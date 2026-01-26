25名の経営者が集結した第1回「TOP MANAGEMENT CLUB」開催　～ 経営者が経営課題、事業承継、事業成長について対話 ～

株式会社クリーク・アンド・リバー社

C&Rグループで投資・事業承継支援を行う株式会社C&R EVERLASTING STORY （以下C.R.E.S.［読み：クレス］）は、2025年12月19日（金）、上場企業の取締役やオーナー企業の経営者など25名が集結した勉強会「TOP MANAGEMENT CLUB」の第1弾を開催いたしました。





第1回「TOP MANAGEMENT CLUB」の様子

「TOP MANAGEMENT CLUB」とは、C.R.E.S.が主宰する「C.R.E.S. PARTNERS」によるクローズドの勉強会で、事業承継を検討する事業オーナーなどが参加し、上場企業の役員経験者や現役経営者が事業オーナーにアドバイスするなど、経営者同士が経営課題や事業承継の悩みなどを語り合い、新たな挑戦へ踏み出すためのコミュニティです。

写真左から：日野自動車元会長で現在バイオベンチャー オーガンテックCEOの下義生氏がプレゼンテーションをしたほか、C.R.E.S.の山本淳史社長が承継案件の紹介をするなど、25名の経営者が本音で知見と交流を深めた。

「TOP MANAGEMENT CLUB」

C.R.E.S.が主宰する「C.R.E.S. PARTNERS」によるクローズドの勉強会で、大企業の経営を経験したプロフェッショナルが集い、事業オーナーの事業承継や経営課題に正面から向き合うコミュニティです。投資先候補企業の事業承継や経営課題に伴走し、事業の戦略立案から実行、人材配置まで、理念を踏まえ安心できる実践型の経営支援を目指します。



第1回「TOP MANAGEMENT CLUB」開催概要

■開催日／2025年12月19日（金）

■参加者／上場企業の役員経験者や現役経営者、事業承継を検討する事業オーナーなど25名

■開催場所／C.R.E.S.本社（東京都港区新橋）



「C.R.E.S. PARTNERS」とは、C&Rグループの株式会社C&R EVERLASTING STORYが運営する、上場企業及び、それに準ずる企業の経営を担われた経験者に限定した、特別なコミュニティです。現在約30名の方々が参画しております。

https://cr-cres.jp/





本会当日は、参加者全員が秘密保持契（NDA）を締結した上で、参加者の「対話」を軸にリアルな経営課題に向き合い、事業承継を検討する事業オーナーの課題共有や、「C.R.E.S. PARTNERS」による事業承継の実例紹介をもとに、参加者同士が率直な意見を交換いたしました。



この取り組みは、C.R.E.S. が目指す「想いごと託せる事業承継」の一環でとして実施されており、参加した方々からは、「現役時代の緊張感が蘇り、大変刺激になった」「実務経験者として強く惹かれるテーマだと感じた」など、数多くの声が寄せられました。本会は、経営の知恵と想いを次の世代へどうつなぐかを、一人ひとりが自分事として考えるための場でもあります。「C.R.E.S. PARTNERS」では、これからも“経営者の第二章”が動き出すきっかけとなる機会を、継続的に創出してまいります。



本会の模様は、1月24日（土）発行予定のプロ経営者のヒューマンドキュメント誌『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE』第4号（https://cr-cres.jp/magazine/）でもレポートされています。

C&R EVERLASTING STORYの事業について

■事業承継の危機と、そこに挑む私たちの覚悟

2024年、企業の休廃業により職を失った従業員数は87,003人*。その多くは、後継者不在による廃業が原因です。

企業が消えるということは、単なる経済的損失にとどまらず、創業者の夢や社員の生活、地域の文化や歴史までが失われていくということ―― C&Rグループは、こうした現実に強い危機感を抱き、事業承継支援を社会的使命と位置づけて取り組んでまいりました。



C&Rグループに属する35社のうち、19社はゼロからの創業企業、16社はM&Aや事業承継を通じて経営を引き継いだ企業です。それぞれの企業には唯一無二の物語があり、私たちはその歴史や想い、文化を大切に受け継ぎながら成長を支援してまいりました。中でもこだわってきたのは、企業が培ってきた「社名」や「理念」を可能な限り残すこと――。

それは単なる承継ではなく、「魂ごと未来へつなぐ」という私たちの覚悟の表れです。

41万人超のプロフェッショナルネットワークと、グループ全体で培った経営・事業支援のノウハウを掛け合わせ、「理念」と「誇り」を未来に継ぐ―― そんな“新しい事業承継のかたち”を実現してまいります。



*帝国データバンクより



■ 経営者の“最後の決断”に、信頼できる選択肢を ― オーナー経営者の皆さまへ

C.R.E.S.では、後継者不在に悩む企業オーナーの皆さまに向けて、「想いごと託せる事業承継」の仕組みを提供しております。単に“出会い”を創出するだけではなく、 C.R.E.S.がプロ経営者と共に経営層を組成し、必要に応じてC&Rグループの経営資産や専門人材を融合させながら、次なる成長に向けた経営体制を構築いたします。C&Rグループは資本面も含め、承継先企業の一員としてともに経営に関わり、持続的な成長を目指す姿勢を貫いております。

これは「引き継ぐ」だけではなく、「ともに創る」ことに重きを置いた、私たちの事業承継の特徴です。



■ 「第二章の経営」へ ― プロ経営者・CXO経験者の皆さまへ

C.R.E.S.では、上場企業の役員や大手企業の経営経験者といった「プロ経営者」に向けて、次なる挑戦の場を提供しております。事業承継を必要とするベンチャー企業や地域企業の経営現場において、知見と経験を活かすフィールドを創出いたします。さらに、プロ経営者同士が交流し、学び合いながら未来の経営について議論する場として「TOP MANAGEMENT CLUB」というコミュニティを運営。ここでは、実案件への関与や学びを通じて、単なるアドバイザーではない「実行する経営者」としての再挑戦を支援しております。

2026年1月には、それに加え次期社長候補や後継経営者人材を育成するためのC.R.E.S.アカデミー（研修プログラム）も開校予定です。プロ経営者が講師・メンターとして関わることで、次世代リーダーの育成と、事業承継先企業の経営基盤強化を同時に実現してまいります。





C&R EVERLASTING STORYの事業の詳細はこちらから

https://cr-cres.jp/(https://cr-cres.jp/)



「C.R.E.S. PARTNERS」

上場企業及び、それに準ずる企業の経営を担われた経験者に限定した、特別なコミュニティ



「TOP MANAGEMENT CLUB」

大企業の経営を経験したプロフェッショナルが集い、事業オーナーの事業承継や経営課題に向き合うコミュニティ



プロ経営者のヒューマンドキュメント誌『C.R.E.S. PARTNERS MAGAZINE』

https://cr-cres.jp/magazine/



C.R.E.S.の想いや事業を紹介するYouTube「C.R.E.S. Channel」

https://www.youtube.com/@C.R.E.S.Channel



「C.R.E.S.アカデミー」 ※2026年春開講予定

大企業の役員経験者に向けたセッションと、2代目・3代目の経営者に向けた実践講座プログラムから構成





