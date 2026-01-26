BUDDiiS × on:myskin｜BUDDiiS“らしさ”とつながる、初のスキンケアコラボキャンペーンが実現
9人組ダンスボーカルグループ BUDDiiSと、セルフハーブピーリング on:myskin（オンマイスキン）が、初のコラボレーションキャンペーンを実施します。
自分たちの手で表現を積み重ね、ファンとの関係性を大切に育ててきたBUDDiiS。その“今の空気感”や距離感をそのまま閉じ込めた、特別なキャンペーン「BUDDiiSコラボ 艶肌応援キャンペーン」を、2026年1月26日（月）12:00より開催します。
BUDDiiSの“今”が詰まった、ファン必見のキャンペーン
本キャンペーンでは、
BUDDiiSの魅力を余すことなく楽しめる限定コンテンツを多数ご用意。
◆ 購入者全員特典｜未公開カット使用・限定トレーディングカード
対象商品をご購入いただいた方 全員 に、未公開ショットを使用した限定トレーディングカード（全9種）をプレゼント。
ここでしか手に入らない、BUDDiiSの“今”を切り取った特別仕様です。
特典付与内容
- 1箱定期：1回の発送につきランダム3枚
- 3箱定期：1回の発送につき全9種コンプリート
- 単品購入：1箱につきランダム1枚
◆ SNS投稿キャンペーン｜直筆サイン入りチェキをプレゼント
on:myskinを使用した感想や写真・動画を、指定ハッシュタグを付けてSNSに投稿すると、BUDDiiSメンバー直筆サイン入り・限定チェキ（全27種）を抽選で27名様にプレゼント。
あなたの投稿が、BUDDiiSとの“つながり”になるチャンスです。
対象SNS
Instagram / X / TikTok
指定ハッシュタグ
#バディーズとオンマイチャレンジ
#オンマイスキン
◆ BUDDiiSと過ごす SPECIAL MOVIE
本キャンペーンの特別ページにて、BUDDiiSと一緒にon:myskinを使うオリジナルムービー（全9本）を公開。
- 寝起きデート編
- 朝のスキンケア編
- 一緒にお出かけ編 ほか
まるで日常を共有しているかのような、
BUDDiiSの“素の表情”と距離感を感じられる映像体験をお楽しみください。
キャンペーン概要
キャンペーン名
on:myskin for FACEを買ったらもらえる！
BUDDiiSコラボ艶肌応援キャンペーン
開催期間
2026年1月26日（月）12:00～
※数量限定／無くなり次第終了
対象商品
on:myskin ハーブピーリングソリューション for FACE
購入先
on:myskin公式サイト
Qoo10
BUDDiiSについて
BUDDiiSは、9人組ダンスボーカルグループ。音楽制作やパフォーマンスに自ら深く関わりながら、ファンとともに物語を紡いでいくスタイルが支持されています。結成5周年の記念に配信リリースされた『Dear』をはじめ、"誰かに寄り添う言葉"を大切にした楽曲は、多くのファンの方に届いています。
on:myskinについて
on:myskinは、美容施術発想のスキンケアを、日常のホームケアへをコンセプトにしたブランド。
忙しい毎日の中でも、自分のペースで肌と向き合える“肌管理を、もっと日常に。”を提案しています。
キャンペーン詳細・購入ページ
https://onmyskin.jp/BUDDiiS