「ポピーザぱフォーマー」よりホラーテイストが作品の世界観とマッチするアパレルをはじめ、衝撃シーンをデザインしたアクリルスタンドなど、キャラクターの魅力溢れるグッズが新登場！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2026年1月26日（月）より、「ポピーザぱフォーマー」商品を販売開始いたします。

アパレルやアクリルグッズなど、全5アイテムをラインナップ。

▼商品販売ページ

ANIGA-TER(https://aniga-ter.com)

▼商品一覧

●「ポピーザぱフォーマー」パーカー

全2種。ホラーテイストがインパクト抜群のパーカー。

販売価格：9,900円（税込）

サイズ：

Sサイズ ：約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm

Mサイズ ：約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm

Lサイズ ：約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm

製品素材： 綿100%

●「ポピーザぱフォーマー」Tシャツ

全2種。ホラーテイストがインパクト抜群のTシャツ。

販売価格：6,380円（税込）

サイズ：

Sサイズ ：約身丈65cm 身幅49cm 肩幅42cm 袖丈19cm

Mサイズ ：約身丈69cm 身幅52cm 肩幅46cm 袖丈20cm

Lサイズ ：約身丈73cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm

製品素材：綿100%

●「ポピーザぱフォーマー」DVD Boxなトートバッグ

全3種。DVD Boxをイメージしたユニークなトートバッグ。

販売価格：3,850円（税込）

サイズ：

本体：約H37cm×W36cm×マチ11cm

持ち手：56cm

製品素材：綿100％

●「ポピーザぱフォーマー」サーカス教本型アクリルスタンド

全3種。サーカスの教本とキャラクターがセットになったブック型のアクリルスタンド。作品の衝撃的なシーンが楽しめるデザイン。

販売価格：1,870円（税込）

サイズ：約H53mm×W70mm×D50mm

製品素材：アクリル 紙 ABS

●「ポピーザぱフォーマー」TV型ステッカー

全4種。TV型デザインのステッカー。作中のキャラクター達がいつも見ているあのチャンネルのステッカーも登場。

販売価格：550円（税込）

サイズ：約H57mm × W60mm

製品素材：塩ビ 紙

BS(C)ZUIYO・M.WAKAKO／KIDS STATION／NIPPON COLUMBIA

▼販売概要

・予約販売開始 : 2026年1月26日（月）18:00～

・商品お届け時期 : 2026年３月中旬順次発送開始予定

・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com

▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。

「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。

アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。

公式X（旧Twitter）：@anigater(https://x.com/anigater)

公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

バナナスピリッツ株式会社 （担当：米山）

電話：03-6435-3912

メールアドレス：info@banana-spirits.com

FAX：03-6435-3914