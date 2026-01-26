カクヨムで話題騒然の投稿がついに書籍化！『三重県津市西区平山町3-15-7』が本日1月26日発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、＜カクヨムコン10＞ ホラー部門大賞・コミカライズ賞を受賞したモキュメンタリ―ホラー『三重県津市西区平山町3-15-7』（大舟・著）を2026年1月26日に発売いたしました。

ー推薦コメントー おしえて！オカルト先生（YouTuber）

存在しない住所の秘密が知りたい人はこの本を読んで異変の欠片を調査してください。呼ばれています。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rXYpNlwKM-8 ]

■作品特設サイト：https://kadobun.jp/special/oobune/mieken/

『三重県津市西区平山町3-15-7』それは非実在にして最恐の住所だった

「ていうか、そもそも三重に西区も平山町もないやん。釣り確定」

「その通りです。けれどこの住所は、検索履歴、ネットの書き込み、テレビの速報テロップ……。

あらゆるところに紛れ込んでいるのです。本当に、存在しない、のでしょうか？」

『三重県津市西区平山3‐15‐7』 それは、存在するはずのない住所。

けれどネットで、書籍で、新聞で、雑誌で。

あらゆるところでその住所の情報を目にし、

作家の小林は、まるで見入られたように、その住所について調べ始める。

すると一見関連性のない出来事が、一つの真実を指し示し……。

『三重県津市西区平山3‐15‐7』

著／大舟

定価：1,540円 （本体1,400円＋税）

発売日：2026年1月26日

判型：四六判

ページ数：288

ISBN：9784041168110

発行：KADOKAWA

購入・試し読みはこちら：https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001210/

コミカライズ情報

コミック『三重県津市西区平山町3-15-7』

カドコミアプリにて2026年2月連載開始予定！

漫画：スイヨウヨシイ 原作：大舟

著者プロフィール大舟（おおぶね）

「三重県津市西区平山町3-15-7」でカクヨムコン10ホラー 部門大賞、コミカライズ賞を受賞。