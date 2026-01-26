BtoBマーケティングに特化した世界で唯一のグローバルネットワーク「BBN International」に加盟、エンタープライズ企業のグローバル支援を強化

シンフォニーマーケティング株式会社

BtoB企業向けにマーティングのコンサルティング・教育・アウトソーシング事業を展開する、シンフォニーマーケティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 庭山一郎、以下 シンフォニーマーケティング）は、2026年1月より、世界で唯一のBtoBマーケティングに特化したパートナーシップネットワークBBN International（以下BBN）に加盟したことをお知らせします。

BBNとは

BBN(https://bbn-international.com/)は、世界で唯一のBtoBマーケティングに特化したパートナーシップネットワークです。世界を網羅するグローバルなスケールと各国に根を張ったローカルの知見を併せ持ち、国境を跨いだグローバルマーケティングを支援して実績を上げています。イギリスに本部を置き、世界30カ国以上の厳選されたBtoBマーケティングエージェンシーが加盟しています。

WEBサイト：https://bbn-international.com/

BBNへの加盟背景と今後について

シンフォニーマーケティングは、設立当初より北米を中心としたグローバルスタンダードなBtoBマーケティングを学び続け、時代や環境の変化に最適化しながら、36年にわたり日本のエンタープライズ企業向けのマーケティングの支援を続けてきました。

BBNは世界で第3位のBtoBマーケティングエージェンシーです。

出典：https://www.b2bmarketing.net/reports/global-b2b-marketing-agencies-2025-report/

当社は、BBNに加盟することで顧客である日本企業の海外ビジネス支援を強化・加速してまいります。世界30カ国以上のパートナー企業と連携し、世界中の市場や企業データ、最適なコンテンツマネジメントなどの情報を収集、最速で顧客企業へ共有することをお約束します。さらに、BBN独自の代理店モデルを通して、お客様固有の課題に合わせた最適な解決策をご提供してまいります。

エンドースメント

BBN会長 Clif Collier様

日本は多くのBtoB企業にとって重要な市場です。シンフォニーマーケティングとのパートナーシップにより、BBNはひとつの統合されたエージェンシーとしての体制を維持しながら、確かな自信と一貫性、そしてスケールをもってクライアント支援を強化出来ます。

BBN COO Annette Poyser様

このパートナーシップは、戦略的に重要な市場で、BBNの事業運営方針に沿ったエージェンシーと共にBBNを成長させるという当社の取り組みを反映しています。シンフォニーマーケティングは地域に根差した深い知見と強い協働態勢を備えており、これはグローバルでシームレスなBtoBマーケティングを実現するために不可欠です。

シンフォニーマーケティング株式会社 代表取締役 庭山一郎よりご挨拶

2017年から私は世界を網羅したマーケティングエージェンシーネットワークの理事を務めていました。しかし、デマンドジェネレーションのテクノロジーやAIの劇的な進化を受けて、さらに専門性の高いネットワークに移るべきだと考えました。BBNは昔から知っているBtoBマーケティングに特化したグローバルネットワークであり、BtoBマーケティングサービス企業としても世界で第3位の実績を持っています。

AGM会場となったドイツ・フランクフルトの古城世界各国のエージェンシーが集いディスカッションと交流を実施

私は2025年10月にフランクフルト郊外の古城で4日間にわたって開催されたBBNのアニュアルジェネラルミーティング（AGM）に参加してきました。

実際に当社顧客のグローバルマーケティングを支援出来る体制があるのかを見極める事が目的でした。

BBNはただの業界団体でも友好ネットワークでもなく、各国でBtoBマーケティングに特化して実績を上げている企業でもありました。ここに加盟することで、当社の顧客企業の北米、欧州、そしてアジア諸国へのマーケティングを強力にサポート出来ると確信しました。

またこのネットワークは個々の企業の海外マーケティングを支援するだけでなく、当社が提供する、『日本企業が賢く成長するプラットフォームサービス』であるIGCサービス※を通して、世界のリアルな情報をお知らせしていきます。

※IGC（Intelligent Growth Club）サービスとは

BtoB企業がマーケティングで賢く成長するためのプラットフォームサービスです。

アドバイザリー＆エデュケーションを活用し、お客さまの【マーケティング活動の自走を支援】します。

IGCサービスを通して、お客様と世界中の最新情報を共有しグローバルマーケティングを支援します。

シンフォニーマーケティングについて

詳細・お問合せはこちらから :https://www.symphony-marketing.co.jp/igc/マーケティングで賢く成長するためのプラットフォームサービス

1990年の創業以来、国内外のエンタープライズBtoB企業に特化し、製造業、IT、卸売業など600社以上のマーケティング活動支援の実績を持つ。2022年からは、クライアントの『マーケティング・オーケストレーション』実現に向け、戦略・組織に関するコンサルティング、専門家によるアドバイザリー、BtoBマーケティング人材育成を中心としたサービスを展開。グローバルな知見と実践経験を基に、戦略立案から自立支援までの課題に応じたマーケティングソリューションを提供。

＜会社概要＞

会 社 名：シンフォニーマーケティング株式会社

代 表 者：代表取締役 庭山 一郎

本 社：〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3 神田大木ビル4F

設 立：1990年9月

事業概要：マーケティングのコンサルティングサービス （コンサルティングサービス）

マーケティング人材育成・スキル向上サービス （アップスキリングサービス）

アウトソーシングサービス・内製化支援サービス （マネージドサービス）

グローバルマーケティング支援

WEBサイト：https://www.symphony-marketing.co.jp