次世代産業インフラを提供する株式会社LexxPlussへ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、京セラベンチャー・イノベーションファンド1号は、次世代産業インフラを提供する株式会社LexxPluss（本社：神奈川県川崎市 / 以下、LexxPluss）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

昨今の人手不足や効率化ニーズの高まりを背景に、物流・製造現場ではAGV（無人搬送車）やAMR（自律走行搬送ロボット）の導入が加速しています。LexxPlussは「自律的産業インフラを構築する」をミッションに、日本のインフラを支える物流業・製造業の課題解決を目指すスタートアップです。

同社はハードウェア・ソフトウェア両面の開発に強みを持ち、AIとロボティクス技術を組み合わせた自動搬送ソリューションを提供しています。具体的には、「持つ・運ぶ・作業する」を1台で自動化する『LexxMoMa』や自動搬送ロボット『Lexx500』、牽引アタッチメント『LexxTug』、ロボット統合制御システム『LexxFleet』など、次世代の産業インフラを支える幅広いロボティクス製品の開発・製造・販売を行っています。

グローバル・ブレインはLexxPlussの高い開発力と優秀な経営陣に加え、今後の市場拡大の可能性を評価し、今回の出資を決定いたしました。京セラ株式会社と連携して、LexxPlussの事業成長と次世代自動搬送システムの社会実装を支援してまいります。

■LexxPlussについて

会社名 株式会社LexxPluss

所在地 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12番1 川崎駅前タワー・リバーク 18階

代表者 代表取締役CEO 阿蘓 将也

設立日 2020年3月

事業内容 次世代自動搬送システムの提供

URL https://lexxpluss.com/jp/

■京セラベンチャー・イノベーションファンド1号について

登記上の名称 KVIF-I投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 4千万米ドル規模

運用期間 10年間

有限責任組合員 京セラ株式会社

投資対象 環境・エネルギー、情報通信、医療・ヘルスケア、モビリティ、材料技術、AI含むソフトウェア、航空・宇宙・防衛、半導体、核融合

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com