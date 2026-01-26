国内最大規模の日本大学がウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳』を導入。「品質」と「コストパフォーマンス」のバランスが決め手に
“おもてなしを科学する”株式会社イー・エージェンシー（本社：東京都千代田区、代表取締役：甲斐真樹、以下イー・エージェンシー）が提供するプロダクトブランド『さぶみっと！』のひとつ、ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳』は、学校法人日本大学（本部：東京都千代田区、理事長：林 真理子、以下日本大学）の運営する、「日本大学」公式サイトに導入いただきました。
日本大学は、これまで手作業で行っていた翻訳業務の効率化と、海外への情報発信における即時性の確保を目的に本ツールを導入しました。
選定においては「翻訳品質と正確性の担保」および「優れたコストパフォーマンス」が高く評価されました。
◆導入の理由：「品質」と「コスト」のバランス
日本大学は手作業による翻訳業務の工数削減と、海外への即時性の高い情報発信を実現するため、『shutto翻訳』をご導入いただきました。
導入のご検討にあたっては、「翻訳品質の高さ」と「コストパフォーマンス」の両立を最優先事項とされ、大学という公共性の高い組織が発信する情報として相応しい品質であるか、また導入・運用コストが予算内で最適化されているかを精査いただきました。
その結果、『shutto翻訳』が最もバランスに優れ、運用体制に合致しているとご判断いただき、この度のご採用に至りました。
◆導入後の効果：全コンテンツの多言語化により、漏れのない情報発信を実現
『shutto翻訳』をご導入いただいたことにより、これまで手作業では対応しきれなかったコンテンツを含め、サイト全体の多言語化を実現されました。
これにより、「最新情報を漏れなく海外へ届けられる体制」が整い、運用の手応えを感じていただいております。
今後は、多言語での利用促進や、海外からの問い合わせ増加といった具体的な成果にご期待いただいております。
上記に伴い、導入事例を2026年1月26日（月）に公開いたしました。
導入事例ページ：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/showcase/nihon-u
◆ウェブサイト翻訳ツール『shutto翻訳（しゅっとほんやく）』とは？
最短3分で実装ができるウェブサイトの翻訳・多言語化サービスです。簡単1タグ導入のため、従来の複数の多言語サイト運用に比べ、開発・運用コストを大幅に削減することができます。料金体系は初期費用無料、ランニング費用は月額の固定料金で分かりやすく、ECサイト・サービスサイト等、様々な業態業種のお客様からの細かなニーズにも対応しております。
さらに、プロの翻訳者への翻訳修正依頼とその反映を管理画面から行うことができる「プロ翻訳機能」も用意しています。
海外からの旅行者の増加や越境ECの取り組みが増えている今、企業のグローバル対応が求められています。
海外SEO対策機能も備えた『shutto翻訳』は、ますます大きな期待を寄せられています。
サービスサイト：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
◆株式会社イー・エージェンシー会社概要
京都生まれのイー・エージェンシーは、“おもてなしを科学する”を信条に、データ起点のデジタルマーケティングサービスで、お客様の成長戦略・グローバル戦略を強力に支援します。
会社名：株式会社イー・エージェンシー
所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階
URL ： https://www.e-agency.co.jp/
代表 ：甲斐 真樹
設立 ：1999年1月
資本金：9,500万円
従業員数：国内単体154名/国内連結246名（2025年12月末現在）
事業内容：
・データソリューション事業
・クラウドプロダクト・SaaS事業
・中国事業、ASEAN事業
◆『さぶみっと！』とは？
「もっと身近に、ウェブマーケティングを。」をテーマに、インターネットを使うすべての方にとって手軽に使いやすく、有益なサービスを提供するイー・エージェンシーの自社サービスブランドです。
プログラムやシステムの知識がない方でも簡単に利用できるサービスを低価格で提供し、事業者様のインターネットビジネスを広く加速させるために尽力しています。
これまでの20年以上にわたり、多くの事業者様にご利用いただいております。
- shutto翻訳 https://www.submit.ne.jp/shutto-translation
- CART RECOVERY(R) https://www.submit.ne.jp/cartrecovery
- Contents Recommend https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend
- さぶみっと！レコメンド https://www.submit.ne.jp/recommend
- さぶみっと！メール配信 https://www.submit.ne.jp/mail
- API Mail https://www.submit.ne.jp/apimail
- KANAMETO https://www.submit.ne.jp/kanameto
- DATA CAST https://www.submit.ne.jp/datacast
◆本件に関するお問い合わせ先
株式会社イー・エージェンシー
クラウド事業本部
●shutto翻訳担当：池内・東・遠藤・藤田・藤澤・岩瀬
email ：translation_support@dragon.jp
お問い合わせフォーム：https://www.submit.ne.jp/shutto-translation/contact
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-9-4 蚕糸会館4階
TEL：03-4334-9096