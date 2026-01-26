「ポピーザぱフォーマー」よりホラーテイストが作品の世界観とマッチするアパレルをはじめ、衝撃シーンをデザインしたアクリルスタンドなど、キャラクターの魅力溢れるグッズが新登場！
バナナスピリッツ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：米山博）が運営するECサイト「ANIGA-TER（アニゲーター）」にて、2026年1月26日（月）より、「ポピーザぱフォーマー」商品を販売開始いたします。
アパレルやアクリルグッズなど、全5アイテムをラインナップ。
ANIGA-TER(https://aniga-ter.com)
▼商品一覧
●「ポピーザぱフォーマー」パーカー
全2種。ホラーテイストがインパクト抜群のパーカー。
販売価格：9,900円（税込）
サイズ：
Sサイズ ：約着丈64cm 身幅54cm 肩巾46cm 袖丈61cm
Mサイズ ：約着丈67cm 身幅57cm 肩巾49cm 袖丈62cm
Lサイズ ：約着丈70cm 身幅60cm 肩巾52cm 袖丈63cm
製品素材： 綿100%
●「ポピーザぱフォーマー」Tシャツ
全2種。ホラーテイストがインパクト抜群のTシャツ。
販売価格：6,380円（税込）
サイズ：
Sサイズ ：約身丈65cm 身幅49cm 肩幅42cm 袖丈19cm
Mサイズ ：約身丈69cm 身幅52cm 肩幅46cm 袖丈20cm
Lサイズ ：約身丈73cm 身幅55cm 肩幅50cm 袖丈22cm
製品素材：綿100%
●「ポピーザぱフォーマー」DVD Boxなトートバッグ
全3種。DVD Boxをイメージしたユニークなトートバッグ。
販売価格：3,850円（税込）
サイズ：
本体：約H37cm×W36cm×マチ11cm
持ち手：56cm
製品素材：綿100％
●「ポピーザぱフォーマー」サーカス教本型アクリルスタンド
全3種。サーカスの教本とキャラクターがセットになったブック型のアクリルスタンド。作品の衝撃的なシーンが楽しめるデザイン。
販売価格：1,870円（税込）
サイズ：約H53mm×W70mm×D50mm
製品素材：アクリル 紙 ABS
●「ポピーザぱフォーマー」TV型ステッカー
全4種。TV型デザインのステッカー。作中のキャラクター達がいつも見ているあのチャンネルのステッカーも登場。
販売価格：550円（税込）
サイズ：約H57mm × W60mm
製品素材：塩ビ 紙
BS(C)ZUIYO・M.WAKAKO／KIDS STATION／NIPPON COLUMBIA
▼販売概要
・予約販売開始 : 2026年1月26日（月）18:00～
・商品お届け時期 : 2026年３月中旬順次発送開始予定
・販売サイト：ANIGA-TER（アニゲーター）https://aniga-ter.com
▼「ANIGA-TER（アニゲーター）」とは
2017年にアニメ、ゲーム関連グッズを取り扱うECサイトとしてオープン。
「ANIGA-TER」＝ANI（アニメ）＋ GA（ゲーム）+ TER（人々）を組み合わせた造語。
アニメ、ゲーム関連の缶バッジ・アクリルグッズはもちろん、アパレル・アクセサリー・香水など、ここにしかない、各作品の世界観や概念を大切にする商品を企画・販売している。
公式X（旧Twitter）：@anigater(https://x.com/anigater)
公式Instagram：@anigater_official(https://www.instagram.com/anigater_official/)
