2/7(土)より“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心映画祭＜ライブ音響上映＞開催！トップガン、ガンダム最新作、うたのプリンスさまっ、アイドリッシュセブン 、KING OF PRISM他、15作上映！

●トップガン マーヴェリック (C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心映画祭≪ライブ音響上映≫』が、2026年2月7日(土)～2月11日(水・祝)≪5日間限定≫にて、千葉県千葉市のイオンシネマ幕張新都心にて開催決定！「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ15作品を集めてお届けいたします。本映画祭のために開催期間中、イオンシネマ幕張新都心のシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心≪ライブ音響上映≫ぜひお楽しみください！



●レ・ミゼラブル デジタルリマスター／リミックス (C)2012,2023 UNIVERSAL STUDIOS


●機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 (C)創通・サンライズ


●羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来 (C)2025 Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心映画祭＜ライブ音響上映＞


●会場
　イオンシネマ幕張新都心
　　千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール


　　Tel: 043-213-3500/24時間上映案内＆FAX案内サービス



●開催期間
　2026年2月7日(土)～2月11日(水・祝)≪5日間限定≫



●上映作品／全15作品


　・トップガン マーヴェリック


　・レ・ミゼラブル デジタルリマスター／リミックス


　・トワイライト・ウォリアーズ　決戦！九龍城砦　


　・松竹ブロードウェイシネマ「タイタニック」


　・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女


　・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム


　・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ


　・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX


　・アイカツ！×プリパラ△THE△MOVIE△-出会いのキセキ！-


　・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD


　・KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-


　・KING OF PRISM Your Endless Call み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ


　・羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来


　・羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来


　・ガールズ＆パンツァー 劇場版（4K版）



●料金
　2,800円（税込）


　※但し「松竹ブロードウェイシネマ「タイタニック」は、1作品3,500円（税込）となります



●チケット
◆「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」以外作品のチケットについて


　・WEB販売：発売中


　　＊購入はこちらからhttps://www.aeoncinema.com/cinema/makuhari/


　・劇場窓口販売：発売中


◆「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」チケットについて


　　・WEB販売：1月28日（水）0:00（＝1月27日（火）24:00）


　　　＊購入はこちらからhttps://www.aeoncinema.com/cinema/makuhari/


　　・劇場窓口販売：1月28日（水）劇場OPEN時より ※但し残席がある場合に限る



●公式サイト
　https://www.aeoncinema.com/cinema/makuhari/vcmsFolder_2264/vcms_2264.html



●“ライブ音響上映”について
　映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、
　映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。