アップランドより『烏丸ぴょこ 誕生日記念ボイス』を1月27日（木）より販売開始！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」烏丸ぴょこの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

2026年1月27日（火）に誕生日を迎える烏丸ぴょこを記念したボイスが全4種類登場！

APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。

■『烏丸ぴょこ 誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス 各1,000円（税込）

バイノーラルボイス 各1,500円（税込）

コンプリートセット 5,500円（税込）

音声フォーマット：wav

※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。

【テーマ】

１.誕生日お祝いボイス「三次会は君とふたりで」

２.誕生日を迎える方へのお祝いシチュエーションボイス「ドタバタバースデー」

３.先生とぴょこの居残り授業（バイノーラルボイスver.）

４.烏丸先生と君の居残り授業（バイノーラルボイスver.）

■販売概要

【販売期間】

2026年1月27日（火）12時00分～2月9日（月）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/