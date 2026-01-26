シャノン「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」出展のお知らせ

株式会社シャノン

株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年2月4日(水)～2月6日(金)に幕張メッセで開催される「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」へ出展することをお知らせします。

■シャノンの出展ブースについて

ブースでは以下のサービスをご紹介します。ぜひブースでご体験ください。

■「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」について

- いま検討している顧客を見逃さない販促支援ツール「シャノン」＜展示会概要＞

「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」は、マーケティング・営業などフロント部門向けのサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です。

本展では、業務の効率化・生産性向上をしたい企業のマーケティング・営業推進・営業・広告・販促・CS・CX・EC担当などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

＜開催概要＞

● 総称 ：マーケティング・セールス World 2026 春 東京

● 会期 ：2026年2月4日（水）～6日（金）

● 主催 ：マーケティング・セールス World 実行委員会

● 詳細URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo

● 会場 ：幕張メッセ 4～7ホール

● シャノンブース ：S03-19

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp