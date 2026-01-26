株式会社KIYONO

株式会社KIYONO（本社：東京都港区、代表取締役：清野 賢一、以下「KIYONO」）は、住友商事株式会社（以下「住友商事」）による「バンクディスプレイ」事業の承継に伴い、新たな運営体制におけるデジタルマーケティングおよび広告運用領域を中心とした支援を開始することをお知らせします。

■背景と目的

「バンクディスプレイ」事業は、地方銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関が保有するATMや店舗内のデジタルサイネージを活用し、地域企業の広告展開を支援する事業です。

本事業は、2021年11月の銀行法改正により銀行による広告事業参入が可能となったことを背景に、株式会社野村総合研究所（以下「NRI」）が、地方創生への貢献を目的として2022年1月に本事業を立ち上げ、全国約20の行庫展開まで拡大してきました。

このたび、事業の今後の成長と持続的な展開を見据え、広告事業の枠に留まらず、地域および金融機関の中長期的な事業成長に資する体制を構築するため、本事業は運営主体であったNRIより住友商事へ譲渡されることとなりました。2026年4月1日より、住友商事による新体制下での運営が開始される予定です。

■KIYONOの役割

KIYONOは、デジタルマーケティングおよび広告運用における実行力と事業設計力を強みとする企業として、住友商事と連携しながら、「バンクディスプレイ」事業を金融機関発の新たなマーケティング事業へと発展させることを目指した支援を行います。

金融機関が広告事業を継続的・自走的に拡大していくためには、制度理解や運用構築だけでなく、広告主・生活者の双方にとって価値のあるマーケティング設計と、日々の運用改善を積み重ねる実行体制が不可欠です。



KIYONOは、これまで培ってきた広告運用・データ活用・事業グロース支援の知見を活かし、以下の領域を支援します。

- 金融機関向け広告事業の立ち上げ・運営支援事業計画の検討から、広告メニュー設計、広告審査支援、日常的な運用運営までを一気通貫で支援し、金融機関が安定的に広告事業を運営・拡張できる基盤づくりを担います。- 広告運用の高度化とマーケティング価値の最大化広告主・広告会社との連携、配信設計・運用改善・効果検証を継続的に行い、地域企業の事業成長に貢献する広告運用モデルの確立を目指します。- 住友商事グループのアセットと連動した事業拡張支援住友商事が保有するディスプレイや映像、業務効率化システムと連携し、初期投資を抑えながら、将来的なメディア拡張・データ活用・新サービス展開も見据えた事業推進を支援します。

これらの取り組みを通じて、金融機関が保有するリアルな接点とデジタルマーケティングを掛け合わせ、新たな事業機会の創出に取り組んでまいります。今後は、デジタルサイネージを起点としながら、データ活用やマーケティング高度化、地域企業・金融機関・生活者をつなぐ持続的なマーケティング基盤を発展させることで、地域経済の活性化にも貢献してまいります。

■株式会社KIYONOについて

株式会社KIYONOは、「AI mar-tech company(造語）」を標語に、AI・データ・マーケティングテクノロジーを融合し、企業のマーケティング変革と事業の成長を支援するコンサルティング会社です。

2017年の創業以来、300社を超える支援実績を有し、マーケティング設計戦略、データ活用基盤の構築、CRM設計・高度化支援など、企業が顧客と長期的な関係を構築・深化させるためのマーケティング基盤づくりを行ってきました。

Google Cloud Platformをはじめとするクラウドテクノロジーと、AI・データ分析・マーケティング実行を組み合わせた一気通貫の支援体制を強みとし、戦略的立案のみに留まらず、実装・運用・改善までを確実に行うことで、マーケティング活動を「企業の競争力を高め持続的な事業基盤を進化させるもの」へと変革することを目指しています。

会社名：株式会社KIYONO

所在地：東京都港区赤坂6-9-17赤坂メープルヒル7階

代表取締役：清野賢一

設立：2017年1月

URL：https://www.kiyono-co.jp/

