『ZIP-FM 歴代ステッカー 』が全国のファミリーマート・ローソンでプリントステッカーとして復刻!!
株式会社ZIP-FM
ラインナップは全４種類
販売場所：全国のローソン・ファミリーマート店舗のマルチコピー機
ZIP-FMでは、開局以来の歴代ステッカーがプリントされた「復刻版 ZIP-FM PRINT STICKER」を全国のファミリーマート・ローソンで発売開始いたします。
ローソンでは2026年1月27日（火）より、ファミリーマートでは2026年1月28日（水）より、店舗に設置しているマルチコピー機にて販売開始となります。
デザインのラインナップは、1993年の開局当時に配布された初代ダブルステッカー、98年からの二代目ダブルステッカーなど全4種類となり、いずれかのステッカーがランダムで出力されます。L版（400円）、2L版（600円）の2サイズを展開します。
■商品概要
復刻版 ZIP-FM PRINT STICKER
デザイン：全4種類
サイズ・価格：L版 400円、2L版 600円
販売開始日：ローソン 2026年1月27日(火)～/ファミリーマート 2026年1月28日(水)～
※一部店舗ではご利用いただけない場合がございます。
※いずれか１タイプがランダムで出力されます。
■ZIP-FM
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局
（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）
開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。
Official Site：https://zip-fm.co.jp/
Instagram：@ zipfm77.8（https://www.instagram.com/zipfm77.8/）
X(旧Twitter)：@ zip_special（https://twitter.com/zip_special）