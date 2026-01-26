TV放送35周年を記念したイベントをBlu-ray化　「魔神英雄伝ワタル 35周年感謝祭」Blu-ray １月28日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、TVアニメ『魔神英雄伝ワタル』のTV放送35周年記念イベント「魔神英雄伝ワタル 35周年感謝祭」Blu-ray （11,000円／税込）を１月28日に発売します。

▲「魔神英雄伝ワタル 35周年感謝祭」Blu-ray

(C)サンライズ・R



■「魔神英雄伝ワタル 35周年感謝祭」Blu-ray 商品特長

本商品は、TVアニメ『魔神英雄伝ワタル』の放送35周年を記念して2024年１月13日に開催されたイベント「魔神英雄伝ワタル 35周年感謝祭」の昼公演、夜公演をそれぞれ編集し、Blu-ray2枚に収録しています。

『魔神英雄伝ワタル』シリーズのキャスト＆アーティストが勢ぞろいしたシリーズ史上初の本イベントには、田中真弓、伊倉一恵、林原めぐみ、西村知道、山寺宏一、a・chi-a・chi、高橋由美子、三重野 瞳が出演。キャストによるトークコーナーと、シリーズ作品を彩った主題歌ライブが行われました。また、玄田哲章、高乃 麗、伊藤健太郎、宮村優子のVTRコメントも披露されました。

■A-on STORE、プレミアムバンダイ限定購入特典、法人共通特典

店舗別購入特典として、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト A-on STORE またはプレミアムバンダイにて本商品をご購入いただいた方に先着で、特製ノート（B5サイズ）がプレゼントされます。また、法人共通特典として、対象店舗にて本商品をご購入いただいた方に先着で特製下敷き（B5サイズ）がプレゼントされます。

▲（上）特製ノート（B5サイズ）、（下）特製下敷き（B5サイズ）

※対象店舗等は『魔神英雄伝ワタル』シリーズ公式サイト内商品情報ページ

（https://www.mashin-eiyuuden-wataru.net/news/detail.php?id=22765）をご覧ください。

※特典は商品購入時にお渡しします。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※各特典は、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※対象店舗であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典の有無についての詳細、商品の品揃えなどに関しては各店舗へご確認をお願いいたします。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

■『魔神英雄伝ワタル』シリーズについて

1988年4月から1989年3月まで『魔神英雄伝ワタル』全45話がTV放送され、1990年3月にTVシリーズ『魔神英雄伝ワタル２』、1997年10月にTVシリーズ第3弾『超魔神英雄伝ワタル』が放送されたアニメーションシリーズです。2020年4月より、WEBアニメ『魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸』が、YouTubeの「BANDAI SPIRITS 公式チャンネル」にて全9話配信。さらに、新規カットを追加した特別編集版『魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸 -再会-』が、2022年に劇場上映されました。2025年1月よりシリーズ新作TVアニメ『魔神創造伝ワタル』が放送され注目を集めました。

また、「魔神英雄伝ワタル 35周年感謝祭」に続く「ワタル」シリーズイベント第２弾として「魔神英雄伝ワタル 超！感謝祭」が、2026年2月1日(日) に開催予定です。

＜「魔神英雄伝ワタル 超！感謝祭」情報＞

日時：2026年2月1日（日）

＜昼の部＞13:30開場／14:30開演

＜夜の部＞17:30開場／18:30開演

会場：LINE CUBE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町1-1）

出演キャスト：田中 真弓、伊倉 一恵、高乃 麗、山寺 宏一

声の出演：林原 めぐみ、玄田哲章

出演アーティスト：a・chi-a・chi、高橋 由美子、三重野 瞳

MC：天津 飯大郎

チケット情報：一般販売（先着）※イープラスのみhttps://eplus.jp/wataru_cho-kansha-sai/

※＜昼の部＞と＜夜の部＞は内容が一部異なります。

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可）。

※本受付はe+（イープラス）システムを利用しており、お申し込みにはe+の会員登録（無料）が

必要となります。

※イベントの詳細は、「魔神英雄伝ワタル 超！感謝祭」特設ページをご確認ください。

https://www.sunrise-world.net/event/012.php

■商品概要

商品名 ：「魔神英雄伝ワタル 35周年感謝祭」Blu-ray

価 格：11,000円（税込）、10,000円（税抜）

発売日 ：2026年１月28日

収録時間：230 分 (本編223分+映像特典7分)

スペック：ﾘﾆｱPCM (ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G×2枚／16：9<1080i High Definition>

内 容：2024年1月13日(土)調布市グリーンホールにて開催された

「魔神英雄伝ワタル 35周年感謝祭」昼・夜公演をそれぞれ編集して収録

【出演】

出演者：田中真弓／伊倉一恵／林原めぐみ／西村知道／山寺宏一

VTR出演：玄田哲章／高乃 麗／伊藤健太郎／宮村優子

歌唱出演：a・chi-a・chi／高橋由美子／三重野 瞳

映像特典：配信用コメント

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎『魔神英雄伝ワタル』シリーズ公式サイト：https://www.mashin-eiyuuden-wataru.net/

◎『魔神英雄伝ワタル』公式X：https://x.com/wataru_PR

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/