王貞令



◆TVアニメ『サザエさん』について◆

TVアニメ『サザエさん』は長谷川町子による漫画を原作とし、1946年から「夕刊フクニチ」「新夕刊」「夕刊朝日新聞」を経て、1951年から「朝日新聞」朝刊で1974年まで連載されました。そして1969年にアニメ放送が開始されて以来、フジテレビの日曜日18:30の定番として昭和、平成、令和と長く愛され続け、2024年10月には放送55周年を迎え、「最も長く放映されているテレビアニメ番組」のギネス世界記録を更新しました。



≪関連サイト≫

サザエさん公式HP https://www.sazaesan.jp/

サザエさん公式ブログ https://eiken-anime.jp/sazaesan/



(C)長谷川町子美術館