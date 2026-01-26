PICO、両太ももと両手首に装着するモーショントラッカー「PICO Motion Tracker 専用拡張ベルト（4本セット）」を2/2から発売！

Pico Technology Japan株式会社

独自のイノベーションと研究開発力を持つXRブランド「PICO」は、2026年2月2日（月）00:00～より、「PICO Motion Tracker 専用拡張ベルト（4本セット）」（以下、本製品）を発売します。

本製品は、「PICO Motion Tracker」を両手首と両太ももに装着するための専用ベルトです。これまで標準的だった3箇所（両足首と腰）のトラッキングに加え、OS「PICO OS 5.14.4.U」のリリース以降、最大5箇所のマルチポイント・トラッキングが可能になりました。手足の曲げ伸ばしや細かな身体の動きをVRアバターに反映でき、VRChatやダンス、フィットネスなどの体験をより高いレベルへと引き上げます。

2025年7月にリリースした「PICO OS 5.14.4.U」以降 、手首や太ももへのトラッカー装着を可能にする拡張トラッキング機能を搭載し、従来の腰と足首のみのトラッキングに比べ、動作検知の精度や安定性が大幅に向上しています。本製品は、このような最新OSの進化を、より多くのお客様に体験いただくために開発された専用アクセサリーです。

ベルトには、激しい動きを伴うVRコンテンツでも正確にトラッキングができるように、伸縮性と固定力に優れた素材を採用しています。サイズ調整も容易で、手首や太ももにしっかりフィットし、長時間VRをプレイしても快適に装着いただけます。

この機会に、ぜひ「PICO Motion Tracker 専用拡張ベルト（4本セット）」で、より没入感のあるフルトラッキング体験をお楽しみください。

■ 製品概要

- 製品名：PICO Motion Tracker 専用拡張ベルト（4本セット）- 発売開始タイミング ： 2026年2月2日（月）0:00～- 販売価格：5,980円（税込）- 販売先：Amazon（オンライン）／ヨドバシカメラ（オンラインと店頭）／ビックカメラ（オンライン）（すべて認定販売店）

■ セット内容

- 両太もも用合計2本、両手首用合計２本の４本セット

■ ご注意事項

- 本製品はベルトのみです。「PICO Motion Tracker」本体センサーは含まれません。- 本製品の使用には、別売りの「PICO Motion Tracker」本体が必要です。- すでに「PICO Motion Tracker」をお持ちの方は、センサー部分を取り外して本ベルトに装着し、ベルトの長さを拡張してご利用いただけます。- 最新OS「PICO OS 5.14.5.U」もしくは、OS「PICO OS 5.14.4.U」を使用することが条件となります。- 取扱説明書を確認のうえ、使用時には正しく装着していただくようお願いいたします。

■PICOについて

2015年3月に設立したPICOは、VRオールインワン技術に注力した独自のイノベーションと研究開発力を持つXRのリーディングカンパニーです。「繋がりを構築し、人生を豊かに、無限大の可能性を解放する」というミッションのもと、PICOはコミュニティを活気づけ、開発者、クリエイター、ビジネスを支援する統合型XRプラットフォームの構築を目指しています。

公式サイト：https://www.picoxr.com/jp/