シャノン「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」出展のお知らせ
株式会社シャノン（代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976、以下シャノン）は、2026年2月4日(水)～2月6日(金)に幕張メッセで開催される「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」へ出展することをお知らせします。
■シャノンの出展ブースについて
ブースでは以下のサービスをご紹介します。ぜひブースでご体験ください。
- いま検討している顧客を見逃さない販促支援ツール「シャノン」
■「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」について
＜展示会概要＞
「マーケティング・セールス World 2026 春 東京」は、マーケティング・営業などフロント部門向けのサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です。
本展では、業務の効率化・生産性向上をしたい企業のマーケティング・営業推進・営業・広告・販促・CS・CX・EC担当などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。
＜開催概要＞
● 総称 ：マーケティング・セールス World 2026 春 東京
● 会期 ：2026年2月4日（水）～6日（金）
● 主催 ：マーケティング・セールス World 実行委員会
● 詳細URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo
● 会場 ：幕張メッセ 4～7ホール
● シャノンブース ：S03-19
■株式会社シャノンについて
シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。
社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）
証券コード：3976（東証グロース）
代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)
所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F
事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供
URL ：https://www.shanon.co.jp/
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
株式会社シャノン マーケティング部
TEL ：03-6743-1565
E-mail：marketing@shanon.co.jp