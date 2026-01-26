【美容・健康系店舗のWeb戦略】約4割が「新規」より「リピーター・会員獲得」重視！制作時にこだわりたいポイント1位は？

株式会社オールトゥデイ

株式会社オールトゥデイ（本社所在地：埼玉県さいたま市）は、美容・健康系の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがある方を対象に、「美容・健康系の店舗ビジネスにおけるLP・アプリ制作の課題と成果」に関する実態調査を実施しましたので、その結果を公表します。

調査概要

【調査期間】2025年9月12日（金）～2025年9月16日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】102人

【調査対象】調査回答時に美容・健康系の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがあると回答したモニター

【調査元】株式会社オールトゥデイ（https://www.alltoday.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※本アンケート結果を引用する場合は「株式会社オールトゥデイ」のURL（https://www.alltoday.jp/）を使用してください。

調査結果サマリー

「制作・リニューアルを検討する際に重視したいポイント」について尋ねたところ、『デザイン・UI改善（38.2％）』と回答した方が最も多く、『予約率・リピート率の向上（34.3％）』『予算配分（29.4％）』となりました。

『デザイン・UI改善」』が最多になったことから、ブランドの世界観や清潔感、信頼性を視覚的に伝えることが集客の入り口として不可欠であると考えられているようです。

また、『予約率・リピート率の向上』も僅差で続いており、単に見た目をよくするだけでなく、実際のビジネス成果に直結する機能性や動線設計も同時に求められていることがうかがえます。

こうしたポイントを重視し、LP／アプリ制作・運用を通じてどのような成果を得たいと考えているのでしょうか。

「LP／アプリ制作・運用を通じて得たい最終的な成果」について尋ねたところ、『リピーター・会員獲得（42.2％）』と回答した方が最も多く、『予約数・購入数の増加（35.3％）』『新規顧客獲得・集客（34.3％）』となりました。

制作・運用を通じて得たい成果として、『新規顧客獲得・集客』よりも『リピーター・会員獲得』が上位になりました。

美容・健康系業界では、一度の来店だけでなく継続的な利用が収益の柱となるため、Webツールを活用して顧客とのエンゲージメントを深め、囲い込みを行いたいという意図がうかがえます。

【まとめ】

今回の調査で、美容・健康系業界におけるWeb戦略の現状と課題が浮き彫りになりました。

制作・リニューアルを検討する際に重視したいポイントとして「デザイン・UI改善」が最多、最終的に求められている成果は「リピーター・会員獲得」が最多となり、「新規顧客獲得・集客」を上回る結果となりました。

この結果は、業界全体の競争激化に伴い、経営の軸足が「新規獲得」から「LTV（顧客生涯価値）の最大化」へとシフトしていることを示しています。

美容室やサロンといった業態において、デザインは店舗の「顔」であり、信頼を獲得するための不可欠な要素ですが、どれほど洗練されたデザインであっても、それが単なる装飾にとどまり、顧客の再来訪やファン化につながらなければ、経営的な投資対効果は薄れてしまいます。

今後のLP／アプリ制作に求められるのは、「ブランドの世界観を伝えるデザイン力」と「顧客を定着させるための機能・動線」です。

デザイン重視のWebサイトを制作して終わりではなく、それを入り口とし、いかに顧客のロイヤリティを高め、継続的な関係性を築けるかが、店舗の生存競争を勝ち抜く鍵といえるでしょう。

