¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ç¡Ö»äÎ©¤ÏÌµÍý¡×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª-ÌóÈ¾¿ô¤¬Á°¸þ¤­¤Ë

¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¾ÅÆî¥¼¥ß¥Êー¥ë(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÅèÊâ)¤Ï¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹âÅù³Ø¹»Åù½¢³Ø»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¡Ê°Ê²¼¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡Ë¤ËÈ¼¤¦¿Ê³Ø°Õ¼±Ä´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Î³È½¼¤ä½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢¹â¹»¿Ê³Ø¤ò¼è¤ê´¬¤¯·ÐºÑÅª´Ä¶¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À©ÅÙ¤ÎÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊó¿»Æ©¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¾ÅÆî¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ©ÅÙÇ§ÃÎÅÙ¤ä¡¢À©ÅÙÀâÌÀ¸å¤Î»ÖË¾¹»ÁªÂò¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¤Î¥µ¥Þ¥êー
- À©ÅÙ¤ÎÇ§ÃÎÉÔÂ¡§¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ÜºÙ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï70%°Ê¾å¡£
- ¸øÎ©»Ö¸þ¤ÎÇØ·Ê¡§¿Ê³ØÀè¤È¤·¤ÆºÇ¤â¹Ô¤«¤»¤¿¤¤³Ø¹»¼ïÊÌ¤Ï¡Ö¹ñ¸øÎ©¹â¹»¡×¤Ç66.9%¡£
- ¾ðÊó¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§À©ÅÙÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢¹ñ¸øÎ©»ÖË¾²ÈÄí¤Î45.5%¤¬¡Ö»äÎ©¹â¹»¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£
- »äÎ©¤Ø¤Î´üÂÔ¡§»äÎ©¹â¹»¸¡Æ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ø¶ÈÎÁÉéÃ´¤Î·Ú¸º¡Ê83.4%¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¶µ°éÆâÍÆ¡Ê58%¡Ë¡×¤¬Â¿¿ô¡£
- ²È·×¤ÎÊÉ¡§»äÎ©¹â¹»¤ò»ÖË¾Àè¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡Ê68.6%¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¡£
¢£Ä´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ1. ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç²ÃÂ®¤¹¤ëÀ©ÅÙ³È½¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î74.4%¤¬¡Ö¾ÜºÙ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú
¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ÜºÙ¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬74.4%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÀ©ÅÙ²þÀµ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¿»Æ©¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¡Ö³ØÈñ¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤è¤ê¡¢66.9%¤¬¹ñ¸øÎ©¹â¹»¤òÂè°ì»ÖË¾¤Ë
»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³ØÀè¤È¤·¤ÆºÇ¤â¹Ô¤«¤»¤¿¤¤³Ø¹»¼ïÊÌ¤Ï¡Ö¹ñ¸øÎ©¹â¹»¡Ê66.9%¡Ë¡×¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¡£»äÎ©¹â¹»¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ö¹ñ¸øÎ©¤ËÈæ¤Ù¤Æ³ØÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡Ê75.9%¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê ¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·ÐºÑÅª¤ÊÍ×°ø¤¬»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤ÎºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. Àµ¤·¤¤¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ¸øÎ©»ÖË¾¼Ô¤Î45.5%¤¬¡Ö»äÎ©¤âÁªÂò»è¡×¤Ø
Åö½é¡Ö¹ñ¸øÎ©¹â¹»¡×¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢45.5%¤¬¡Ö»äÎ©¹â¹»¤âÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È°Õ¼±¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿ ¡£Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´ÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4. »äÎ©¹â¹»¸¡Æ¤¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡Ö¼ø¶ÈÎÁ·Ú¸º¡×¤È¡Ö¶µ°é¤Î¼Á¡×
»äÎ©¹â¹»¤¬ÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼ø¶ÈÎÁÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡Ê83.4%¡Ë¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö³Ø½¬¡¦¶µ°éÆâÍÆ¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê58.0%¡Ë¡×¡¢¡Ö¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ê37.6%¡Ë¡×¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»äÎ©ÆÃÍ¤Î¼ê¸ü¤¤¶µ°é´Ä¶¤òµý¼õ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ¡Ö¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¡×¤¬»äÎ©¿Ê³Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ë
