KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥）は、当社が展開するAIアイドルプロジェクト「ゆめかいろプロダクション」において、AIによって音声・表情・発話が生成され、2026年2月15日（日）にデビュー配信を予定している5人組AIアイドルのセンター『ゆめみなな』の公式YouTubeチャンネルの登録者数が、2026年1月15日（木）の公開から8日で2,000人を突破したことをお知らせします。

AIアイドル『ゆめみなな』公開8日でYouTube登録者2,000人突破 ― デビュー配信（2/15）に向けコンテンツ公開を順次予定―

『ゆめみなな』は、2026年2月15日（日）にデビューし、初配信を行う予定です。また、デビューに向けてミュージックビデオの公開も予定しており、順次情報を発信してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=r4XefV39210 ]『ゆめみなな』公式Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Yumeminana

公式X

https://x.com/yumeminana_VT

公式サイト

http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

ゆめかいろプロダクションについて

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクションです。

これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。

『ゆめみなな』について

「ゆめかいろプロダクション」第1期生となる 5人組AIアイドルのセンターで、AIによって音声・表情・発話が生成されるAI VTuberです。

『ゆめみなな』プロフィール

「みんなの夢を応援する、夜空の案内人」

皆さんが抱いている小さな夢や目標、そして叶えたい未来を、七色の星の光で照らし、応援します。