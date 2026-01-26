株式会社ムービックから新カードスリーブブランド「Artevelo」第四弾は人気イラストレーター「Gurin.」とのコラボレーションが決定！

株式会社アニメイトホールディングス


株式会社ムービック（本社：東京都豊島区）は、新カードスリーブブランド「Artevelo（アルテベール）」を展開中です。「Artevelo」は、イタリア語で「芸術」を意味する“Arte”と、「ベール」を意味する“Velo”を組み合わせた造語で、「アートをまとう」をコンセプトにした新しいカードスリーブブランドです。



「キャラクターデザインは派手すぎる、でも無地のスリーブは地味」と感じている方々に向け、日常にさりげなくアートを取り入れる「カジュアル」なデザインを提案し、新たな選択肢を提供します。



「Artevelo」は、人気クリエイター様のイラストを使用し、カードスリーブを制作・販売します。第四弾として、イラストレーターの「Gurin.」様とのコラボレーションが決定しました。



〈コラボクリエイター紹介〉（※敬称略）


Gurin.




神奈川県在住のイラストレーター。2020年よりフリーランスとして活動し、キャラクターデザインやグッズイラスト、MVイラストなどを数多く手がけています。


数多くのイベントへ参加し、人気を獲得。2024年には原宿での展覧会も開催しました。


太い線と、緑を基調としたポップな色彩で、どこか物語を感じさせる独特の世界観を表現。その繊細で温かみのある作風は、見る人の心を惹きつけ、多くのファンを魅了しています。



コラボスリーブデザイン（4種）



「倶林.飯店」

「Candy dinosaur」

「KRT BOOM!」

「Neon green monster」

商品情報


〈商品名〉


Arteveloカードスリーブ　Gurin.　（全4種）


〈発売日〉


2026年4月10日（金）


〈価格〉


各1,200円（税抜）／1,320円（税込）


〈商品仕様〉


スリーブ65枚、日本製、ヘッダー付きOP袋入り。表面は透明、裏面は5色（4色+白）印刷のマット仕様です。




今後のコラボ予定クリエイター様


第一弾「わき」様、第二弾「ていら」様、第三弾「形状」様、第四弾「Gurin.」様とのコラボレーションに続き、2026年の新たなラインナップとして、下記のクリエイター様とのコラボレーション企画が進行中です。



◆甘春わすれ

魔法少女のようなキャラクターを数多く描き、温かくやわらかいタッチと繊細な世界観で人気を博しているイラストレーター。数多くのイベントに参加し、6月には北海道で開催された魔法少女展へ出展。ほかにもオリジナルキャラクターの制作でも人気を獲得しています。






◆Project.C.K.

イラスト＆デザインのカワサキ氏と、ディレクション＆デザインのケンザキ氏によるアートユニット「Project.C.K.（プロジェクトシーケー）」。


得意とするストリート系の雰囲気と、パンクでキュートなイメージを融合させた唯一無二の世界観が特徴。そのパワフルな作品は、見る者に強烈なインパクトを与え、国内外で多くのファンを魅了しています。






◆しゅし

ドット絵（ピクセルアート）を中心に、可愛らしさの中に切なさや儚さを感じさせる少女のイラストで人気を博すイラストレーター。


ノスタルジックな雰囲気と独特の透明感が魅力で、その唯一無二の世界観は、見る人の心を惹きつけ、多くのファンを魅了しています。






◆けけ

ポップで鮮やかな色使いと、キュートなイラストが持ち味のイラストレーター。


黄色をこよなく愛し、女の子やうさぎのようなキャラクターを描く。アニメーション、グラフィックデザインなども制作しており、その愛らしい表情と独特な魅力で多くのファンを惹きつけています。






◆棉きのし

キャラクターデザインやグッズイラストなど「かわいいもの」全般を得意とし、ポップでサブカルな作風で人気を集めるイラストレーター。


柔らかいタッチと透明感のある色彩で描かれる、ゆめかわ、天使系、地雷系などのテーマの作品は特に魅力的。その繊細で優しい世界観は多くのファンを魅了しています。





商品の詳細は公式サイト、公式SNSをチェック！


■公式HP：https://www.movic.jp/shop/pages/artevelo.aspx


■公式X：@Artevelo_sleeve



〈権利表記〉


(C)2025 Artevelo


(C)Gurin.


(C)甘春わすれ


(C)Project.C.K.


(C)しゅし


(C)けけ


(C)棉きのし


　　　　　　　　　　　