GLAMグループ、完全会員制ブランドとしての希少性がさらに高まる

高級会員制飲食・ライフスタイル事業を展開するGLAMグループは、主軸ブランドである「GLAM」の会員枠が現在満枠となっており、新規入会はウェイティングリストでの受付となっていることをお知らせいたします。

『THE GLAM TOKYO』

GLAMは、「利用する場所」ではなく「会員であること自体が価値となるブランド」をコンセプトに、完全会員制という形を通じて、体験の質と関係性の深化を重視したブランド運営を行ってまいりました。その思想とサービス品質が高く評価され、現在、会員枠は定員に達しております。

また各施設は、周囲の視線を気にすることなくゆったりとお過ごし頂ける、”完全個室設計”を採用しており、お客様だけのプライベート空間で、安心して大切な時間を共有いただけます。

会員様専用施設のご案内

会員様専用の施設としては、都心に位置するGLAMグループの最高峰ブランド。ダイニングからスパ・サウナ・ジャグジー・カラオケと、インルームですべてが叶う『THE PALACE TOKYO』。

『THE PALACE TOKYO 』

都会の喧騒を離れながら、心身のリラクゼーションとコンディショニングを追求し、サウナや岩盤浴完備の『THE SPA TOKYO』を展開しており、限られた会員のための上質な時間と空間を提供しています。

非会員様でも利用可能施設・店舗のご案内

『THE SPA TOKYO 』Room1

一方で、GLAMグループでは、非会員の方にもご利用いただける店舗・施設も展開しています。

厳選された食材と華やかなお食事を提供する、全部屋3室のみ、完全個室で愉しむ「やきにく九」「しゃぶしゃぶ九」。

『しゃぶしゃぶ九 西麻布本店』/ 『やきにく九 西麻布本店』

ビジネスとレジャーを融合した、大人のための新しい都市型ゴルフ＆アミューズメント施設『THE GOLF TOKYO』。

『THE GOLF TOKYO』

上記3店舗はどなたでも利用可能な店舗として、多くのお客様に支持されています。

GLAMグループは今後も、拡大路線を前提とするのではなく、ブランドの思想と価値観を共有するコミュニティ形成を軸に、ラグジュアリー領域における新たな体験価値の創出に取り組んでまいります。

なお、GLAMの新規会員募集については、ウェイティングリスト登録者を対象に、順次ご案内を行ってまいります。