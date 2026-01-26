「ポピーザぱフォーマー」よりホラーテイストが作品の世界観とマッチするアパレルをはじめ、衝撃シーンをデザインしたアクリルスタンドなど、キャラクターの魅力溢れるグッズが新登場！

バナナスピリッツ株式会社

バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区　代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2026年1月26日（月）より、「ポピーザぱフォーマー」商品を販売開始いたします。




アパレルやアクリルグッズなど、全5アイテムをラインナップ。

●「ポピーザぱフォーマー」パーカー



全2種。ホラーテイストがインパクト抜群のパーカー。

販売価格：9,900円（税込）


サイズ：


Sサイズ ：約着丈64cm　身幅54cm　肩巾46cm　袖丈61cm


Mサイズ ：約着丈67cm　身幅57cm　肩巾49cm　袖丈62cm


Lサイズ ：約着丈70cm　身幅60cm　肩巾52cm　袖丈63cm


製品素材： 綿100%




●「ポピーザぱフォーマー」Tシャツ



全2種。ホラーテイストがインパクト抜群のTシャツ。

販売価格：6,380円（税込）


サイズ：


Sサイズ ：約身丈65cm　身幅49cm　肩幅42cm　袖丈19cm


Mサイズ ：約身丈69cm　身幅52cm　肩幅46cm　袖丈20cm


Lサイズ ：約身丈73cm　身幅55cm　肩幅50cm　袖丈22cm


製品素材：綿100%




●「ポピーザぱフォーマー」DVD Boxなトートバッグ



全3種。DVD Boxをイメージしたユニークなトートバッグ。

販売価格：3,850円（税込）


サイズ：


本体：約H37cm×W36cm×マチ11cm


持ち手：56cm


製品素材：綿100％




●「ポピーザぱフォーマー」サーカス教本型アクリルスタンド



全3種。サーカスの教本とキャラクターがセットになったブック型のアクリルスタンド。作品の衝撃的なシーンが楽しめるデザイン。

販売価格：1,870円（税込）


サイズ：約H53mm×W70mm×D50mm


製品素材：アクリル　紙　ABS




●「ポピーザぱフォーマー」TV型ステッカー



全4種。TV型デザインのステッカー。作中のキャラクター達がいつも見ているあのチャンネルのステッカーも登場。

販売価格：550円（税込）


サイズ：約H57mm × W60mm


製品素材：塩ビ　紙




BS(C)ZUIYO・M.WAKAKO／KIDS STATION／NIPPON COLUMBIA




▼販売概要

・予約販売開始 : 2026年1月26日（月）18:00～


・商品お届け時期 : 2026年３月中旬順次発送開始予定


・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com




▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは

2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。


「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。


アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。



公式X（旧Twitter）：@anigater(https://x.com/anigater)


公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)




