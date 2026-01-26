TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）５周年限定モデル「ウィングフォート」５th Anniversaryブラックが登場！

株式会社タナクロ

株式会社タナクロ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田中淳也、以下 当社）が運営するキャンプギアブランド「TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）」は、ブランド誕生から５周年を迎えました。

これを記念し、第一弾として、TOKYO CRAFTSを代表するテント「ウィングフォート」より、５周年限定モデル「ウィングフォート ５th Anniversary ブラック」を発売いたします。

さらに、ブラックカラーで統一した新作ギアや、NANGA（ナンガ）とのコラボレーションアイテムなど、複数の新作アイテムを同時展開いたします。

これらの新作アイテムはすべて、2026年１月28日（水）19時より予約発売を開始いたします。

TOKYO CRAFTS ５th Anniversary

― 自然とともに、澄んだ時間を生きる ―

TOKYO CRAFTSは、「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」というブランドメッセージのもと、プロダクトづくりを続けてきました。

特別と日常の境界が溶け合い、自然とともに生きる感覚が、暮らしの中に静かに根づいていく。

そんな“自然とともにある時間”を、より深く味わうためのプロダクトが「ウィングフォート」です。

５周年を迎えたTOKYO CRAFTSが贈る「ウィングフォート ５th Anniversary ブラック」は、この思想をさらに進化させた、ブランドの集大成ともいえるモデルです。

本モデルでは、天井をダブルレイヤー構造へとアップデート。耐水性・断熱性・結露対策といった居住性能を飛躍的に向上させました。さらに、通常モデルのグレーとは一線を画し、生地だけでなくポールや細部のパーツに至るまで、全身をブラックで統一した限定仕様を採用。加えて、５周年の証として、このモデルのためだけの特別なプリントロゴを施しています。

５周年限定モデル「ウィングフォート ５th Anniversary ブラック 」

ウィングフォートは、ファミリー・グループキャンプのあり方を再定義するために生まれた２ルームシェルターです。設営自由度の高さと、トンネル型ドームテントならではの優れた居住性を融合。

１張で人数や天候、キャンプスタイルの変化に柔軟に対応できる、全く新しい２ルームシェルターとして設計されています。

＜５周年限定モデルならではの進化＞

【天井ダブルレイヤー構造】

天井生地を二層構造（ダブルレイヤー）へアップデート。

生地の間に空気層を設けることで、遮熱性・断熱性・結露対策を飛躍的に向上させました。

夏は強い日差しをやわらかく遮り、冬は内外の温度差を和らげることで、一年を通して快適な居住空間を実現します。

【５周年限定ロゴ】

通常の織りネームではなく、このモデルのためだけに施された特別なグラフィックプリントロゴを採用。漆黒の生地に静かに浮かび上がるロゴが、アニバーサリーモデルならではの特別感を演出します。

【跳ね上げとフルクローズの両立】

前面を跳ね上げた状態のまま、シェルターの窓をすべてフルクローズ可能。就寝時にキャノピーを片付ける必要がなく、快適性と利便性を高い次元で両立しています。

※キャノピーは付属しておりません。詳細はスペック内「付属品について」をご確認ください。

【オールブラック仕様】

通常モデルのグレーとは一線を画し、本体生地・ポール・細部のパーツに至るまでブラックで統一。

自然の中でも静かに佇み、サイト全体の品格を引き上げる、５周年モデルだけの特別なカラーリングです。

＜受注期間：2026年1月28日（水）～ 2026年3月15日（日）＞

■ウィングフォート ５th Anniversary ブラック／129,800円（税込）

サイズ：約300×600×H210cm

（収納時：約35×35×70cm）

重量：約23kg

素材：

本体／75Dポリエステル（耐水圧2,000mm）

天井／ダブルレイヤー75Dポリエステル（耐水圧2,000mm）

ポール／アルミニウム合金（A7001）

付属品：本体、インナーテント、ポール、ペグ、ロープ、収納ケース一式 ※キャノピーポール別売

商品ページ：https://tokyocrafts.jp/products/products-187-wingfort-5th-anniversary

開放感とプライバシーを両立する「ウィングフォートTPUウィンドウ スモーク」同時発売

これまでのTPUウィンドウが持つ圧倒的な開放感はそのままに、スモーク加工によってプライバシー性を向上。日中の強い日差しや照り返しをやわらかく抑え、外からは室内が見えにくい設計のため、混雑したフィールドでも視線を気にせずくつろげます。

