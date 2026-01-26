G-DRAGON、ファンとの“距離ゼロ”を目指した特別ファンミーティングの日本開催が決定！

ぴあ株式会社

BIGBANGのリーダーであり、アーティストとして世界的な評価を受けるG-DRAGONが、日本にてファンミーティングイベントを開催することが決定した。

G-DRAGON

本イベントは、【FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU】と題して、来る2月13日（金）、14日（土）、15日（日）の3日間にわたり、横浜・ぴあアリーナMMで開催される。通常のコンサート公演とは異なり、ステージと客席の距離を極力縮め、G-DRAGON本人が「より近くでファンと時間を過ごしたい」という強い想いから、あえてこの会場と構成が選ばれた特別なファンミーティングとなっている。大規模な演出を中心としたライブとは異なり、トークや交流を重視した内容で、普段の公演ではなかなか実現できない距離感で、G-DRAGONの表情や言葉を直接感じられる貴重な機会となる予定だ。ファン一人ひとりとのつながりを大切にしてきた彼ならではの、特別な時間が期待されている。

チケットは、G-DRAGON公式ファンクラブ会員を対象に、ファンクラブサイトにて先行申込を受付中。申込方法や詳細は、ファンクラブ公式サイト内の案内を確認してほしい。また、一般向けチケットについても、近日中に「チケットぴあ」にて発売予定となっており、ファンクラブ会員以外のファンにも参加のチャンスが用意されている。

世界の第一線で活躍し続けるG-DRAGONが、日本のファンと直接向き合うこのファンミーティング。“会いに行く”のではなく、“共に過ごす”ことをテーマにした本イベントは、忘れられない一日となりそうだ。

【公演詳細情報】

2026 G-DRAGON 'FAM’ MEETING

[FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU] IN JAPAN

日時：第1回 2026年 2月 13日(金) 開場17:00 / 開演 19:00

第2回 2026年 2月 14日(土) 開場 16:00 / 開演 18:00

第3回 2026年 2月 15日(日) 開場 14:00 / 開演 16:00

会場：ぴあアリーナMM（PIA ARENA MM）

神奈川県横浜市西区みなとみらい３丁目２－２

【チケット席種・料金】

一般チケット(全席指定): 19,800円（税込）

【チケット受付スケジュール】

◆一般発売

チケットぴあにて発売 ※近日中に詳細発表