À©ÅÙÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â»äÎ©¹â¹»¤¬»ÖË¾Àè¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢68.6%¤¬¡Ö¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¡ÊÆþ³Ø¶â¡¦»ÜÀßÈñÅù¡Ë¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ½þ²½¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë½ôÈñÍÑ¡ÊÆþ³Ø¶â¡¢½¤³ØÎ¹¹ÔÈñ¡¢»ÜÀßÀ°È÷ÈñÅù¡Ë¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¡¢»äÎ©¹â¹»¿Ê³Ø¤Ø¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê·üÇ°ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6. ÊÝ¸î¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡§¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ø¤Î¡Ö´üÂÔ¡×¤È¡ÖÉÔ°Â¡×
¼«Í³²óÅú·Á¼°¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢À©ÅÙ³È½¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´üÂÔ¤ÎÀ¼¡§ÁªÂò»è¤Î¹¤¬¤ê¤È¼Á¤ÎÄÉµá¡Û
¡¦¡ÖÌµ½þ²½À©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬Æó¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë³Û¤¬¤±¤Ã¤³¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡£¡×
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¶áÎÙ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÅÔÎ©¹â¹»¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¸øÎ©¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬»äÎ©¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÌÞÏÀ»äÎ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£¡×
¡¦¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¿äÁ¦¤Ç»äÎ©¹â¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢Ìµ½þ²½À©ÅÙ¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£ÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÚÉÔ°Â¤ÎÀ¼¡§¸«¤¨¤Ê¤¤ÈñÍÑ¤È¶¥Áè¤Î·ã²½¡Û
¡¦¡ÖÆâÉô¿Ê³Ø¤¹¤ë¹â¹»¤Î»ÜÀßÈñ¤¬¸µ¡¹¹â¤¤¹â¹»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁ¤òÌµ½þ²½¤Ë¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÀßÈ÷Èñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¡£¡×
¡¦¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¹â¹»Á´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã²¼¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡£¡×
¡¦¡Ö¼õ¸³¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¢£¹Í»¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÎ©¹â¹»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÁØ¤¬»äÎ©¹â¹»¤ØÎ®¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»äÎ©¹â¹»¤Ø¤Î»ÖË¾¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ»î¤ÎÇÜÎ¨¾å¾º¤äÆñ°×ÅÙ¤Î¹âÆ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÆþ»î¶¥Áè¤Î·ã²½¡×¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤ò¼õ¤±¡¢¾ÅÆî¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø¿Ê³Ø¸å¤«¤é¤ÎÂÐºö¤Ç¤Ï¸å¼ê¤Ë²ó¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸ÃÊ³¬¤«¤é¤Î¹â¹»¼õ¸³¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àè¼è¤ê¶µ°é¡×¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤«¤é´ðÁÃ³ØÎÏ¤ò¸Ç¤á¡¢¾å°Ì¹»¤Ø¤Î¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê»×¹ÍÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ã²½¤¹¤ë»äÎ©Æþ»î¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î70%°Ê¾å¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤ò¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¡¢¼ø¶ÈÎÁ°Ê³°¤ÎÈñÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾ÅÆî¥¼¥ß¥Êー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¡ÖºÇ¿·¤Î¼õ¸³¾ðÊó¡×¤È¡ÖÀµ¤·¤¤À©ÅÙÃÎ¼±¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Àè¼è¤ê³Ø½¬¤Ë¤è¤ë³ØÎÏÌÌ¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤È¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤è¤ëÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤ÎÍ¾Íµ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¿ÊÏ©ÁªÂò¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÌ¾¡§¹â¹»Ìµ½þ²½¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº
Ä´ºº°ÑÂ÷Àè¡§¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Ãæ³ØÀ¸¡¦¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î23Æü～2025Ç¯12·î25Æü
Í¸ú²óÅú¿ô¡§516Ì¾
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¡Ö¾ÅÆî¥¼¥ß¥Êー¥ëÄ´¤Ù¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
