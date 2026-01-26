Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、『恋と深空』の2周年を記念したコラボキャンペーンを開催決定！
バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」（iOS、Android版）は、人気恋愛シミュレーションゲーム『恋と深空』の2周年を記念し、2026年1月26日（月）よりコラボキャンペーンを開始いたします。
本キャンペーンでは、『恋と深空』2周年を記念したコラボ限定きせかえ全5種類の配布に加え、特別エフェクト機能を期間限定で実装いたします。
1. 『恋と深空』2周年×Simeji コラボ限定きせかえプレゼント
【『恋と深空』2周年×Simeji】限定デザインのコラボきせかえをセイヤ、レイ、ホムラ、シン、マヒルの全5種類配布します。2周年を記念したハンター必見のスペシャルデザインを、ぜひお楽しみください。
＜キャンペーン開催期間＞
2026年1月26日（月）12:00～2026年7月26日（日）23:59
＜参加方法＞
1）スマートフォンに「Simeji」をダウンロード。
（既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデート推奨。）
2）Simeji公式X（@Simeji_pr）のキャンペーン投稿、またはSimejiアプリ内のコラボバナーをタップ。
3）キャンペーンページよりキャンペーン内容をXでシェア。
4）シェア完了後、キャンペーンページに戻り、【きせかえをGET】をタップしてきせかえを入手・適用。
＜きせかえ一覧＞
※当コラボきせかえはiPad非対応です。
※本コラボきせかえは入手後365日間ご利用いただけます。
※Simejiの無料きせかえは、端末間での引き継ぎをサポートしておりませんので、アンインストールや機種変更の際はご注意ください。
2. エフェクト機能（期間中どなたでも利用可能）
エフェクト機能はユーザーが文字を入力し、変換候補より特定のキーワードを選択することで画像や動画がキーボード上で再生される機能です。本コラボでは、「恋と深空」「こいとしんくうせいや」「こいとしんくうれい」「こいとしんくうほむら」「こいとしんくうしん」「こいとしんくうまひる」と入力することでコラボ限定の特別エフェクトをお楽しみいただけます。
ぜひ、この機会に本コラボならではの演出をご体験ください。
＜利用可能期間＞
2026年1月26日（月）12:00～2026年7月26日（日）23:59
＜エフェクト再生中のイメージ＞
■『恋と深空』について
『恋と深空』は、全世界ユーザー数が8000万人を突破した恋愛シミュレーションゲームです。没入感のある一人称視点の演出、リアリティ溢れる恋愛交流システム、多種多様なコンテンツを通じて現実よりも美しい恋愛を体感していただけます。
■権利表記
(C)2023 Infold Games, ALL RIGHTS RESERVED.
■公式サイト
https://loveanddeepspace.infoldgames.com/ja-JP/home
■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について
Z世代に大人気！7,500万ダウンロード数（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。
※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）
