【横浜桜木町ワシントンホテル】夜景ビュー確約＆ロゼスパークリングで特別なひとときを。　プリザーブドフラワー「プティメゾン」付きのアニバーサリープラン　1月26日（月）販売開始／２月10日（火）宿泊開始

横浜桜木町ワシントンホテル（神奈川県横浜市、総支配人：山本英之）は、「スペシャルデープラン～横浜の夜景とプティメゾンが彩る特別な日～」を本日2026年1月26日（月）より販売し、2月10日（火）より宿泊を開始いたします。

プティメゾン（イメージ）みなとみらいの夜景を背景に乾杯（イメージ）

本プランでは、従来ご好評いただいているアニバーサリープランに、バレンタイン＆ホワイトデーシーズン限定で株式会社花恋人（Karendo/カレンド）の「プティメゾン」をセットにした特別プランです。プティメゾンとは、生花のようなみずみずしい質感と美しい色合いを3年以上変わらず楽しめるプリザーブドフラワーのブーケで、リボンの下には可愛らしいチャームがあしらわれています。客室は当ホテル自慢の夜景ビュールームをご用意。大観覧車「コスモクロック21」やYOKOHAMA AIR CABIN、煌めく街並みを一望でき、みなとみらいの夜景を背景に、大切な人に気持ちを伝える特別なひとときをお過ごしいただけます。客室には、「プティメゾン」とともに、スパークリングワインとグラスを事前にご用意いたします。やや甘口のロゼスパークリングワインは、客室の冷蔵庫にて冷やしておりますので、ご到着後すぐに、またはご滞在中のお好きなタイミングでお楽しみいただけます。

翌朝は、5階レストラン「DINING&BAR BAYSIDE」（ダイニングアンドバーベイサイド）にて、和洋中約40メニュー以上の朝食ビュッフェをご提供いたします。中でも人気メニュー「三崎マグロ」は、刺身や海鮮丼など自分のお好みでお楽しみいただけます。ご朝食を心ゆくまでお楽しみいただいた後は、レイトチェックアウト12:00（通常10:00）までゆったりとお過ごしいただけます。

ホテル周辺には、デートスポットとして親しまれている観光スポットが多数あり、現在は冬限定のイルミネーションイベント「THE YOKOHAMA ILLUMINATION」が開催中です。一年のなかでもっとも空気が澄んでいるといわれるこの時期、イルミネーションやみなとみらいの夜景は、ひときわ美しく感じられます。この時期ならではの横浜の魅力とともに、大切な方との思い出に残るご滞在をお楽しみください。

THE YOKOHAMA ILLUMINATION（イメージ）

【プラン概要】

◎プラン名称 スペシャルデープラン～横浜の夜景とプティメゾンが彩る大切な日～

◎販売期間 2026年1月26日（月）～3月13日（金）

◎宿泊期間 2026年2月10日（火）～3月15日（日）

◎プラン内容

・プティメゾン 1束 / ロゼスパークリングワイン375ml 1本（※お酒）

・朝食ビュッフェ

◎対象客室 夜景ビューダブルルーム、夜景ビューツインルーム

◎販売価格 2名1室 20,090円～（消費税・サービス料込）

◎販売方法 公式HPまたは各予約サイトにて

夜景ビューツインルーム

◎公式HP

朝食付き https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg013/plans/10182849

◎お問合せ TEL：045‐683-3111

◎注意事項

・未成年の方はご利用いただけません。

・チェックイン時、年齢確認のため身分証明書のご提示をお願いする場合がございます。

【株式会社花恋人概要】

『花と緑を通じてドキドキ・ワクワクを届ける』フラワーショップとして、全国に41店舗・3事業所（2026年1月現在）を展開。

所在地 奈良県橿原市曲川町7丁目21-6

代表取締役 野田 将克

公式HP https://karendo.com

【朝食概要】

会場 横浜桜木町ホテル5階レストラン「DINING&BAR BAYSIDE」

営業期間 6:30～9:30（最終入店9:00）

料金 ご宿泊以外の方：大人2,980円（消費税・サービス料込）

公式HP https://washington-hotels.jp/yokohama/breakfast/

※仕入れ状況によりメニューが変わることがあります。

朝食ビュッフェ（イメージ）

【横浜桜木町ワシントンホテル概要】

所在地 〒231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1

アクセス JR「桜木町駅」より徒歩約1分

客室数 553室

TEL 045-683-3111（代表）

公式HP https://washington-hotels.jp/yokohama/sakuragicho

■横浜桜木町ワシントンホテルは、Y-SDGs認証制度の上位認証「Superior」に認定されています。

Y-SDGs認証制度とは、横浜市がSDGs達成に向けて活動している企業等を「環境」、「社会」、「ガバナンス」、「地域」の4分野30項目で評価し、取組状況が優れている企業に対して認証を与える制度です。横浜桜木町ワシントンホテルは「地元横浜企業コラボプラン」を通じた地域経済の活性化と発展を支援していることなどから、高いレベルで取組を進めている事業者のみに与えられる上位認証「Superior」に認定されました。

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

【藤田観光株式会社が運営する代表的な施設ブランド】

全拠点の詳細はこちら（https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/facility/）をご覧ください。

■WHG事業：ワシントンホテルやホテルグレイスリーを中心に全34拠点

・ワシントンホテル 19拠点（https://washington-hotels.jp/）

・ホテルグレイスリー 10拠点（https://gracery.com/）

・ホテルタビノス 3拠点（https://hoteltavinos.com/）など

■ラグジュアリー＆バンケット事業：ラグジュアリーホテルや婚礼施設、ゴルフ場など全6拠点

・ホテル椿山荘東京（https://hotel-chinzanso-tokyo.jp） など

■リゾート事業：温泉リゾートやグランピング施設など全19拠点

・箱根ホテル小涌園（https://www.hakone-hotelkowakien.jp/）

・箱根小涌園 天悠（https://www.ten-yu.com/）

・箱根小涌園ユネッサン（https://www.yunessun.com/） など（2026年1月現在）