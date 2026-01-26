アップランドより『烏丸ぴょこ 誕生日記念ボイス』を1月27日（木）より販売開始！

株式会社アップランド

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営するVTuberグループ「ぶいぱい」烏丸ぴょこの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。


2026年1月27日（火）に誕生日を迎える烏丸ぴょこを記念したボイスが全4種類登場！


APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。



■『烏丸ぴょこ 誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス　　　　　各1,000円（税込）


　　　バイノーラルボイス　各1,500円（税込）


　　　コンプリートセット　5,500円（税込）　　　


音声フォーマット：wav


※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。





【テーマ】


１.誕生日お祝いボイス「三次会は君とふたりで」


２.誕生日を迎える方へのお祝いシチュエーションボイス「ドタバタバースデー」


３.先生とぴょこの居残り授業（バイノーラルボイスver.）


４.烏丸先生と君の居残り授業（バイノーラルボイスver.）



■販売概要

【販売期間】


2026年1月27日（火）12時00分～2月9日（月）23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？


・VTuberが好きな方


・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方


・0-1で企画立案経験のある方


・YouTubeでの配信に知見や興味がある方


・Web3.0に興味のある方


・営業


・イベント制作


・タレントマネージャー　他


少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！


募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/