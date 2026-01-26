アニメ『僕のヒーローアカデミア』の「ぶるぶるず」が全国のアニメ・ホビーショップにて販売決定！
株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の「ぶるぶるず」（エイコーオリジナル商品）を全国のアニメ・ホビーショップにて販売することをお知らせいたします。
● 販売商品ラインナップ ●
アニメ『僕のヒーローアカデミア』 ぶるぶるずぬいぐるみマスコット2 （全7種）
■発売日
2026年6月発売予定
■価格
各1,650円(税込)
■本体サイズ
約H11cm
■その他
キャラクター選択購入可能
▼ 緑谷 出久
▼ 爆豪 勝己
▼ 麗日 お茶子
▼ 轟 焦凍
▼ 死柄木 弔
▼ 荼毘
▼ トガ ヒミコ
■著作権表記
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
■注意事項
※本リリース内の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
※予約時期や商品発送時期は、予告なく変更となる可能性がございますのでご了承ください。
■株式会社エイコーホームページ
https://www.e-eikoh.co.jp/
■株式会社エイコー X総合アカウント
https://twitter.com/Eikoh_PR
株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)