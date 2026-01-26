ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026 第一弾出演アーティスト発表！堺正章＆Rockon Social Clubや日向坂46、NHK Eテレステージなどが2日間を彩る
2026 年 5 月 23 日(土)・24 日(日)に国営越後丘陵公園にて開催される「ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026」（通称：米フェス）。
1 月 26 日(火)に公式HPにて、第一弾出演アーティストやチケット情報などが発表された。
【米フェス2026 第一弾出演アーティスト発表】
今回も幅広い世代から注目を集めるアーティストが集結！
この度出演が発表されたアーティスト／ステージは、堺正章＆Rockon Social Club、JUNNA、日向坂46、みいつけた！オフロでショー 2026、wacci。（五十音順）
昨年末に放送された「第76回NHK紅白歌合戦」でも注目を集め、話題沸騰中の堺正章＆Rockon Social Clubや広い層から人気を誇る日向坂46、米フェス第一回目開催から連続で出演しているwacciなどの出演が決定。
昨年に引き続き2回目の実施となるNHK Eテレステージ「みいつけた！オフロでショー 2026」は、昨年からパワーアップ。開催両日の参加となり、それぞれ異なるゲストとともにステージを盛り上げる。
〈DAY1〉5 月 23日(土) 出演
堺正章＆Rockon Social Club、JUNNA、みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：サボさん～
and more…
〈DAY2〉5 月 24日(日) 出演
日向坂46、みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：シュッシュ～、wacci
and more…
（敬称略・各日五十音順）
また、今回は初めての試みとして、PERFORMERS枠が誕生！
人気お笑い芸人であるおばたのお兄さん、ヤーレンズが米フェスに出演決定！今大注目の2組が、米フェスに新たなお笑いの風を吹かせる。
PERFORMERSの出演日は後日発表となる。
【チケット詳細発表！】
第一弾出演アーティスト発表と合わせて、チケット情報も解禁。
今回は「1日券」と「ペアチケット」に加えて、「2DAYSチケット」も販売！
例年に引き続き、小学生以下は入場無料。
さらに、毎回大好評の「キャンプチケット」も販売決定！
現在販売中の「早割2次」は1月31日(土)23:59まで。
最大6000円もお得にお買い求めいただけるチャンス。
子供から大人、ファミリー層まで楽しめる米フェスをぜひチェックしていただきたい。
【米フェス2026 クラウドファンディング実施決定】
米フェスとして初の試みとなる“クラウドファンディング”、
「【ながおか 米百俵フェス 2026】楽しい体験を通じ、未来に繋ぐフェスへ」
の実施が決定！
日本を代表するアーティストのライブ、長岡が誇る圧巻の「長岡花火」、海・山・川に囲まれた自然豊かな土地で育てられた美味しい食べ物・お酒が一堂に集まり、楽しめるフェスをコンセプトとしている「ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～」。
“米百俵の精神”に基づき、新潟県長岡市の活性化や振興を目指すと同時に、長岡の魅力を全国の方々に届けることを目標としている米フェスの理念に賛同してくれた方からの支援を募集する。
本プロジェクトは、クラウドファンディングプラットフォーム「キャンプファイヤー」にて3月初旬から開始予定。
【公演概要】
■公演名：ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026
■開催日時：2026年5月23日（土）、5月24日（日）
■会場：国営越後丘陵公園（新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番1）
■主催・企画・制作：米百俵フェス有限責任事業組合
■共催：ながおか米百俵フェス実行委員会、長岡市、一般財団法人長岡花火財団
■オフィシャルコーポレーター：NPO法人ネットワーク・フェニックス、一般社団法人長岡青年会議所、パーマーク
■特別協賛：ＪＡえちご中越
■フードパートナー：カトープレジャー、新うまい佐賀のりつくり運動推進本部
■SDGsパートナー：バイオマスレジンマーケティング
■協力：SHOW! 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校
■応援：アルビレックス新潟、新潟アルビレックスBB
■運営：キョードー北陸
■チケット(税込)
〈入場券〉
2DAYSチケット：おとな22,000円／中高生9,000円
1日券（5/23券、5/24券）：おとな12,000円／中高生5,000円
ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな22,000円／中高生9,000円
〈長岡市民割引券〉
2DAYSチケット：おとな20,000円／中高生7,000円
1日券（5/23券、5/24券）：おとな11,000円／中高生4,000円
ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな20,000円／中高生7,000円
〈キャンプチケット〉
おとなキャンプチケット：おとな28,000円
中高生キャンプチケット：中高生15,000円
おとなキャンプチケット+専用駐車場券：35,000円
〈交通チケット〉
臨時駐車場 チケット：4,000円
※シャトルバス券は後日発売
※小学生以下入場無料!!
(小学生以下のお子様は入場無料。1グループに成人（18歳以上）の同伴者が必要です。)
※そのほか詳細は近日発表予定です。公式サイトをご参照ください。
■公式サイト
https://www.comefes.net/
■公式LINE
https://lin.ee/qguuwxq
■公式X
https://twitter.com/n_comefes
■公式Instagram
https://www.instagram.com/nagaoka_comefes/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@nagaotewpsw?_t=ZS-8tPfOfYFrfz&_r=1(https://www.tiktok.com/@nagaotewpsw?_t=ZS-8tPfOfYFrfz&_r=1)