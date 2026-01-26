音楽の祭典「VIBENATION」が、グローバルなスピリットを携え、ついに東京・新宿の「ZEROTOKYO」にやってくる！

株式会社TSTエンタテイメント

日本上陸 -- 東京の夜が、熱狂に染まる。

音楽の祭典「VIBENATION」が、グローバルなスピリットを携え、ついに東京・新宿の「ZEROTOKYO」にやってきます。

日本を代表する最先端の会場が、リズムと文化、そして唯一無二の新たな歴史が混ざり合う、一度限りの場へと姿を変えます。

ZEROTOKYOが誇るパワフルな音響システムと、眠らない街・新宿のエネルギーがひとつに。

ヒップホップの最前線から、世界が熱狂する「日本初の本物のアフロビート」まで、ここでしか味わえないサウンドが東京の夜を熱く盛り上げます。

「VIBENATION」がお届けするのは、音楽の歴史に刻まれるような、魂を揺さぶる最高のステージ。

この熱狂の波に乗り遅れるな！！必見です！！

EVENT INFO

2026.2.15(日) VIBENATION PLUS

@ZEROTOKYO

OPEN/START 23:00 | CLOSE 04:30

HP：https://zerotokyo.jp/event/vibenation-plus-0215/

【TICKET】

8,000 YEN (TAX INCLUDED)

■取り扱いプレイガイド：

・e+ https://eplus.jp/sf/detail/4458540002-P0030002

・ 公式サイト https://www.vibenation.tokyo

※当日券（DOOR）の販売もございます。

【Performing artists】

DeJ Loaf

Babyboy AV

Khalil Harrison

JB Wonderful

Maya

Yagurlmega

T4tinz

Dark Sparklz

＜お客様へのお願い＞

・ 【重要】完全キャッシュレス決済について：

ZEROTOKYOは完全キャッシュレス会場です。（コインロッカー除く）。当日券の購入および会場内でのドリンク代等のお支払いに**現金は一切ご使用いただけません。**クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、交通系電子マネーをご用意ください。

・ キャンセル・変更について：

ご購入後のキャンセル、払い戻し、内容の変更は、お客様都合による場合は一切お受けできません。

・ 出演者・公演内容について：

出演者、公演内容、および開場・開演時間は急遽変更になる場合がございます。出演者等の変更に伴う払い戻しはいたしかねますので、予めご了承ください。

・ 中止・変更について：

本イベントは予定通り開催いたしますが、台風等の自然災害、自治体からの避難指示、その他不測の事態により、やむを得ず中止または内容を変更する場合がございます。

・ イベント中止時の返金について：

万が一、VIBENATIONが開催中止となった場合に限り、チケット代金の払い戻しを行います。イープラス・CNプレイガイドでご購入のお客様は、各プレイガイドの規定に基づき払い戻しとなります。中止・変更の際は、公式サイトおよびSNSにて随時お知らせいたします。

・ メール設定：

案内メールをお送りする場合がございます。「info@vibenation.tokyo」および各プレイガイドからのメールを受信できるよう、ドメイン指定解除の設定をお願いいたします。

・ 入場方法：

公演当日は、スマートフォンのチケット画面（スマチケ等）、または発券された紙チケットを入口にてご提示ください。

・ 再入場について：

本イベントは再入場禁止です。

・ 年齢制限・IDチェック（重要）：

20歳未満の方のご入場は一切お断りいたします。

ご入場の際、全ての方に公的機関が発行した顔写真付き身分証明証の提示をお願いしております。身分確認ができない場合は、ご入場いただけませんのでご注意ください。

ARTIST INFO

DeJ Loaf

アメリカ・ミシガン州デトロイト出身のラッパー兼シンガーであるデジ・ローフ（DeJ Loaf）は、同地で生まれ育ち、独自のラップスタイルと「Try Me」などのヒット曲で知られるようになりました。デジの声は、ヒップホップおよびR&B界において最も識別しやすいものの一つと言えるでしょう。芸名の「DeJ Loaf」は、本名の「Deja」と、エア・ジョーダンに強い関心を持つスニーカーヘッドとしての「Loafer」を組み合わせたものです。2012年に初の公式ミックステープ『Just Do It』を、2014年には大きな成果に繋がった批評家絶賛の『Sell Sole』をリリースしました。注目が高まる中、コロムビア・レコードと契約を締結し、デビューシングル「Try Me」はビルボード・トップ50入りを果たし、ゴールドディスクに認定されました。デジ・ローフは、エミネムのコンピレーション・アルバム『Shady XV』（2014年）に収録された楽曲「Detroit vs. Everybody」に参加。2015年には、ニッキー・ミナージュの「The Pinkprint Tour」北米公演でオープニング・アクトを務めました。同年後半には、XXL誌の「2015 Freshman Class」の一人に選出されました。2015年、デジ・ローフはEP『#AndSeeThatsTheThing』にて、アトランタの驚異的なラップ勢力であるフューチャー（Future）を迎えたスロウ・ナンバー「Hey There」をリリースしました。2016年2月にはミックステープ『All Jokes Aside』をリリース。2017年7月にはジャクイーズ（Jacquees）とのジョイント・ミックステープ『Fuck a Friend Zone』を発表しました。その後、2020年10月23日にデビューアルバム『Sell Sole II』をインディペンデントでリリース。このアルバムにはビッグ・ショーン、ガンナ、リック・ロス、リル・ウージー・ヴァート、6lack（ブラック）らが客演しています。本作は2014年のミックステープ『Sell Sole』の続編にあたり、Metacriticでは100点満点中72点のスコアを獲得、「概ね好意的な評価」を得ました。2021年2月には、セヴィン・ストリーターのシングル「Guilty」にクリス・ブラウンやA＄APフェルグと共にフィーチャーされました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3Hn9hLOljJI ]

