【ゴルフアドボックス】ゴルフ場広告出稿事例のご紹介！法人向け財務支援企業

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一）は、同社が運営するゴルフ場向けデジタルサイネージ広告サービス「GOLF xAdbox」において、法人向けの財務・税務対策およびリスクマネジメント支援を行う企業による動画広告配信施策を実施したことをお知らせいたします。



本施策では、ゴルフ場という富裕層・経営層が多く来場する空間特性を活かし、企業経営者・役員クラスに向けて、企業イメージ動画の配信によるブランド浸透施策を実施しました。

GOLF xAdbox（ゴルフアドボックス）サービス概要

GOLF xAdboxは、関東・関西・東海エリアを中心とした良質なゴルフ場のクラブハウス内（ロビー・レストラン・個室トイレなど）に設置されたデジタルサイネージ広告サービスです。

ゴルフ場という特性上、来場者の多くが企業経営者・役員・高所得層で構成されており、購買力・決裁力の高い富裕層・経営層へダイレクトにアプローチできる数少ない広告媒体となっています。

さらに、ロビー・レストラン・個室空間といった滞在時間が長く、かつ集中して視聴されやすい環境に設置されているため、単なる広告露出ではなく、“印象に残る記憶への刷り込み”が期待できる広告接点として高い評価を得ています。

このような理由から、GOLF xAdboxは以下のような業界・企業様との親和性が特に高いサービスとなっています。

- ゴルフ関連事業（ゴルフ用品メーカー・ゴルフウェア・スクールなど）- 富裕層向け商材・サービス（高級車・高級時計・ハイエンド旅行サービスなど）- 不動産・住宅関連企業（分譲マンション・投資用不動産・リゾート物件など）

etc.

上記のような親和性の高い業界で広告出稿をご検討中の方は、ぜひお問い合わせください。

富裕層・経営層への訴求において、目的や商材特性に応じた最適な活用方法や配信設計をご提案いたします。

【事例】法人向け財務・税務支援企業様における出稿事例のご紹介

今回ご出稿いただいたのは、法人向けに財務支援・税務対策・運用設計等のサービスを提供する企業様です。本事例では、同社の企業イメージ動画をゴルフ場デジタルサイネージ上で配信し、ゴルフ場来場者への認知接点として活用いただきました。

■実施後の反響

今回のプロモーションでは、以下のような形で動画配信を実施しました。

- ゴルフ場クラブハウス内のロビー・レストラン・個室空間など複数箇所にて、企業イメージ動画を配信- 来場者の滞在動線上で自然に視界に入る設置箇所を活かし、滞在中に複数回接触する導線設計で露出を実施- ゴルフプレーの前後や休憩時間など、心理的にも余裕のあるタイミングで映像に接触できる環境を活用

クラブハウス内の落ち着いた空間で、繰り返し視認される接点を確保することで、認知・印象形成を目的としたプロモーションを展開しました。

■実施後の反響

本施策の実施後、出稿企業様からは以下のようなお声をいただいております。

- ゴルフ場という上質な空間で映像露出ができる点について、ブランディング施策として有効な接点になり得るという評価- ロビー・レストラン・個室空間など複数箇所での配信により、自然な形で映像が視界に入る設計に対する好意的な反応- Web広告とは異なる環境で接触できる媒体として、今後の活用可能性を感じたという所感

本事例は、企業イメージ動画の露出によって、経営層・富裕層が集まる環境下でブランド想起の接点を創出した取り組みとなりました。

■お問い合わせ先

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox-service

株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

担当：岩崎 聖

E-mail: xadbox@any-ad.jp

TEL: 090-8870-7243

少しでもご興味がございましたら、お気軽にご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名: 株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地: 〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立: 2023年12月25日

代表取締役社長: 古澤 伸一

URL: https://any-ad.co.jp/

■事業内容

- アドボックス運営事業: デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業: 新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店: オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング: 広告戦略の立案と実行支援