アニメ『僕のヒーローアカデミア』の「ぶるぶるず」が全国のアニメ・ホビーショップにて販売決定！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の「ぶるぶるず」（エイコーオリジナル商品）を全国のアニメ・ホビーショップにて販売することをお知らせいたします。

● 販売商品ラインナップ ●



アニメ『僕のヒーローアカデミア』 ぶるぶるずぬいぐるみマスコット2 （全7種）

■発売日

2026年6月発売予定

■価格

各1,650円(税込)

■本体サイズ

約H11cm

■その他

キャラクター選択購入可能

▼ 緑谷 出久

▼ 爆豪 勝己

▼ 麗日 お茶子

▼ 轟 焦凍

▼ 死柄木 弔

▼ 荼毘

▼ トガ ヒミコ



■著作権表記

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

■注意事項

※本リリース内の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※予約時期や商品発送時期は、予告なく変更となる可能性がございますのでご了承ください。

■株式会社エイコーホームページ

https://www.e-eikoh.co.jp/

■株式会社エイコー X総合アカウント

https://twitter.com/Eikoh_PR

■お問い合わせ先

株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)