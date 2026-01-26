『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』にて最初の2ヵ月間 月額99円(税込)キャンペーン実施中！！

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

Prime Video内のサブスクリプション『ドラマ＆エンタメ☆アジアPremium』（以下「アジアプレミアム」といいます）では、2026年１月26日（月）～2026年2月9日（月）の期間中、アジアプレミアムに新規または再加入でご登録いただくと、期間限定で最初の2ヵ月間 月額99円（税込）にてお試しいただけるお得なキャンペーンを実施いたします！

※作品の視聴にはプライムビデオで「アジアプレミアム」への登録が必要です。

※2ヵ月満了後は月額550円（税込）が請求され、解約のお申し出がない限り、契約は継続されます。

■初恋相手が、悪神に取り憑かれた！？ユク・ソンジェ×キム・ジヨン共演！ファンタジーロマンス時代劇

「鬼宮（ききゅう）」

「哲仁王后（チョルインワンフ）～俺がクイーン！？～ 」、「花郎<ファラン> 」 のユン・ソンシク監督の期待作を、ユク・ソンジェ×キム・ジヨン主演で贈るファンタジーロマンス時代劇「鬼宮（ききゅう）」が22話まで（2026/1/26時点）大好評見放題配信中です。

「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」のユク・ソンジェが、王に仕える真面目な検書官であり、ヒロインの初恋相手でもあるユン・ガプと、その体に憑依した口が悪いがどこか憎めない悪神カンチョリという正反対のキャラクターの一人二役に挑み、圧巻の演技力で視聴者を魅了。ヒロインを演じるのは「二十五、二十一」で注目を浴びたキム・ジヨン。同い年の二人が見せる、息ぴったりなケミが功を奏し、全話を通して同時間帯視聴率1位を記録！（ニールセンコリア基準）

一流の巫堂と称された祖母の力を受け継いだ眼鏡職人のヨリ。ある日、彼女は初恋相手であるユン・ガプと再会するが、彼は何者かに襲われて命を落としてしまう。ヨリの魂を幼いころから狙っていた悪神カンチョリが、そんなユン・ガプの体に憑依！さらになぜか体から抜け出せなくなりそのままの姿で過ごすことに。やがて、ユン・ガプの魂が王宮を呪う鬼に囚われていると知ったヨリは、鬼と戦うことを決意。はじめは反発し合っていたヨリとカンチョリだったが、共に鬼と戦ううちに少しずつ気持ちが変化し、お互いを大切に思う気持ちが芽生えていき―。

生きる希望になった初恋の彼と、彼の姿をした憎き悪神。奇妙な三角関係の恋の行方をぜひアジアプレミアムで見届けてください。最終話の公開は2026/2/25予定！キャンペーン期間中にご入会いただくと、お得に全話ご視聴いただけます！

■「鬼宮（ききゅう）」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQKV1Q73)

■ハン・ジミン×イ・ジュニョク主演！忙しいあなたに贈るヒーリングラブコメディ(ハート)

「わたしの完璧な秘書」

世界123ヶ国で視聴者数１位を記録（Rakuten Viki 2025年1月調べ）、仕事“しか”できないCEOと、仕事“も”完璧な秘書の大ヒットラブコメディ「わたしの完璧な秘書」も大好評見放題配信中です。

常に完璧を求められ、心を許せる人もいない孤独なキャリアウーマン、ジユン。そんな彼女の前に現れたのは“ケアの達人”ユ・ウノ。すれ違う人が思わず振り向くほどの容姿をもつ彼は、早くに結婚と離婚を経験し、今は1人で娘を育てるシングルファザー。はじめは疎ましく思っていたジユンも、次第にウノのフォローによって心がほぐれていくのを感じ始めて――最悪な初対面から始まった2人の関係はどう変化していくのか！？

2025年末に開催された『2025 SBS演技大賞』にて、主演のハン・ジミンとイ・ジュニョクがミニシリーズメロ部門最優秀演技賞を揃って受賞したことも話題に！優しさとぬくもりを教えてくれる“癒し系オフィスラブストーリー”をぜひアジアプレミアムでお楽しみください。

■「わたしの完璧な秘書」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DVC5GGXC)

■大人気！長編ドロドロ愛憎復讐劇！

「あなたの女」

自分の子供を妊娠した恋人を交通事故で失ったグループ会長の息子ジョンフンと、献身的な夫に支えられ、幸せな日々を送っていた妻ユジョン。この2人の出会いが運命の歯車を大きく狂わせていく―。事故に隠された残酷な真実とは！？パク・ユンジェ＆イ・ユリ主演で贈る愛憎劇「あなたの女」はアジアプレミアムで全話見放題配信中！

■「あなたの女」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B071S1QP6V)

