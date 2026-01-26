新人教員にこそ「名刺」を。プランプランが『Next Teachers′ Party 2026』に協賛！デジタル名刺で参加者の「最初の名刺」作りを応援し、学生・教員・企業の“斜めの関係”をアップデート

一般社団法人もあふるスマホひとつで作成・交換が可能。SNSリンクもまとめられるプランプラン社のデジタル名刺サービスイメージ（プランプラン株式会社様 HPより）

一般社団法人もあふると学生団体TeacherAideからなる「Next Teachers' Party実行委員会」は、2026年2月24日（火）に港区立産業振興センター（大ホール）で開催するイベント『Next Teachers' Party 2026』において、プランプラン株式会社（本社：東京都、代表取締役：川島寛貴）の協賛が決定したことをお知らせいたします。



本イベントは、4月から教壇に立つ学生たちの門出を祝う場であると同時に、学校の枠を超えた「一生モノのつながり」を作る場でもあります。

今回、教育機関向けポートフォリオ作成サービスやデジタル名刺などを展開する同社のサポート(https://pipipi.ac/co.jp)により、「まだ名刺を持っていない学生・新人教員」が、スムーズに自己紹介し、継続的な関係を築くための環境を整えます。

■ 協賛の背景：「先生が自分で作らなきゃ」のハードルを下げる

教員の世界では、名刺を持つ文化が一般企業ほど浸透しておらず、「作り方がわからない」「配る相手がいない」と躊躇する学生や若手教員も少なくありません。しかし、これからの教師には、学校外の社会とも接続し、広い視野を持つことが求められています。

プランプラン株式会社が提供するデジタル名刺等のサービスは、「無料で」「スマホひとつで」「SNSもまとめて」作成できるため、最初の名刺としてのハードルを劇的に下げてくれます。

当日は、参加学生たちがその場でデジタル名刺を交換し合う、新しい教員コミュニティの姿を実現します。

■ 学生の声（プランプラン社インターン生・イベント参加者より）

実際に同社のサービスを利用し、名刺を作成した学生からは、その効果を実感する声が寄せられています。

私の『初名刺』は、プランプランさんでインターンをする中で作っていただきました。今も愛用しています！

学生が名刺を持っていると、良い意味で驚かれますし、相手に覚えてもらいやすくなります。

先生になると『自分で作らなきゃいけない』というハードルがありますが、それを助けてくれるのがこのサービスです。各種SNSがまとまったQRコードを載せられるので、お会いした後のつながりも持ちやすくなります。

名刺を持ちたいけど作り方がわからない、そんな『最初の名刺』にとってもおすすめです。NTP （Next Teachers' Party） に来てくれる次世代の教育者のみなさまにも、ぜひ登録(https://pipipi.ac/co.jp)してほしいです！

■ プランプラン株式会社について

URL：https://planplan.co.jp

学校現場の業務効率化や、教育データの利活用を推進する各種サービスを展開。先生や学生が本来の活動に注力できる環境作りをサポートしています。

・デジタル名刺PPP（ピピピ）：https://pipipi.ac/co.jp

■ 『Next Teachers' Party 2026』開催概要港区立産業振興センター11Fで開催される『Next Teachers' Party2026』は、2026年2月24日(火)16:00に開始される。

・ 日時: 2026年2月24日（火） 16:00～21:00

・ 会場: 港区立産業振興センター 札の辻スクエア 11F 大ホール

・ 主催: Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる、学生団体TeacherAide）

・ 共催: 港区立産業振興センター

・ 協賛: プランプラン株式会社

・ 詳細: https://peatix.com/event/4622227

【本件に関するお問い合わせ】

Next Teachers' Party実行委員会（一般社団法人もあふる内）

広報担当：今川

Email：moreful.edu[at]gmail.com

迷惑メール対策のため、本件に関するお問い合わせについては、お手数をおかけしますが、[at]を@に置き換えてご連絡ください。

当日の取材についても積極的に受付しております。お気軽にお問い合わせください。