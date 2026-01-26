沖縄で“体験する宿泊”を実現「畳の宿 北谷美浜」2026年1月7日 リニューアルオープン

株式会社アイムホーム

沖縄・北谷町の人気エリアに位置する宿泊施設、畳の宿 北谷美浜 が、2026年1月7日にリニューアルオープンいたしました。心に残る“体験型の滞在”をコンセプトに、沖縄から発信する新しいジャパンカルチャー体験を提供します。

■ 新しい「畳の宿 北谷美浜」の特徴

和風の小上がり畳スペースを備えた客室は最大7名まで宿泊可能

◇ 和の寛ぎと体験を楽しむ宿泊空間

宿泊は、和風の小上がり畳スペースを備えた客室で最大7名まで滞在可能。伝統的な畳の心地よさと、グループ・家族での滞在にも対応するゆとりある空間です（全15室・平均約20坪）

◇ “体験”が宿の主役

宿泊だけでなく、「体験」を重視した滞在を創出しています

- 檜の木風呂 「温泉の素BAR」 で心身を解きほぐす時間- シェアキッチン で仲間と料理を楽しむひととき

将来的には、販売許可取得後に以下の体験プログラムも導入予定です

- 土鍋でご飯を炊く体験- 日本各地の米と酒の体験提供

これらを通じて、沖縄の風景と日本の豊かな暮らし文化を“体験そのもの”としてお届けします。

■ 宿泊体験をデザインする「コンセプト」

客室すべてに「檜の木風呂」をご用意。2階に設置の「温泉の素BAR」にて各地の温泉を楽しめます

宿名に冠した通り、「体験」を宿泊の中心に据えたデザインコンセプトを採用しました。

- 畳の上で布団を敷き、寝起きを楽しむ- 檜の香りただよう風呂に浸かる- 土鍋でご飯を炊いて味わう- 沖縄の街や海を思い思いに楽しむ

-- 体験のひとつひとつが、観光の思い出を深める時間となることを目指しています。

館内には、江戸時代の人々がタイムスリップして沖縄の自然や街を体感して楽しむ様子を描いた浮世絵アートを展示。伝聞ではなく、「来て、見て、体感した沖縄」 を楽しむ価値を視覚化しています。

もう知っているだけでは満足できない時代だからこそ、「実際に体験すること」の価値を再確認し、沖縄の魅力と日本の丁寧な暮らし文化を旅の中で感じていただけます。

■ デザインとアートワークへの取り組み

宿の至るところに「和のテイスト」を取り入れています提灯と武者兜を配置したエントランス

本プロジェクトでは、株式会社マッシグラ（代表取締役 金子 智一）の協力を得て、宿のコンセプト設計からデザイン、アートワークまでを実現しました。伝統的な要素を現代の感性で再編集した空間づくりにより、訪れるすべてのゲストにとって特別な滞在体験を提供いたします。

■ 「畳の宿 北谷美浜」概要

名称：畳の宿 北谷美浜

リニューアルオープン日：2026年1月7日

所在地：沖縄県中頭郡北谷町美浜２丁目５－１８

客室数：15室（平均20坪／最大7名宿泊可能）

■ お問い合わせ先

株式会社アイムホーム Smart Resort Dv.（スマートリゾート部）

（098-989-1659／担当者 井上／k-inoue@imhome-okinawa.co.jp）