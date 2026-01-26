U-NEXT Comic『水曜日、私の夫に抱かれてください』実写ドラマ化決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の人気作『水曜日、私の夫に抱かれてください』（菊屋きく子著）が実写ドラマ化されることが決定しました。

U-NEXTは2022年11月よりオリジナルコミックレーベル「U-NEXT Comic」を立ち上げ、これまで100作以上の作品を発表してまいりました（2026年1月時点）。動画配信サービスながらオリジナルIPの開発に重きを置き、2020年にはオリジナル小説、2023年には縦スクロールコミックの制作を発表。他プラットフォームへの提供やオリジナルIPのメディアミックス化を通じて、長期的にIPを育てていく方針を掲げています。

今回実写ドラマ化が決定した『水曜日、私の夫に抱かれてください』は、「U-NEXT Comic」としては『五十嵐夫妻は偽装他人』に続く2作目のメディア化作品です。オリジナル小説ではすでに『団地のふたり』（NHK BS／主演：小泉今日子、小林聡美）も実写ドラマ化されており、U-NEXTは今後も、作品の発表、ならびにメディア化に注力してまいります。

『水曜日、私の夫に抱かれてください』

＜あらすじ＞

「妻にバレた。妻が君に会いたがってる」人生はじめての彼氏は既婚者だった――交際相手・神栖から衝撃の告白をされた蓉子。妻・怜に謝罪のため会いに行くと、怜は蓉子に「史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げ…。

https://publishing.unext.co.jp/comic/title/5DKvZCkwQ4YIXHT8BsyK1V

詳細は後日発表いたします。

U-NEXTは今後も、世界で愛されるIPを生み出すべく、出版社・U-NEXTとしてもさまざまな作品を発表してまいります。

◆作品一覧はこちらから

https://publishing.unext.co.jp/comic/all/1



ぜひご期待ください。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年12月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。