4·î30Æü(ÌÚ)È¯Çä¤Î¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¡Ø²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡ÙÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡õ¼óÆ£»ÖÆà¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®¤¬2·î9Æü(·î)³«ºÅ·èÄê¡ªÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â»²²Ã±þÊç¼õÉÕÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡¢°Ê²¼¥Ö¥·¥íー¥É¡Ë¤Ï¡¢4·î30Æü(ÌÚ)¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤¬È¯Çä¤¹¤ë¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à¡Ø²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡Ù¤è¤êÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡Ê¹È½ïã«/¥Ò¥È¥Ç¥Ê¥·Ìò¡Ë¡õ¼óÆ£»ÖÆà¡ÊÌ¸ÅçÇß±«Ìò¡Ë¤Ë¤è¤ë¸ø¼°X¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®¤ò2·î9Æü(·î)¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î22Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇÍ½Ìó¼Ô¸ÂÄê¤Î¡ÖÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÎÃêÁª±þÊç¤â¼õÉÕÃæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡õ¼óÆ£»ÖÆà¤Ë¤è¤ë¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®¤¬2·î9Æü(·î)20»þ30Ê¬¤è¤êÇÛ¿®·èÄê¡ª
¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âè1²ó¤Î¸ø¼°X¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®¤ò¼õ¤±¡¢Âè2²ó¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡ª
¹È½ïã«/¥Ò¥È¥Ç¥Ê¥·Ìò¤ÎÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¤µ¤ó¤ÈÌ¸ÅçÇß±«Ìò¤Î¼óÆ£»ÖÆà¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡üÂè2²ó¸ø¼°X¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î9Æü(·î)20»þ30Ê¬～
½Ð±é¡§ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¡Ê¹È½ïã«/¥Ò¥È¥Ç¥Ê¥·Ìò¡Ë¡¢¼óÆ£»ÖÆà¡ÊÌ¸ÅçÇß±«Ìò¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¢¨¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®¤Ï¡Ø²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡Ù¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/hanakimi_fw¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®¤Î¤´»ëÄ°¤Ë¤ÏX¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛ¿®¸å¤âX¤Î¥Ý¥¹¥È¾å¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®¤Î³«ºÅ¤ËÊ»¤»¤Æ¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖKinsenka¿ä¤»¿ä¤»¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×±þÊç´ü´Ö¤Î±äÄ¹¤¬·èÄê¡ª
¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤Î°ìÉô¤ò¥¹¥Úー¥¹ÇÛ¿®Ãæ¤Ë¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤³§ÍÍ¤Î¤´Åê¹Æ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hanakimi.frontwing.co.jp/news/20251219_campaign/
2·î22Æü(Æü)³«ºÅ¡ÖÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×»²²Ã±þÊç¼õÉÕÃæ¡ª
¡Ø²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡Ù¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤òµÇ°¤·¤¿ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¤µ¤ó¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢Nintendo Switch(TM)Ëô¤ÏPC¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÍ½Ìó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤òÃêÁª¤Ç¤´¾·ÂÔ¡ª
¡ü¡Ø²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡ÙÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¤µ¤ó¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î22Æü(Æü) 12:00～
¾ì½ê¡§¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA ¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´Û 8³¬
ÆâÍÆ¡§¹È½ïã« / ¥Ò¥È¥Ç¥Ê¥·Ìò ÀÐ¸«ÉñºÚ¹á¤µ¤ó¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ºÀÚ¡§2·î1Æü(Æü) 23:59
±þÊçÊýË¡¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥Ë¥åー¥¹¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hanakimi.frontwing.co.jp/news/20260109_event/
ºîÉÊ¾Ò²ð
¡Ø²ÖÂ«¤ò·¯¤ËÂ£¤í¤¦-Kinsenka-¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Î¥Ù¥ë¥²ー¥à
¥áー¥«ー¡§¥Õ¥í¥ó¥È¥¦¥¤¥ó¥°/¥Ö¥·¥íー¥É
ÂÐ±þ¸À¸ì:ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì(´ÊÂÎ»ú)
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î30Æü(ÌÚ¡Ë
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ²Á³Ê¡§ÄÌ¾ïÈÇ¡§5,478±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈÇ¡§32,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hanakimi.frontwing.co.jp/
¸ø¼°X¡Ê@ hanakimi_fw¡Ë¡§https://x.com/hanakimi_fw
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Frontwing (C)bushiroad