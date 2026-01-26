長崎スタジアムシティで県内トップを決める、高校生活最後の卒業試合を。「長崎スタジアムシティU-18ファイナルカップ～サッカーには夢がある～」の開催が決定！

株式会社 ジャパネットホールディングス

長崎スタジアムシティは、2026年2月1日（日）、PEACE STADIUM Connected by SoftBankにて、長崎県内の高校サッカー部の引退試合として「長崎スタジアムシティU-18ファイナルカップ～サッカーには夢がある～」を開催いたします。

昨年は、V・ファーレン長崎 U-18と、令和6年度(第103回)全国高等学校サッカー選手権大会 長崎県大会優勝校である長崎総合科学大学附属高等学校サッカー部との1試合のみの開催でしたが、第2回となる今年は、“V・ファーレン長崎U-18”、令和7年度(第104回)全国高等学校サッカー選手権大会 長崎県大会優勝校である”九州文化学園”、インターハイ出場の“長崎総合科学大学附属高等学校”の3チームが参加します。

本大会は、若手選手の育成と地域サッカーの活性化、そしてPEACE STADIUM Connected by SoftBankを長崎のサッカーの聖地として発展させることを目的としています。引退する選手たちにとって忘れられない経験となるだけではなく、未来のサッカー界を担う世代のモチベーション向上、選手たちの新しいサッカー人生がより豊かになるよう、継続的な開催を目指します。

高校卒業を迎える選手たちの集大成として、そして未来を担う世代の新たな希望として、プロと同じ芝生の上で、互いのプライドを懸けた真剣勝負が幕を開けます 。

より多くの方に彼らの勇姿を見届けていただくため、本大会は観戦無料で開催いたします。彼らの最後の卒業試合をぜひご覧ください。





■「長崎スタジアムシティU-18ファイナルカップ～サッカーには夢がある～」概要

日付：2026年2月1日（日）

タイムスケジュール：9:30開会式（選手入場、選手宣誓など）

10:00第1試合 キックオフ

11:00記念品贈呈

14:00決勝戦開始 キックオフ

15:00閉会式（表彰・写真撮影・退場）

会場：PEACE STADIUM Connected by SoftBank

対戦：V・ファーレン長崎U-18／長崎総合科学大学附属高等学校／九州文化学園

試合方式：ステップアップ・トーナメント方式（第1試合の勝者が決勝戦にてシードチームと戦う）

試合形式：40分間（前後半20分／ハーフタイム10分）

入場料：無料（チケット販売なし）

＜長崎スタジアムシティ最新情報はこちら＞

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html

（※上記はアプリダウンロードページのため、PC環境ではご利用いただけません。）

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://x.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/