拡張された空間を、誰にも邪魔されない“大人の隠れ家”へと進化させるアップデートアイテムです。

■ウィングフォート TPUウィンドウ スモーク／33,000円（税込）

https://tokyocrafts.jp/products/tc-230-wingfort_tpu?variant=48690845483260

ブラックシリーズの新作、オプションアイテムも登場

■グラフアーム ブラック／6,930円（税込）

人気のグラフアームにブラックカラーが新登場。ウィングフォート ５th Anniversary ブラックとの統一感を高めます。

https://tokyocrafts.jp/products/products-176-grapharm?variant=48690327388412

■MFT マルチフレームテーブル ブラック ／MFT トップボード ブラック／18,920円（税込）

拡張性の高いマルチフレームテーブルシリーズに、待望のブラックモデルが登場。

サイト全体をシックにまとめたいキャンパーに最適です。

https://tokyocrafts.jp/products/products-185-mft_table?variant=48693606252796

https://tokyocrafts.jp/products/products-276-mft_topboard?variant=48690819531004

■テント「テンビ」シリーズ オプション テンビ TPUウィンドウ スモーク／25,300円（税込）

外光をやわらかく取り込みつつ、プライバシー性を高めるスモーク仕様。

https://tokyocrafts.jp/products/tc-357-tenbi_tpu_gray?variant=48693838905596

■テント「テンビ」シリーズ オプション テンビ ルーフシート 遮光プラス／11,000円（税込）

遮光性を強化し、夏場の快適性をさらに向上させるオプションアイテムです。

https://tokyocrafts.jp/products/products-128-tenbishelter-roof?variant=48693583216892

TOKYO CRAFTS × NANGA コラボレーションアイテム

信頼と実績を誇るダウンメーカー「NANGA」との別注コラボレーションアイテムも登場。

機能性とデザイン性を両立した、TOKYO CRAFTSならではの別注仕様です。

■TOKYO CRAFTS × NANGA

エンブロイダリーTシャツ （ブラック／グレー）（M／L／XL）／7,150円（税込）

https://tokyocrafts.jp/products/tc-428-nanga-embroidery-tee

■TOKYO CRAFTS × NANGA スリーピングバッグ ピロー／9,350円（税込）

https://tokyocrafts.jp/products/tc280-nanga-sleeping-bag-pillow

【TOKYO CRAFTS】

「自然とともに、澄んだ時間を生きる。」

自然とともにあるとき、時間は静かに澄みわたっていく。

朝の風が、ゆっくりと頬を撫でる。陽だまりの光が、影をやわらかく揺らす。

夜の闇は、焚き火の音をそっと包み込む。

そのひとつひとつの瞬間が、暮らしの中で忘れかけていた心の奥にある確かな灯を照らし出し、 自然とともに生きる輪郭を、やさしく整えてくれる。 TOKYO CRAFTSは、そんな“自然とともにある時間”をより深く味わうためのプロダクトをつくっています。

外では頼もしく、室内では穏やかな佇まいを見せるかたち。 手に取るたび、自然のリズムが生活にすっと溶け込んでいく。 特別と日常の境界は、いつしか消え、自然とともに生きる感覚が、暮らしの中に静かに根づいていく。 自然とともに、澄んだ時間を生きる。

そのためのひとときを、これからも丁寧に届けていきます。

