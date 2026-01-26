第3回ミセテイワテ動画コンテスト入選作品発表！

ロントラ株式会社

2026年1月26日（月）

岩手県は、岩手の魅力をより多くの方に知っていただくことを目的として、昨年7月4日から11月4日までの期間、第3回ミセテイワテ動画コンテストを開催し、岩手に関する動画作品を募集しました。

募集の結果、合計454作品のご応募をいただきました。この中から、最優秀賞、優秀賞など計19作品を審査員6名により選定しました。それに伴い、2月5日(木)岩手県庁にて表彰式を行います。

なお、入選した作品は、ミセテイワテ動画コンテストの公式サイトよりご覧いただけます。

【公式サイトはこちら】

https://miseteiwate.jp/

1. ミセテイワテ動画コンテスト概要

テーマ：岩手を魅せるのはあなた！？

審査基準

・岩手の魅力が伝わってくるか。

・誰かに共有したくなる作品か。

募集部門

１. チャレンジ部門：31秒以上3分以内の動画。YouTubeの限定公開リンクを、応募フォームに記入。

２. インスタ部門：30秒以内の動画。ミセテイワテ動画コンテストの公式インスタグラムをフォローし＃ミセテイワテをつけて投稿。

2. 入選作品

【チャレンジ部門】

最優秀賞：白沢せんべい店 「変わらないモノ」

優秀賞：モリオカ・ビジョンズ 三上 主馬、伊五澤 優平 「岩手を想う全てのひとへ」

千葉 研吾 「いわて県南ドローン旅」

daiya_films 「ふたたび～きっと、ふたたび、行きたくなる。～」

特別賞：塚澤 真堂、平塚 夢乃 「この手がつなぐ、花巻の記憶」

公益財団法人小岩井農場財団／有限会社タクト・プランニング 「国指定重要文化財 小岩井農場施設」

奨励賞：ドローン空撮Misora 「遠野で出会う、日本の原風景。」

蒲澤 利行 「千変万化」

【インスタ部門】

最優秀賞：東北SNS動画制作｜Nori

優秀賞：non、Naoya@映像、LOVE.PHANTOM

特別賞：✿sprout571_select✿、お琴、GON ke

奨励賞：すくすくもりおか、岩手の大学生、Drone 空撮 MISORA、佐藤 益文

3. 審査員からの総評

特別審査員

映画監督：大友 啓史

第1回.第2回と、編集や音楽、ドローン撮影等も含め、技術的に遜色のない作品が並び、映像的に見応えのある作品がどんどん増えてきたように思いました。そして、3回目の今年は、切り取る風景や映し出す被写体の中に、作り手それぞれの思いがより強く感じられる作品が見受けられるようになってきたように思います。映像は作り手の愛情をさりげなく映し出します。そこにどんな思いを重ねるのか。被写体の中に、連ねるカットや物語の中に、そして岩手の故郷や大地の中に、自分がどのような思いを込めていくのか。技術的に上手くなり、横並びになればなるほど、作り手の思いの深さが、作品のクオリティーや差別化に大きく影響してきます。自分が抱く愛情を、どのような方法で見せるのか。今回の作品を見て総じて思うのは、応募作品が、より精度を上げて、少しずつその領域に踏み込みつつあるということです。ここから、ですね、きっと。ミセテイワテ動画コンテストが、益々楽しく、そして豊かになっていくのは(笑)。今年はそんな分岐点になるような、そんな年であったような気がします。立派なもの、すごいもの、でなくてもいいんですよね、きっと。私の家の庭に岩手がある、私の家族の中に岩手がある、私が通う学校に、通学路に、私が勤める会社に、その会社の窓から毎日見上げる空に、何物にも代えがたい、そして誰よりも「私」が愛する岩手がある。一瞬のそんな想いを切り取るかのような、そんな視点でもいいんです。

さあ、ネクストステップへ。皆さんの個人的な思い、そこで生きる日々の思いを、故郷への「愛情」に還元しましょう。その思いの深さを、「大好き」「魅せる」「魅せたい」と言う、宇宙の果てまで届くような大声で。もっともっと強い思いに変換しながら、その想いを映像に託しながら、ますます多くの人に、多種多彩な岩手の魅力を届けて欲しいと思います。

アンバサダー兼審査員

映像ディレクター：高橋 栄樹

～チャレンジ部門：最優秀賞「変わらないモノ」の講評～

お煎餅が焼き上がるまでの工程を、柱時計の音に合わせて、リズミカルに見せるというアイディアが素晴らしいと思いました。だんだん早くなってくる編集のテンポも楽しいです。撮影としても、お煎餅を焼く職人さんの横顔など、独特なカットがいくつもありました。最後まで、楽しく拝見させていただきました。