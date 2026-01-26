BUDDiiS × on:myskin｜BUDDiiS“らしさ”とつながる、初のスキンケアコラボキャンペーンが実現

株式会社ヨミテ

9人組ダンスボーカルグループ BUDDiiSと、セルフハーブピーリング on:myskin（オンマイスキン）が、初のコラボレーションキャンペーンを実施します。

自分たちの手で表現を積み重ね、ファンとの関係性を大切に育ててきたBUDDiiS。その“今の空気感”や距離感をそのまま閉じ込めた、特別なキャンペーン「BUDDiiSコラボ 艶肌応援キャンペーン」を、2026年1月26日（月）12:00より開催します。

BUDDiiSの“今”が詰まった、ファン必見のキャンペーン

本キャンペーンでは、

BUDDiiSの魅力を余すことなく楽しめる限定コンテンツを多数ご用意。

◆ 購入者全員特典｜未公開カット使用・限定トレーディングカード

対象商品をご購入いただいた方 全員 に、未公開ショットを使用した限定トレーディングカード（全9種）をプレゼント。



ここでしか手に入らない、BUDDiiSの“今”を切り取った特別仕様です。

特典付与内容

- 1箱定期：1回の発送につきランダム3枚- 3箱定期：1回の発送につき全9種コンプリート- 単品購入：1箱につきランダム1枚◆ SNS投稿キャンペーン｜直筆サイン入りチェキをプレゼント

on:myskinを使用した感想や写真・動画を、指定ハッシュタグを付けてSNSに投稿すると、BUDDiiSメンバー直筆サイン入り・限定チェキ（全27種）を抽選で27名様にプレゼント。

あなたの投稿が、BUDDiiSとの“つながり”になるチャンスです。

対象SNS

Instagram / X / TikTok

指定ハッシュタグ

#バディーズとオンマイチャレンジ

#オンマイスキン

◆ BUDDiiSと過ごす SPECIAL MOVIE

本キャンペーンの特別ページにて、BUDDiiSと一緒にon:myskinを使うオリジナルムービー（全9本）を公開。

- 寝起きデート編- 朝のスキンケア編- 一緒にお出かけ編 ほか

まるで日常を共有しているかのような、

BUDDiiSの“素の表情”と距離感を感じられる映像体験をお楽しみください。

キャンペーン概要

キャンペーン名

on:myskin for FACEを買ったらもらえる！

BUDDiiSコラボ艶肌応援キャンペーン

開催期間

2026年1月26日（月）12:00～

※数量限定／無くなり次第終了

対象商品

on:myskin ハーブピーリングソリューション for FACE

購入先

on:myskin公式サイト

Qoo10

BUDDiiSについて

BUDDiiSは、9人組ダンスボーカルグループ。音楽制作やパフォーマンスに自ら深く関わりながら、ファンとともに物語を紡いでいくスタイルが支持されています。結成5周年の記念に配信リリースされた『Dear』をはじめ、"誰かに寄り添う言葉"を大切にした楽曲は、多くのファンの方に届いています。

on:myskinについて

on:myskinは、美容施術発想のスキンケアを、日常のホームケアへをコンセプトにしたブランド。

忙しい毎日の中でも、自分のペースで肌と向き合える“肌管理を、もっと日常に。”を提案しています。

キャンペーン詳細・購入ページ

https://onmyskin.jp/BUDDiiS