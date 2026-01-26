前年来場者6,147人！滋慶学園福岡6校合同「職業体験フェスタ2026」2/6（金）・2/7（土）開催@マリンメッセ福岡B館

学校法人滋慶学園

学校法人滋慶学園の福岡地区6校（福岡デザイン＆テクノロジー専門学校、福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校、福岡医健スポーツ専門学校、福岡ECO動物海洋専門学校、福岡ベルエポック美容専門学校、福岡ホテル・ウェディング＆製菓調理専門学校）は、2026年2月6日（金）・7日（土）の2日間、マリンメッセ福岡B館にて「職業体験フェスタ2026」を開催します。入場無料・入退場自由で、事前申込不要。高校生を中心に、中学生・小学生・保護者の方まで幅広く参加できる一般向けイベントです。

イベント概要

イベント名：職業体験フェスタ2026

開催日程：2026年2月6日（金）・2月7日（土）

開催時間：2月6日（金）11:00～18:00／2月7日（土）10:00～16:00

会場：マリンメッセ福岡 B館

入場料：無料

参加条件：入退場自由／事前申込不要

対象：高校生・中学生・小学生・保護者の方も歓迎

後援：福岡県・福岡県教育委員会・福岡市教育委員会

公式サイト：https://www.jikeicom.jp/fukuokasyokutai/

「職業体験フェスタ2026」とは？

「職業体験フェスタ2026」は、“好きを仕事に”をテーマに、人気の業界・職種の「お仕事体験」が一堂に集まる体験型イベントです。会場では、さまざまな分野の体験を用意しており、将来の進路や「やってみたい仕事」を考えるきっかけとして活用できます。

また、学校説明・相談コーナーでは、進路や進学に関する相談を個別に行うことができます（就職・カリキュラム・学費・入試など）。

約50種のお仕事から選べる職業体験ブース

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c4JTids7Cf4 ]

■動物飼育員、ペットトリマー、水族館飼育員、ドッグトレーナー、動物看護師

■パティシエ、カフェスタッフ・バリスタ、調理・パン・農業、ブライダル、ドレススタイリスト、ホテル・観光

■美容師、ヘアメイク

■e-sports、イラストレーター、ネット動画クリエーター

■ヴォーカル・歌い手、ミュージシャン、K-POP・ダンス、声優・VTuber、コンサートスタッフ、音楽ビジネス、作曲・トラックメーカー

■スポーツトレーナー、スポーツアナリスト、柔道整復師、鍼灸師、理学療法士、作業療法士、救急救命士、医薬品登録販売者、歯科衛生士、看護師

これらの中から最大5つまで職業体験を選ぶことができます。

※開催内容は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

■「2026 we are JIKEI COM 若きクリエーター展」同時開催

同会場にて、卒業・進級制作展「若きクリエーター展」を同時開催します。6校ではそれぞれの専門性を活かし、業界が求める即戦力のある人材を育成するため、企業とともに「産学連携教育」に取り組んでいます。その企業プロジェクト作品を中心に、各専攻の学生が取り組んだ成果を、展示・プレゼンテーションいたします。

昨年のプレゼンテーションの様子

「2026 we are JIKEI COM 若きクリエーター展」についてはお申し込みが必要です。

学校概要

- 企業の方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd799w5mvO01YUMsel7C1fK3wUhvQ_yjZt_xnevjgCGRK09_w/viewform)- 一般の方はこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmprJCeYMpLlswx2vxHIqx9KEqK0HuKnk8oTFynjbIZV7K-g/viewform)- 中高生の方はこちら(https://form.fca.ac.jp/event/form.html?event_code=54408&form_code=6448&_gl=1*1xnoryi*_gcl_au*MTQ3Nzk3MTczMy4xNzY3NTc3Mzcy*_ga*MTg1MTcwMjgwNS4xNzY3NTc3Mzcz*_ga_XZE3MKPCB7*czE3NjkwMDY3OTAkbzQkZzEkdDE3NjkwMDcxOTkkajE2JGwwJGgw)

福岡ECO動物海洋専門学校（校長：谷川 浩史）

「動物たちの命と向き合い、自然との共生を学ぶ」

動物園・水族館・ドルフィントレーナー・動物看護師・ペットトリマー・ドッグトレーナー・野生動物保護の7分野を総合的に学べる専門学校。3年制・4年制教育により動物の生態や行動、繁殖、飼育管理など専門知識・技術を習得し、産学連携教育を通じて"動物たちの命を守り、人と動物が共に幸せに暮らせる社会を創るために大切な学び"を提供しています。



所在地： 〒812-0033 福岡市博多区大博町4-16

公式HP：https://www.eco.ac.jp/

お問い合わせ

福岡ECO動物海洋専門学校

広報担当：片江 美菜

TEL：0120-717-264

MAIL：mina_katae@eco.ac.jp