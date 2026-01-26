2/7(土)より“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心映画祭＜ライブ音響上映＞開催！トップガン、ガンダム最新作、うたのプリンスさまっ、アイドリッシュセブン 、KING OF PRISM他、15作上映！

合同会社丸与工芸●トップガン マーヴェリック (C)2022 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

映画を“音”で楽しむ！というコンセプトをもとに、映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機器をセッティングし、映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で浴びるように楽しむ映画祭『“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心映画祭≪ライブ音響上映≫』が、2026年2月7日(土)～2月11日(水・祝)≪5日間限定≫にて、千葉県千葉市のイオンシネマ幕張新都心にて開催決定！「映画は、映画館の大スクリーン＆大迫力で存分に楽しんでもらいたい」という思いを込めて、映画・アニメ・ミュージカルなど、あらゆるジャンルから選りすぐりの傑作ラインナップ15作品を集めてお届けいたします。本映画祭のために開催期間中、イオンシネマ幕張新都心のシアター内にライブ音響機材を、外部から持ち込み特設することで、映画をライブ感覚で浴びるように楽しめる、これまでには決して体験することのできなかった、新たな感動をお届けいたします。“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心≪ライブ音響上映≫ぜひお楽しみください！

“音”で楽しむ！イオンシネマ幕張新都心映画祭＜ライブ音響上映＞

●レ・ミゼラブル デジタルリマスター／リミックス (C)2012,2023 UNIVERSAL STUDIOS●機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 (C)創通・サンライズ●羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来 (C)2025 Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

●会場

イオンシネマ幕張新都心

千葉県千葉市美浜区豊砂1-1イオンモール幕張新都心グランドモール

Tel: 043-213-3500/24時間上映案内＆FAX案内サービス



●開催期間

2026年2月7日(土)～2月11日(水・祝)≪5日間限定≫

●上映作品／全15作品

・トップガン マーヴェリック

・レ・ミゼラブル デジタルリマスター／リミックス

・トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦

・松竹ブロードウェイシネマ「タイタニック」

・機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ

・劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX

・アイカツ！×プリパラ△THE△MOVIE△-出会いのキセキ！-

・劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD

・KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-

・KING OF PRISM Your Endless Call み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ

・羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来

・羅小黒戦記２ ぼくらが望む未来

・ガールズ＆パンツァー 劇場版（4K版）

●料金

2,800円（税込）

※但し「松竹ブロードウェイシネマ「タイタニック」は、1作品3,500円（税込）となります



●チケット

◆「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」以外作品のチケットについて

・WEB販売：発売中

＊購入はこちらからhttps://www.aeoncinema.com/cinema/makuhari/

・劇場窓口販売：発売中

◆「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」チケットについて

・WEB販売：1月28日（水）0:00（＝1月27日（火）24:00）

＊購入はこちらからhttps://www.aeoncinema.com/cinema/makuhari/

・劇場窓口販売：1月28日（水）劇場OPEN時より ※但し残席がある場合に限る

●公式サイト

https://www.aeoncinema.com/cinema/makuhari/vcmsFolder_2264/vcms_2264.html

●“ライブ音響上映”について

映画館にライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、

映画の“音”の臨場感を、大迫力＆ライブ感覚で楽しむ上映スタイル。