¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥¹¤¬¡¢2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡ª
¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£»³ Éð)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ß～¤Ä¤±¤¿¡ª¥ß¥Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥¹¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×(Á´5¼ï¡¿1²ó400±ß¡¦ÀÇ¹þ)¤ò2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ß～¤Ä¤±¤¿¡ª¥ß¥Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥¹¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×(Á´5¼ï)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ýー¥Á¤Î³°Â¦¤ÏÉþ¤äËÜ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç°Û¤Ê¤ë¿§¤Î¥Á¥ãー¥àÉÕ¤¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¥³¥¤¥ó¤ä¤¢¤á¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£ ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸
¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý
¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸
¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³
¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³ ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸
¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô
¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸
¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó
¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ß～¤Ä¤±¤¿¡ª¥ß¥Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥¹¥ー¥Û¥ë¥Àー(Á´5¼ï)
È¯ÇäÆü¡¡¡§2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡
²Á¡¡³Ê¡¡¡§1²ó400±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å
¥µ¥¤¥º¡¡¡§¥±ー¥¹ËÜÂÎ¡¿ÌóW55¡ßH55mm
ÁÇ¡¡ºà¡¡¡§PVC¡¦°¡±ô¹ç¶â¡¦Å´
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
¢£¡Ö¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯ ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡×¸ø¼°¾ðÊó
¥«¥×¥»¥ë¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¡¦¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤¬½Ð²ñ¤¦»þ¡£
¥«¥×¥»¥ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢³Æ¼ïSNS¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://benelic.com/capsuletoy/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/capsuletoybu
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/