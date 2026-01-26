リアルタイムバトルRPG「神獄のヴァルハラゲート」がシリーズ13周年！皆さまのご愛顧に感謝し「シリーズ13周年記念キャンペーン」を開催

株式会社マイネット

スマートフォン向けゲームの運営・開発を行う株式会社マイネット（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）は、子会社の株式会社マイネットゲームス（東京都港区、代表取締役社長：岩城 農）が運営する「神獄のヴァルハラゲート」が2026年1月25日(日)にサービスリリースからシリーズ13周年を迎えたことをお知らせいたします。このたび、13周年を記念して、豪華報酬が獲得できる「シリーズ13周年記念キャンペーン」を開催中です。

■シリーズ13周年記念キャンペーン

1．13周年記念パネルミッション

開催期間:2026年1月25日(日)17:00～2027年1月24日(日)23:59

ミッションクリアで豪華報酬を獲得できます。

2．アニバーサリーガチャ

開催期間:2026年1月25日(日)17:00～2026年3月10日(火)23:59

毎日1回無料で、SSレア以上のカードを最大100％の確率で獲得できるガチャを引けます！

※SSレア以上のカードを獲得するまで徐々に確率が上昇し、SSレア以上のカードを獲得すると確率はリセットされます。

3．シリーズ13周年記念ヴァルハラパス

開催期間:2026年2月1日(日)00:00～2026年2月28日(土)23:59

周年記念の特別なヴァルハラパスが登場！

ゲームをプレイすることで豪華報酬をGET！

4．13周年記念ログインボーナス

開催期間:2026年1月25日(日)17:00～2026年2月13日(金)23:59

SSレアガチャ券など豪華報酬が獲得できるログインボーナスを開催中！

5．SSレア「アニバーサリー・鍋奉行」プレゼント

開催期間:2026年2月1日(日)00:00～2026年6月30日(火)23:59

期間中、ログインいただいた方にSSレア「アニバーサリー・鍋奉行」をプレゼント！

最大で5枚獲得でき【SSレアFULLMAX】まで限界突破できます。

6．13周年記念ガチャ券プレゼント

開催期間:2026年1月25日(日)17:00～2026年8月1日(土)16:59

「13周年記念スペシャルガチャ券＆全アビ玉ゴールド×13」を6か月間、毎月1日と15日にプレゼントいたします！

7．ヴァルハラ人気投票

開催期間:2026年1月29日(木)00:00～2026年1月31日(土)23:59

テーマに合わせたキャラクターの人気投票を開催！各テーマで1位になったキャラクターは後日、ギルド掲示板で使用できる限定スタンプとしてプレゼントいたします！

他にも様々なキャンペーンを開催いたしますのでぜひお楽しみに！

詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

【運営チームからのメッセージ】

この度『神獄のヴァルハラゲート』は1月にシリーズ13周年を迎えることができました。これもひとえに今まで遊んでくださったユーザーの皆様のおかげです。いつもご愛顧いただき、ありがとうございます。今後も皆様にお楽しみいただけるようにチーム一同精進してまいります。

引き続き、『神獄のヴァルハラゲート』をよろしくお願い致します。

マイネットゲームス及び「神獄のヴァルハラゲート」は、ユーザーの皆さまのご愛顧に感謝し、今後も皆さまに長くワクワクをお届けできるようさらなる歩みを続けてまいります。

■神獄のヴァルハラゲート概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38544/table/63_1_4fc2aae31ad685bcefa1d7dfdd15b9a3.jpg?v=202601260321 ]

【マイネットグループ】 https://mynet.co.jp

開発力を活かして様々な領域で事業展開を行うエンターテインメントコンテンツ企業。

ゲーム領域では累計80本を超えるタイトル運営実績を軸に、初期開発から運営受託、プロジェクト全体から人月単位での役務提供まで、幅広いニーズに応える。

スポーツ領域ではスポーツメディア運営や、選手の実成績に連動してポイントや勝敗が変動する仕組みを取り入れたファンタジースポーツを展開。ファンエンゲージメントとスポーツ観戦の新たな形を提供している。

また、異業種向けには、コンサルティング業務を行っているDigon社を中心にソリューション提供の幅を広げている。

【本件に関する問い合わせ先】

株式会社マイネット 広報担当

E-mail：pr@mynet.co.jp