バイタリフィ、「AI博覧会 Osaka2026」の出展、登壇が大盛況で終了！Dify活用や生成AIチャットボットの導入に関心が集まる

生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年1月21日(水)、1月22日(木)の2日間、マイドームおおさかで開催された「AI博覧会 Osaka2026」に出展しました。

多くの皆様に当社ブースにお越し頂きまして誠にありがとうございました。

＜カンファレンス＞

AIエージェント博内で行われたカンファレンスに、弊社AIソリューション事業部部長の金本貞昭と営業統括部の金森亘輝が登壇いたしました。「ノーコードのAIエージェント開発」や「チャットボットによる顧客対応の効率化」をご紹介し、立ち見の方もいらっしゃるほど多くの聴講者を動員いたしました。カンファレンス後にブースへ足をお運びいただくお客様もいらっしゃり、注目度の高さを感じました。

＜生成AIチャットボット＞FirstContact

今回は、FirstContactに興味を持ち足を止めていただいた方が多くいらっしゃいました。電話応答を減らしたいなどの具体的なご相談を頂きました。ご来場頂いたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成し、即戦力となる顧客対応チャットボットとしてデモを体験頂きました。各会社のFAQにも即座に対応可能な、即戦力となる顧客対応チャットボットとして、その高い実用性に大きな関心が寄せられました。

製品詳細はこちら :https://first-contact.jp/

FirstContactではサポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや管理画面の操作、LINE/Facebook連携のお試しも可能です。導入に不安を抱えている方や、 まずはチャットボットがどんな風に使えるか試してみたい方など弊社の営業担当が サポートさせていただきますので 是非お気軽にお問い合わせください！

トライアルお申し込みはこちら :https://first-contact.jp/trial

＜Dify構築支援サービス＞AIエージェントDRIVE

Difyを使ったAIエージェントアプリに興味を持つ方に足を止めていただき、実際に作成されたDifyのデモアプリに高い関心が寄せられました。AIによる分析やマルチモーダル対応のAIアプリ等をご覧頂き、現場の具体的な課題解決のご相談を頂いております。

特に「Difyを導入しているが、うまく活用できていない・内製化まで至らない」というお客様の声に対し、バイタリフィ独自のノウハウに基づき、導入設計から運用支援、そして内製化までをサポートする伴走型サービスとしてご紹介いたしました。他社にはないきめ細やかな支援体制に、大きな注目が集まりました。

製品詳細はこちら :https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/

ご好評頂きました生成AIを活用したデモをもう一度体験されたい、当社製品について詳細を確認したいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

株式会社バイタリフィ 担当：島貫

お問い合せ先：03-5428-6346

https://vitalify.jp/contact/

会社概要

商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）

代表者 ：代表取締役 板羽晃司

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F

設立年月 ：2005年9月

サービス１.：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）

サービス２.：Dify構築支援サービス「AIエージェントDRIVE」（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）