ランドセルメーカー榮伸のオリジナルブランド「EISHIN」が、初の公式オンラインストアをオープン！

株式会社榮伸

ランドセル・ビジネスバッグを始めとしたスクールバッグおよび各種鞄類の製造・販売を行う株式会社榮伸（以下、榮伸）が運営するオリジナルブランドEISHINは、ブランド初となる 公式オンラインストア をオープンいたします。

これまで店頭を持たずに展開していた EISHIN では、

「実物が見られないので購入の検討がしづらい」

「遠方でも気軽に買える公式の販売チャネルが欲しい」

といったお客様からの声が多く寄せられており、

今回のオンラインストア開設は、そうしたニーズに応える形で実現いたしました。

EISHIN公式オンラインストアの特徴

1. すべてのランドセルをオンラインで購入可能

EISHINが展開する全ラインナップを掲載し、それぞれの素材・容量・重量・機能性を詳しく紹介しています。細部の写真や使用シーンのイメージなど、店頭に近い情報量でご検討いただけます。

2. 全国送料無料

ランドセルは全国“送料無料”でお届け。

お近くに実店舗がないお客様にも、安心してご利用いただけます。

3. 6年間の修理対応

購入後の故障や不具合にも自社工場にて修理対応が可能ですので、6年間安心してランドセルをご使用いただけます。

また、修理期間中にお子さまにご不便をおかけしないよう、無料でお使いいただける 「貸し出し用ランドセル」をご用意しています。

2027年向け新作ランドセルオンラインストア詳細

【オープン日】2026年1月26日（月）

【URL】https://eishin-randoseru.jp/

【取り扱い商品】

・EISHINランドセル

・ランドセルカバーや小物などの付属品

気になるランドセルをお家でお試し！「レンタルランドセルサービス」を3月下旬より開始予定

2027年向け新作モデル「LITO（リト）」サービス概要

EISHINオEISHINで展開するランドセルの中から、お客様が気になるモデルを選び、3日間ご自宅でお試しいただけます。

短時間の試着ではわからない、

- 背負いやすさ- 肩ベルトのフィット感- 重量バランス- お子さま本人の好み- 学校までの距離に合わせた実際の使い心地

といったポイントを、普段の生活の中でじっくり確認できる点が大きな特徴です。

こんなご家庭におすすめです！- 実物を見て決めたいけれど、近くに店舗や展示会がない- お子さまにじっくり背負わせてから決めたい- いくつかのモデルを比較検討したい- ランドセル選びで失敗したくない- 色や素材を実際の光の下で確認したい

EISHIN（エイシン）ランドセルについて

EISHINは、OEMをメインに手がけてきた榮伸が数年前に立ち上げたランドセルブランド。

「はじまるドキドキ。つづくワクワク。」をコンセプトに、子どもたちを支えていきたいという思いのもとランドセルを企画・製造しています。

これまで培ってきた職人技に加えて独自機能や最新の素材を取り入れており、機能性とデザインのバリエーションを豊富にそろえたランドセルを展開しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社 榮伸

所在地（本社）：〒103-0006東京都中央区日本橋富沢町8番6号

ORCHID PLACE日本橋富沢町4F

企業情報：https://www.kk-eishin.com/

■ お問い合わせ

TEL：03-5644-0730（受付時間：平日9:00～18:00）

お問い合わせフォーム：https://www.kk-eishin.com/contact/