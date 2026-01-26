白泉社全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」大人の恋愛マンガコンテスト開催決定！

株式会社白泉社

株式会社白泉社が運営する全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」にて、1 月 26 日（月）より、『大人の恋愛マンガコンテスト』が開催されます。

(C)︎冬影／白泉社

ピュアな大学生同士の恋・オフィスラブ・飲み会後の男女の一幕…など、大人男女の恋愛マンガを大募集！

18 歳以上の男女が登場する恋愛マンガであれば、どんな内容でも大歓迎です。ウブでキュンとする作品から、色っぽい作品まで、ときめきが詰まった男女のラブストーリーをお待ちしております！

【応募概要】

・テーマは“18 歳以上の男女の恋愛マンガ”！

ピュアキュンなものから色気のあるものまで、何でもＯＫ！

・マンガ 2P～応募ＯＫ！

・ネーム・複数作品応募ＯＫ！

・投稿作すべてにリアクション！

※コメント、またはスタンプがつきます。

【賞】

〇大賞…賞金 10 万円

・1 本以上確約

・担当編集 GET

・マンガ Park 連載権確約

・CLIP STUDIO PAINT EX 1 デバイスプラン（1 年版）

※1 デバイスプランとは、Windows/macOS/iPad/iPhone/Galaxy/Android/Chromebook のいずれか 1 台を選択して利用できるプランです。。

・Wacom One 14

〇部門賞…賞金 2 万円

・シチュエーション賞 最高のシチュエーションに！

・キャラクター賞 推したくなるキャラに！

・ベストカップル賞 萌える関係性のカップルに！

・胸キュン賞 特にときめいた作品に！

〇最終選考通過者

・Amazonギフト券5000円分

【応募締切】2026 年 1 月 26 日（月）～3 月 29 日（日）23:59

たくさんのご投稿をお待ちしています！

(C)︎冬影／白泉社- 「マンガラボ！」とは

白泉社の全媒体の編集者が集まるマンガ投稿サイトです。

少女マンガから青年誌、大人向けからBLまで、オールジャンルオールターゲット大歓迎！

開始から７年で７５０組以上、漫画家さんと担当編集者のタッグが「マンガラボ！」から誕生しています。

マンガラボ！の登録＆各コンテスト応募の詳細はこちらから!!

https://manga-lab.net

マンガラボ！公式 X はこちら

@mangalab_staff(https://x.com/mangalab_staff)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

白泉社キャラクタープロデュース部

tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp