【ニューエラ】『パワーパフガールズ』とのコラボコレクションの新作を2月5日（木）に発売
スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、カートゥーン ネットワークの
大人気アニメ「パワーパフガールズ」とのコラボコレクションの新作を、全国のニューエラストア並び
にニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2月5日（木）に発売いたします。
※店舗によって展開のないアイテムもございます。店舗在庫の確認はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご参照ください
キュートな幼稚園児のブロッサム、バブルス、バターカップの3人を、さまざまな見せ方で刺繍したキ
ャップや、カモ柄を大胆にフロントに採用したキャップ、トレンドのラインストーンを散りばめたキャ
ップ、アンダーバイザーがピンク色になっているデザインなど、『パワーパフガールズ』の世界観を表
現したコレクションとなっております。
【ラインアップ】 ※価格はすべて税込
[59FIFTY(R)] 6,600円
Front
Back
Under Visor
［Retro Crown 9FIFTY(R)］6,380円
Front
Back
Under Visor
［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］各4,400円
［9FORTY(TM) A-Frame］各4,950円
［9FORTY(TM)］各4,620円
Left Side
Right Side
Left Side
Right Side
［9THIRTY(TM)］ 各4,620円
［9TWENTY(TM)］ 各4,620円
[9TWENTY(TM)] 各4,620円
［Basic Beanie］ 各3,960円
［Short Sleeve Washed Cotton T-shirt］ 各5,500円
［Women Short Sleeve Mini T-shirt］ 各5,500円
【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】
https://www.neweracap.jp/collections/the-powerpuff-girls