【ニューエラ】『パワーパフガールズ』とのコラボコレクションの新作を2月5日（木）に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、カートゥーン ネットワークの

大人気アニメ「パワーパフガールズ」とのコラボコレクションの新作を、全国のニューエラストア並び

にニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2月5日（木）に発売いたします。

※店舗によって展開のないアイテムもございます。店舗在庫の確認はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご参照ください

キュートな幼稚園児のブロッサム、バブルス、バターカップの3人を、さまざまな見せ方で刺繍したキ

ャップや、カモ柄を大胆にフロントに採用したキャップ、トレンドのラインストーンを散りばめたキャ

ップ、アンダーバイザーがピンク色になっているデザインなど、『パワーパフガールズ』の世界観を表

現したコレクションとなっております。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

[59FIFTY(R)] 6,600円

FrontBackUnder Visor

［Retro Crown 9FIFTY(R)］6,380円

FrontBackUnder Visor

［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］各4,400円

［9FORTY(TM) A-Frame］各4,950円

［9FORTY(TM)］各4,620円

Left SideRight SideLeft SideRight Side

［9THIRTY(TM)］ 各4,620円

［9TWENTY(TM)］ 各4,620円

[9TWENTY(TM)] 各4,620円

［Basic Beanie］ 各3,960円

［Short Sleeve Washed Cotton T-shirt］ 各5,500円

［Women Short Sleeve Mini T-shirt］ 各5,500円

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/the-powerpuff-girls