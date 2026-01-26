アニメ『僕のヒーローアカデミア』の「ぶるぶるず」が全国のアニメ・ホビーショップにて販売決定！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の「ぶるぶるず」（エイコーオリジナル商品）を全国のアニメ・ホビーショップにて販売することをお知らせいたします。




● 販売商品ラインナップ ●



アニメ『僕のヒーローアカデミア』 ぶるぶるずぬいぐるみマスコット2 （全7種）


■発売日


2026年6月発売予定
■価格
各1,650円(税込)


■本体サイズ


約H11cm


■その他


キャラクター選択購入可能



■著作権表記


(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会



■注意事項


※本リリース内の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。


※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。


※予約時期や商品発送時期は、予告なく変更となる可能性がございますのでご了承ください。



■株式会社エイコーホームページ


https://www.e-eikoh.co.jp/



■株式会社エイコー X総合アカウント


https://twitter.com/Eikoh_PR



■お問い合わせ先
株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)