DeJ Loaf - Try Me (Official Video)

Babyboy AV

アディンドゥ・ヴィクター（1999年3月14日生まれ）は、Babyboy AV（以前はAV）の名で知られるナイジェリアの歌手兼ソングライターです。2021年のシングル「Big Thug Boys」が、ビルボード・トリラー・チャート（Billboard Triller Chart）で最高5位を記録し、大きな注目を集めました。Babyboy AVは、エド州ベニンシティにて、デルタ州出身のイボ人の父とエド州出身の母との間に生まれ、多様な文化が混ざり合う環境で育ちました。アンブローズ・アリ大学で学士号を取得。2018年に音楽ビジネスの世界でプロとしてのキャリアをスタートさせ、2020年に楽曲「Temperature」でデビューすると、ラジオやテレビで広く放送されました。公式デビュー曲「Big Thug Boys」のリリースと、ディレクターのDindu（ディンドゥ）が制作・監督を務めたミュージックビデオの公開により、Babyboy AVの名は一躍世に知れ渡りました。同曲はトリラー・チャートで5位にランクインしたほか、リリースから3週間足らずでTikTokのあらゆるアカウントに浸透。その年、世界で最もシャザム（Shazam）された楽曲の一つとしての称号も得ました。業界で飛躍を遂げる彼のサウンドは、もはや無視できないほどの高みに達しています。勢いを止めることなく、Babyboy AVは続いて「Confession」をリリースしました。この楽曲は、リスナーをダンスフロアへと誘うような催眠的で新しいトラックです。プロデューサーのTempoe（テンポ）が手がけたこのナンバーは、タイトル通り、AVが意中の相手に対して甘い告白をするロマンチックな楽曲となっています。調和のとれた心地よい鍵盤の旋律に乗せて、彼は女性への想いを認め、彼女が自分をどのような気持ちにさせるか、そして二人の未来について語りかけています。「I must confess your ibadi na my objective / e dey give me problems（君の腰つきに夢中だと言わざるを得ない、それが僕を悩ませるんだ）」といった歌詞からもわかるように、AVはメロディ主導のサウンドと、ラジオ映えするヒット曲を生み出す才能をいかんなく発揮しています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=d6tljIFaIYI ]

AV - CONFESSION (OFFICIAL VIDEO)

Khalil Harrison

Khalil Harrison（カリル・ハリソン）は、南アフリカのムプマランガ州ンコマジ出身の多才なプロデューサー、シンガー、ソングライターです。彼の代表曲には「Jealousy」や「Dalie」があり、また Diamond Platnumz × Jason Derulo & Chley の「Komasava」 のプロデュースも手掛けています。 ハリソンは、エレクトロニック・ビートとアマピアノ特有のメロディーを融合させ、魅惑的で中毒性のあるサウンドを生み出しています。 彼の音楽は、南アフリカの活気あふれる街並みへとリスナーを誘い、脈打つベースラインと催眠的なリズムが街のエネルギーを鮮やかに描き出します。エレクトロニックな制作技術に長けているハリソンは、アマピアノの要素を他ジャンルと独自の形で融合させることができます。 ハリソンは、南アフリカの豊かな音楽文化からインスピレーションを受け、心を揺さぶるビートとソウルフルなメロディーを楽曲に込め、聴く人を自然と踊らせます。彼の音楽は、エレクトロニックミュージックが文化の架け橋となり、リズムとメロディーという共通言語で人々をつなぐ力があることを証明しています。 Khalil Harrison は、その才能と独自のスタイルによって、エレクトロニックミュージック界の新たなスターとして頭角を現しています。ジャンルを超えた滑らかな融合、そして人を惹きつける楽曲の数々は、彼の情熱と魅力をすべての音に宿しています。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=7EgcG5Jy_yI ]

Khalil Harrison & Tyler ICU - Jealousy (Official Video) ft. Leemckrazy & Ceeka RSA

