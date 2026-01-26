¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Á¥ãー¥àÉÕ¤­¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥¹¤¬¡¢2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡ª

¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£»³ Éð)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ß～¤Ä¤±¤¿¡ª¥ß¥Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥¹¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡×(Á´5¼ï¡¿1²ó400±ß¡¦ÀÇ¹þ)¤ò2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£



¢£¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ß～¤Ä¤±¤¿¡ª¥ß¥Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥¹¥­ー¥Û¥ë¥Àー¡×(Á´5¼ï)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ýー¥Á¤¬ÅÐ¾ì¡£


¥Ýー¥Á¤Î³°Â¦¤ÏÉþ¤äËÜ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¡¢Í·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£


³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç°Û¤Ê¤ë¿§¤Î¥Á¥ãー¥àÉÕ¤­¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤ËÉÕ¤±¤Æ¥³¥¤¥ó¤ä¤¢¤á¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ö¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£



¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ

¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£

¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£ ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸


¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý

¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸


¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³

¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³ ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸


¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô

¤±¤í¤±¤í¤±¤í¤Ã¤Ô ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸


¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó

¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó ÆâÂ¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸


¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º ¤ß～¤Ä¤±¤¿¡ª¥ß¥Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥±ー¥¹¥­ー¥Û¥ë¥Àー(Á´5¼ï)


È¯ÇäÆü¡¡¡§2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡


²Á¡¡³Ê¡¡¡§1²ó400±ß(ÀÇ¹þ)


ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å


¥µ¥¤¥º¡¡¡§¥±ー¥¹ËÜÂÎ¡¿ÌóW55¡ßH55mm


ÁÇ¡¡ºà¡¡¡§PVC¡¦°¡±ô¹ç¶â¡¦Å´


¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー



(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250