「二人の女の部屋」

ホテルでの職を失って人生の見通しが立たなくなった矢先、養父に襲われ殺人を犯してしまうヒス。一方、ヒスが道端に捨てた養父の死体を轢いてしまったホテル副社長のギョンチェ。全てを失いかけていたヒスと、全てを手にしていたギョンチェ。二人は友人となり、お互いに寄り添っていくが、ヒスはギョンチェの全てを徐々に奪い始め――気づかぬうちにすべてを失った女が、奪われた恋人、家族を取り返すために復讐を始める「二人の女の部屋」。新感覚のドロドロ愛憎復讐劇をアジアプレミアムでお楽しみください。

■「二人の女の部屋」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0716M51BF)

「清潭洞<チョンダムドン>スキャンダル」

富と名声、そして上流階級の象徴である清潭洞＜チョンダムドン＞で展開される数々の醜悪なスキャンダルと、その泥沼の中で咲く花のように健気で純粋な真実の愛！「長男の嫁」「不妊問題」「セレブ婚VS純愛」「女性の自立」といった社会問題も取り込み、主婦層の共感を集め大ヒットした「清潭洞<チョンダムドン>スキャンダル」。観始めたら止まらない韓流愛憎劇の傑作はアジアプレミアムで全話見放題配信中です。波乱の連続にご注意ください！

■「清潭洞<チョンダムドン>スキャンダル」：視聴はこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX5S71ND)

アジアプレミアムでは、韓国ドラマ・中国ドラマ共に今後も新作が続々登場予定です！お気に入りの作品がきっと見つかるはず！500作品以上のアジアコンテンツを見放題でお楽しみいただけるアジアプレミアムを、このお得な機会に是非お試しください！

■『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』 最初の2ヵ月間 月額99円（税込）キャンペーン概要

●サービス名称 ： ドラマ&エンタメ☆アジアPremium

●キャンペーン期間： 2026年1月26日（月）～2月9日（月）23:59まで

新規または再加入のご登録で最初の2ヵ月間 月額99円（税込）！

※見放題対象作品はPrime Video アジアプレミアム内の作品に限ります。

●Prime Video アジアプレミアムURL : https://www.amazon.co.jp/subscription/asiapremiumjp

●公式ホームページ ： https://culture-pub.jp/asiapremium/

●キャンペーンページ ： https://www.culture-pub.jp/news/727/

■『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』とは

『ドラマ&エンタメ☆アジアPremium』は、韓国ドラマやエンタメを中心にアジア各国のコンテンツを取り揃えたアジアコンテンツ専門チャンネルです。八木勇征（FANTASTICS）さん、齊藤京子さんでリメイクも制作された、大ヒットドラマチ・チャンウク主演「あやしいパートナー ～Destiny Lovers～」を始め、社会現象を巻き起こした衝撃作「ペントハウス」シリーズや、ハン・ソッキュ主演メディカルラブロマンス「浪漫ドクター キム・サブ」シリーズ、イ・ジェフン主演の大人気痛快復讐劇「復讐代行人～模範タクシー～」シリーズ、「世宗大王」の母であり、激動の乱世を王后の視点で描かれたことで話題となった「元敬（ウォンギョン）～欲望の王妃～」 【ノーカット完全版】、宮廷歴史超大作「女人天下」、チェ・ジウ＆クォン・サンウ共演のラブストーリー「天国の階段」など新旧の韓国ドラマはもちろん、中国・韓国映画等充実したラインナップを取り揃えています。

■「Prime Video サブスクリプション」概要

Prime Video内のサブスクリプションは、スポーツ、ニュース、映画、ドキュメンタリーなど様々なジャンルから取りそろえ、追加のアプリやチューナーを使わず視聴できる専門サブスクリプションです。

1 チャンネルから登録でき、いつでもキャンセルすることが出来ます。

視聴できるサブスクリプションのリストは

https://www.amazon.co.jp/gp/video/addons をご参照ください。

視聴にはPrime Videoのサブスクリプションで「アジアプレミアム」の登録が必要です。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

■PLAN Kエンタテインメント株式会社について

映像・出版・メディア・音楽・IPプロダクト等のエンタテインメントコンテンツの企画・製作を行うカルチュア・エンタテインメント株式会社と、韓国国内で全国ネットワークを構築し、マルチ地上波放送プラットフォームを保有する唯一の民営地上波放送会社である株式会社SBS（本社：大韓民国ソウル特別市陽川区、代表取締役社長：パク・ジョンフン）が、共同で韓流ドラマ及びその他コンテンツの日本における販売を目的に2017年設立。日本国内のアジアドラマファンに向け、様々なプラットフォームを通じ、質の高いコンテンツをご提供しています。

＜会社概要＞

会社名：PLAN Kエンタテインメント株式会社

代表者：代表取締役社長 崔相基

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1

設立日：2017年9月13日

資本金：5千万円

URL ：https://culture-pub.jp/

事業内容：韓流コンテンツの日本における販売