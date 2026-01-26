【CAMP HACK× LUGH】ぶら下げて使える、手のひらサイズのタオルセットを販売開始

株式会社スペースキー

「今までにないワクワクを。」をスローガンに掲げる日本最大級のアウトドアWEBメディア「CAMP HACK」（運営：株式会社スペースキー）は、公式オンラインストア「CAMP HACK STORE(https://store.camphack.online/)」にてオリジナルコラボアイテムの予約販売を開始しました。

【販売ページはこちら(https://store.camphack.online/items/130857231)】

今回のオリジナルアイテムはLUGHの「OUTdryer」タオルとのコラボ

LUGH(ルー)のアウトドア向けタオルブランド「OUTdryer （アウトドライヤー）」は特許技術を生かしたハイスペックコットンタオルを展開しています。



もともと「タイニーサイズ」は展開されているのですが、それよりも更に小さい、手のひらサイズで使い勝手のいい「スーパータイニーサイズ」をCAMP HACKのためにオリジナルで制作していただきました。

新発売の「スーパータイニータオルセット」の特徴

左下がトレック、右上がオーシャンの2展開

セット内容は、丸・三角・四角の3枚でカラビナ付き。

カラーは、爽やかな配色の「オーシャン」と、落ち着いたトーンの「トレック」の2パターン。

１.タオルはメイドインジャパンのこだわり素材

OUTdryerの生地はメイドインジャパン。

毛織物の産地として知られる愛知県一宮で作られた撚り糸を使い、石川県能登町の工場で生地に仕立てられています。

特許取得のオリジナル糸を使っているため、一般的なタオルの4.5倍の吸水力を持っているのが特徴です。

「よく吸う」「すぐ乾く」「持ち歩いても蒸れにくい」「伸びる」という、アウトドア向きの特性を兼ね備えたタオルです。

２.カラビナには「NITE IZE（ナイトアイズ）」製品を採用

タオルセットにはNITE IZE（ナイトアイズ）の「S-Biner（エスビナー）#1」が1つ付属しています。

開口部が両側にあるS字カラビナなので、一方をバックパックのループやベルトループに、もう一方をタオルにかけると着脱がスムーズです。

日常にも、アウトドアにも

手を拭いたり、リュックの肩紐にかけて汗を拭いたり、食器を拭いたり、使い方はさまざま。

濡れたらぶら下げて乾かせる、機動力の高いアイテムです。

1/26(月)から販売スタート

商品詳細

■商品ページ：https://store.camphack.online/items/130857231

■商品名：LUGH / スーパータイニータオルセット（CAMP HACK exclusive）

■展開カラー：オーシャン、トレック

■商品内容：タオル3枚＋カラビナ1個

■商品サイズ：（丸）直径135mm（三角）高さ130、幅160mm（四角）高さ130、幅130mm

■商品価格：2,800円(税込)

■販売開始日：2026年1月26日(月)

※数量限定販売

【CAMP HACK STOREについて】

2023年12月にオープンしたCAMP HACKの公式オンラインストア。「アウトドアな暮らし」をテーマに、編集部が実際に試して納得した、キャンプだけではなく日常にも役立つアイテムを厳選し販売しています。

https://store.camphack.online/

【CAMP HACKについて】

月間550万UUに閲覧されている日本最大級のアウトドアWEBメディア。主に都市圏在住のファミリー層を中心とユーザー属性が特徴。おすすめキャンプ場、用品、料理、最新スタイルまでキャンプ情報を日々配信しています。

https://camphack.nap-camp.com/

【スペースキーについて】

「もっと自由なアウトドアを、すべての人へ。」をビジョンに掲げるアウトドアに特化した業界最大のインターネット企業（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐藤祐輔）。CAMP HACKの他に、登山メディアのYAMA HACK、釣りメディアのTSURI HACK、自転車メディアのCYCLE HACKを運営しています。

https://www.spacekey.co.jp/