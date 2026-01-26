白泉社全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」大人の恋愛マンガコンテスト開催決定！

写真拡大 (全4枚)

株式会社白泉社

株式会社白泉社が運営する全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」にて、1 月 26 日（月）より、『大人の恋愛マンガコンテスト』が開催されます。



(C)︎冬影／白泉社

ピュアな大学生同士の恋・オフィスラブ・飲み会後の男女の一幕…など、大人男女の恋愛マンガを大募集！


18 歳以上の男女が登場する恋愛マンガであれば、どんな内容でも大歓迎です。ウブでキュンとする作品から、色っぽい作品まで、ときめきが詰まった男女のラブストーリーをお待ちしております！


【応募概要】

・テーマは“18 歳以上の男女の恋愛マンガ”！


　ピュアキュンなものから色気のあるものまで、何でもＯＫ！


・マンガ 2P～応募ＯＫ！


・ネーム・複数作品応募ＯＫ！


・投稿作すべてにリアクション！


　※コメント、またはスタンプがつきます。


【賞】

〇大賞…賞金 10 万円


・1 本以上確約


・担当編集 GET


・マンガ Park 連載権確約


・CLIP STUDIO PAINT EX 1 デバイスプラン（1 年版）


　※1 デバイスプランとは、Windows/macOS/iPad/iPhone/Galaxy/Android/Chromebook のいずれか 1 台を選択して利用できるプランです。。


・Wacom One 14



〇部門賞…賞金 2 万円


・シチュエーション賞 最高のシチュエーションに！


・キャラクター賞 推したくなるキャラに！


・ベストカップル賞 萌える関係性のカップルに！


・胸キュン賞 特にときめいた作品に！



〇最終選考通過者


・Amazonギフト券5000円分


【応募締切】2026 年 1 月 26 日（月）～3 月 29 日（日）23:59

たくさんのご投稿をお待ちしています！



(C)︎冬影／白泉社

- 「マンガラボ！」とは



白泉社の全媒体の編集者が集まるマンガ投稿サイトです。
少女マンガから青年誌、大人向けからBLまで、オールジャンルオールターゲット大歓迎！
開始から７年で７５０組以上、漫画家さんと担当編集者のタッグが「マンガラボ！」から誕生しています。



マンガラボ！の登録＆各コンテスト応募の詳細はこちらから!!


https://manga-lab.net


マンガラボ！公式 X はこちら


@mangalab_staff(https://x.com/mangalab_staff)




＜本件に関するお問い合わせ先＞


白泉社キャラクタープロデュース部


tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp