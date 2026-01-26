【ニューエラ】『パワーパフガールズ』とのコラボコレクションの新作を2月5日（木）に発売

ニューエラジャパン合同会社


スポーツ、ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、カートゥーン ネットワークの


大人気アニメ「パワーパフガールズ」とのコラボコレクションの新作を、全国のニューエラストア並び


にニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて2月5日（木）に発売いたします。


※店舗によって展開のないアイテムもございます。店舗在庫の確認はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご参照ください



キュートな幼稚園児のブロッサム、バブルス、バターカップの3人を、さまざまな見せ方で刺繍したキ


ャップや、カモ柄を大胆にフロントに採用したキャップ、トレンドのラインストーンを散りばめたキャ


ップ、アンダーバイザーがピンク色になっているデザインなど、『パワーパフガールズ』の世界観を表


現したコレクションとなっております。



【ラインアップ】　※価格はすべて税込


[59FIFTY(R)]　6,600円



　　　　　　　Front

　　　　　　　　Back

　　　　　　Under Visor


［Retro Crown 9FIFTY(R)］6,380円



　　　　　　Front

　　　　　　　Back

　　　　　　Under Visor


［9FORTY(TM) A-Frame Trucker］各4,400円






［9FORTY(TM) A-Frame］各4,950円






［9FORTY(TM)］各4,620円



　　　　　　　　　Left Side

　　　　　　　　　Right Side


　　　　　　　　　　　Left Side

　　　　　　　　　Right Side


［9THIRTY(TM)］　各4,620円





［9TWENTY(TM)］　各4,620円






[9TWENTY(TM)]　各4,620円







［Basic Beanie］　各3,960円






［Short Sleeve Washed Cotton T-shirt］　各5,500円






　［Women Short Sleeve Mini T-shirt］　各5,500円






【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/the-powerpuff-girls