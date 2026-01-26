『ZIP-FM 歴代ステッカー 』が全国のファミリーマート・ローソンでプリントステッカーとして復刻!!

ラインナップは全４種類

ZIP-FMでは、開局以来の歴代ステッカーがプリントされた「復刻版 ZIP-FM PRINT STICKER」を全国のファミリーマート・ローソンで発売開始いたします。



ローソンでは2026年1月27日（火）より、ファミリーマートでは2026年1月28日（水）より、店舗に設置しているマルチコピー機にて販売開始となります。



デザインのラインナップは、1993年の開局当時に配布された初代ダブルステッカー、98年からの二代目ダブルステッカーなど全4種類となり、いずれかのステッカーがランダムで出力されます。L版（400円）、2L版（600円）の2サイズを展開します。






■商品概要


復刻版 ZIP-FM PRINT STICKER


デザイン：全4種類


サイズ・価格：L版 400円、2L版 600円


販売開始日：ローソン 2026年1月27日(火)～/ファミリーマート 2026年1月28日(水)～


販売場所：全国のローソン・ファミリーマート店舗のマルチコピー機
　※一部店舗ではご利用いただけない場合がございます。


　※いずれか１タイプがランダムで出力されます。



■ZIP-FM


1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局


（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）


開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇ります。


Official Site：https://zip-fm.co.jp/


Instagram：@ zipfm77.8（https://www.instagram.com/zipfm77.8/）


X(旧Twitter)：@ zip_special（https://twitter.com/zip_special）