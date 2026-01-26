グローバルファンダムプラットフォーム「JK Fandom」×韓国カルチャー番組『Kドック！』番組連動投票企画「グローバルライジングアーティストPICK：The Best Track」開催決定

株式会社ディー・エル・イー

株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員CEO：小野 亮、以下DLE）は、株式会社朝日放送テレビ（本社：本社：大阪市北区茶屋町171、代表取締役社長：今村 俊昭、以下ABCテレビ）と共同制作・発信する韓国カルチャー番組『 Kドック！』 において、株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤哲也）が展開するグローバルファンダム応援プラットフォーム JK Fandom と連携し、番組連動のオンライン投票企画「グローバルライジングアーティストPICK：The Best Track」 を実施しております。

本企画は、K-POPライジングアーティストが「いま最も届けたい一曲」として自ら選定した楽曲を対象に、世界中のファンによる投票でランキングを決定する参加型プロジェクトです。

投票の結果、上位2組（2曲）は『Kドック！』番組内で紹介され、ファンの“ひと押し”が番組コンテンツとアーティストの露出を直接動かす、新しいファンダム体験を創出します。

■「グローバルライジングアーティストPICK：The Best Track」とは

本企画では、K-POPライジングアーティストが自ら選んだ“最愛の一曲”をエントリー楽曲とし、ファン投票によってランキングを決定します。

投票結果に応じて、番組内での楽曲・アーティスト紹介、映像露出が実現し、ファンの応援が直接プロモーションへとつながる設計となっています。

「アーティストの想い」と「ファンの熱量」を可視化し、次のステージへとつなげることを目的とした、番組×ファンダム連動型の新たな取り組みです。

■投票概要

投票開始日：2026年1月24日（土）17:00～

投票プラットフォーム：「JK Fandom」を中心としたグローバル連携パートナー

投票参加方法：「JK Fandom」サイト内投票ページにて参加可能（予選投票はこちら(https://jk-fandom.jp/lineup/8/29)）

投票方式：モバイル投票１００%（無料／有料）

・無料：１５０推しポイント

・有料：３０スターポイント

集計方式：全プラットフォームの総投票数を基準

※前日までの総投票数は、毎日10:00（JST）頃に投票ページ「Global」タブにて更新

■優勝特典（上位２組）

1位：

・『Kドック！』番組出演（MV・紹介動画・インタビュー）

・屋外ビジョン広告掲出

2位：

・『Kドック！』番組出演（MV・紹介動画・インタビュー）

※出演内容はアーティストの状況により変更となる場合があります。

■投票スケジュール

予選投票（10日間）

2026年1月24日（土）17:00 ～ 2月2日（月）23:59

→ 上位5チームが決戦投票進出

決戦投票（10日間）

2026年2月6日（金）12:00 ～ 2月15日（日）23:59

→ 上位2チームが優勝特典獲得

■投票参加アーティスト／Best Trackラインナップ（詳細はこちら (https://pages.jk-fandom.jp/kdh/kdh_vote.html)）

AHOF｜Pinocchio

ALL(H)OURS｜READY 2 RUMBLE

BRAZY｜Paradox

LUN8｜LOST

LUVITA｜TIKITA

NCHIVE｜RACER

n.SSign｜Funky like me

Plan.B｜Plan B

PRIMROSE｜Love Your Flower

SAY MY NAME｜UFO(ATTENT!ON)

SHUNE｜GROOVY

WAKER｜LiKE THAT

WISHes｜Dear Moon

X:IN｜RRRUN

DLEは、『Kドック！』を通じて、K-POPをはじめとする韓国カルチャーの魅力を届けるだけでなく、ファンの応援や熱意が番組やアーティストの未来に直接関与できる仕組みづくりを推進しています。

本企画は、番組・アーティスト・ファン・プラットフォームが連動することで、新たな価値と出会いを生み出す試みです。

今後もDLEは、IP・テクノロジーを横断したエンターテインメント体験の創出を通じて、グローバルカルチャーの可能性を拡張してまいります。

■『Kドック！』とは

『Kドック！』は、新米レポーターのシル（コットン・西村真二）とルド（コットン・きょん）が、韓国のエンタメ界に精通する情報通・プノンの助けを借りながら、ソウルの街で韓国の最新エンタメやトレンド情報を徹底的にリサーチし、日本へ発信する韓国カルチャー番組です。

＜放送概要＞

番組名：『Kドック！』（公式サイト(https://www.asahi.co.jp/kdeoghu/)）

放送日時：毎月第四金曜日 25:34～26:11 (ABCテレビ・関西ローカル)

見逃し配信：TVer、ABEMA

企画・制作：株式会社ディー・エル・イー

MC：コットン

公式キャラクター：シル・ルド・プノン（オリジナル）

■「JK Fandom」とは

JK Fandom（ジェイケイファンダム）は、「あなたのひとオシで推しをスターに」をキャッチコピーに、日本と韓国のエンタテインメントを世界中に届けるグローバルファンダム応援プラットフォームです。主に K-POP と J-POP を中心としたアーティストや作品を応援したい世界中のファンが、国境を越えてその想いと情熱をさまざまな形で表現し、実現できる場を提供します。（公式サイト(https://jk-fandom.jp/home) ）

■ディー・エル・イーとは

証券コード：3686（東証スタンダード）

代表者：代表取締役社長CEO・CCO 小野亮

所在地：東京都千代田区麹町3-3-4 KDX 麹町ビル７階

創立日：2001年12月27日

HP：https://www.dle.jp/jp/

『秘密結社 鷹の爪』をはじめとする IP（著作権等の知的財産権）の企画開発やアニメやキャラクター等のコンテンツ制作事業を軸に2014 年に東証に上場。現在は、アジアを代表するエンターテインメントであるアニメとK-POPを中心に事業を展開している。2025年には、既存IPのAI Vtuber化やAIスタジオの開設など、AIとIPを融合した新たな取り組みを進め、事業をさらに加速させている。