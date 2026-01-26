白泉社全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」大人の恋愛マンガコンテスト開催決定！
株式会社白泉社が運営する全誌合同マンガ投稿サイト「マンガラボ！」にて、1 月 26 日（月）より、『大人の恋愛マンガコンテスト』が開催されます。
(C)︎冬影／白泉社
ピュアな大学生同士の恋・オフィスラブ・飲み会後の男女の一幕…など、大人男女の恋愛マンガを大募集！
18 歳以上の男女が登場する恋愛マンガであれば、どんな内容でも大歓迎です。ウブでキュンとする作品から、色っぽい作品まで、ときめきが詰まった男女のラブストーリーをお待ちしております！
【応募概要】
・テーマは“18 歳以上の男女の恋愛マンガ”！
ピュアキュンなものから色気のあるものまで、何でもＯＫ！
・マンガ 2P～応募ＯＫ！
・ネーム・複数作品応募ＯＫ！
・投稿作すべてにリアクション！
※コメント、またはスタンプがつきます。
【賞】
〇大賞…賞金 10 万円
・1 本以上確約
・担当編集 GET
・マンガ Park 連載権確約
・CLIP STUDIO PAINT EX 1 デバイスプラン（1 年版）
※1 デバイスプランとは、Windows/macOS/iPad/iPhone/Galaxy/Android/Chromebook のいずれか 1 台を選択して利用できるプランです。。
・Wacom One 14
〇部門賞…賞金 2 万円
・シチュエーション賞 最高のシチュエーションに！
・キャラクター賞 推したくなるキャラに！
・ベストカップル賞 萌える関係性のカップルに！
・胸キュン賞 特にときめいた作品に！
〇最終選考通過者
・Amazonギフト券5000円分
【応募締切】2026 年 1 月 26 日（月）～3 月 29 日（日）23:59
たくさんのご投稿をお待ちしています！
- 「マンガラボ！」とは
白泉社の全媒体の編集者が集まるマンガ投稿サイトです。
少女マンガから青年誌、大人向けからBLまで、オールジャンルオールターゲット大歓迎！
開始から７年で７５０組以上、漫画家さんと担当編集者のタッグが「マンガラボ！」から誕生しています。
マンガラボ！の登録＆各コンテスト応募の詳細はこちらから!!
https://manga-lab.net
マンガラボ！公式 X はこちら
@mangalab_staff(https://x.com/mangalab_staff)
＜本件に関するお問い合わせ先＞
白泉社キャラクタープロデュース部
tel 03-3526-8052 mail:cp@hakusensha.co.jp