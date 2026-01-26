株式会社テラーノベル、原作コンテスト「受賞したら即連載スペシャル」を1月26日よりGG-COMICSと共同開催
株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）が運営する累計DL数760万突破*の小説共有プラットフォーム「テラーノベル」とDMMグループのデジタルコミック出版社である株式会社CLLENNが展開する縦読み漫画レーベル「GG-COMICS（ジージーコミックス）」は、受賞作品の即コミカライズ連載を確約するシナリオコンテスト「受賞したら即連載スペシャル」を、2026年1月26日より共同開催いたします。
*2025年3月時点
本コンテストはテラーノベルに投稿された小説の中から、コミック原作として即戦力となる作品を選出し、GG-COMICSレーベルにてコミカライズ連載を行うことをめざすものです。
テラーノベル×GG-COMICS「受賞したら即連載スペシャル」
募集要項
本コンテストでは、コミカライズを前提とした小説を募集します。
募集対象は、コミック3話分（1話につき30Pを想定）までを想定した小説で、物語としての導入から展開までが明確に描かれている作品を歓迎します。
文字数は18,000文字以上を目安としてください。
作品形式は、ウェブ小説形式・チャット小説形式のいずれも可とします。
コミカライズを想定した構成・テンポを意識した内容であることを重視します。
開催スケジュール
募集期間：2026年1月26日～2026年3月31日
審査期間：2026年4月1日～2026年4月30日
結果発表：2026年5月1日
※スケジュールは予告なく変更となる場合があります
募集ジャンル・賞
男性向け異世界ファンタジーおよび女性向けロマンスファンタジーの2ジャンルを対象に、企画力・作品力を重視してGG-COMICS編集部が審査を行います。
優秀賞に選ばれた作品は、GG-COMICSにてコミカライズ連載を確約いたします。
連載は最低10話を保証し、電子単行本2巻の刊行を予定しています。
応募方法
1. テラーノベル(https://teller.jp/)に新規登録・ログイン
アプリ内通知とプッシュ通知で受賞のお知らせをしているため、必ず会員登録をお願いいたします。
2. 応募作品をつくる
3. コンテストページで「応募する作品を選択」のボタンを選択
4. 応募する作品を選択しチェックボックスにチェックを入れる
5. 「選択した作品を応募する」のボタンを選択
6. コンテスト応募規約を確認・同意し、「コンテストに参加する」を選択
※応募の際にコンテスト規約への同意が必要となります。必ず内容をご確認のうえご応募ください。
応募規約
詳細はコンテスト特設ページをご確認ください。
コンテスト特設ページを見る :
https://teller.jp/contests/3nul7z6whnk44-8231185256
「GG-COMICS」編集部・五十嵐編集長より
この度は原作コンテスト「受賞したら即連載スペシャル」へご興味を持っていただき誠にありがとうございます。
GG-COMICSは雑誌やアプリ等の特定の媒体を持ちません。そのため、これまで制作してきた作品は全て特定の電子書店とタッグを組み、その電子書店のお客様をターゲットにしてきました。
今回募集するのはGG-COMICSで「即連載」出来る作品です。
つまり、その企画をどこの電子書店のターゲットに向けて作るかを意識していただきたいです。
その作品をどこの電子書店で配信するのか？
その電子書店にはどんな読者がいるのか？
その読者は何を読みたいと思うのか？
それらを考えられた企画は、我々にとってまさに即戦力であり、即連載を行いたい作品です。
皆さまが狙いを持って投稿してくださる作品を楽しみにしております。
テラーノベルについて
テラーノベル
■ サービス名：テラーノベル
■ サービスページ：https://teller.jp/
■ サービス開始日：2017年7月
■ 利用料金：基本無料
■ 国内ダウンロード数：760万以上
※ 2025年3月時点
＜App Store ダウンロードページ＞
https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832
＜Google Play ダウンロードページ＞
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)
＜公式X＞
https://x.com/app_teller
・Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
・iPhone、iTunesおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
・記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）
株式会社テラーノベル
テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、マンガパブリッシング事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。
「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。
今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。
・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業
・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３
・代表者：蜂谷宣人
・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp
・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact
*ショートドラマの配信や共同製作、小説・コミックにおけるパートナーシップにご関心がある企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。
（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）