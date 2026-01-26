FIXER、AWSと連携し自治体の地域課題解決とデジタル人材育成を加速

株式会社FIXER

株式会社FIXER（本社：東京都港区、代表取締役社長：松岡 清一、以下FIXER）は、生成AIおよびクラウド技術を活用し、地域創生に貢献する地域DXの推進ならびに地域DXを担うデジタル人材の育成を目的として、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（以下、AWS）と連携することをお知らせします。

本取り組みでは、2026年1月から3年間にわたり、全国、特に東海地域を中心に、自治体や教育機関と連携した地域課題解決および人材育成を推進してまいります。

■背景

昨今、日本の多くの地域で、人口減少や社会インフラの老朽化といった構造的な課題が顕在化しています。これらの課題を乗り越え、持続可能な地域社会を実現するための手段として、デジタルトランスフォーメーション（DX）への期待が高まっています。

一方で、多くの地域ではDXを推進するための技術、人材、実践の機会が十分に整っておらず、課題意識はあっても具体的な取り組みに踏み出しにくい状況が続いています。

こうした課題を解決するため、自治体業務に精通したFIXERの実装力と、世界をリードするAWSのクラウドおよび生成AI技術を組み合わせ、地域課題の解決と人材育成を一体的に推進することを目的として、両社は協力合意に至りました。

これまでも当社はAWSと、DX推進を目的として連携してきましたが、自治体および地域社会への提供価値をさらに高めるために連携を強化いたします。

■3つの注力施策

1.自治体連携による地域課題解決に資する生成AIソリューション開発と推進

AWSと連携し、自治体に常駐型の生成AIエンジニアを派遣します。高齢化に伴う労働力不足や防災対策など、地域特有の課題に対して、生成AIやRPAを活用した業務改善・自動化に取り組みます。

各自治体の業務プロセスを精査し、自動化の効果が高い領域を特定したうえで、トライアルやPoCを通じて最適なAIエージェントの活用方法を検討し、具体的な導入計画を策定します。さらに、愛知・岐阜・三重の各自治体を中心に得られた知見を共有することで、地域全体でのAI活用の促進を図ります。

将来的にはAIエージェントの自立化を見据え、業務効率化と住民サービスの質的向上を両立させ、持続可能な地域社会の構築を目指します。

2.地域課題解決を担うDX人材の育成

これまで高等専門学校向けに実施してきたAIに関する講義を、他の高等専門学校や自治体にも展開し、地域課題解決を担うDX人材の育成を加速します。

生成AIに加え、今後のAIエージェントや、AI同士が連携してタスクを遂行する「Agent to Agent」に関する内容を提供することで、「AIでできることはAIに任せる」という考え方の浸透を図り、AIエージェント導入に向けた理解促進を行います。

3.コミュニケーション拠点の提供

必要に応じて、FIXERの施設（名古屋事業所、四日市事業所、津事業所）を活用し、高専生や自治体職員向けの研修、ワークショップなどを開催します。これらの取り組みを通じて、地域全体のDX推進に貢献します。

FIXERは本取り組みを通じ、地域課題を解決する「技術」、未来を担う「人材」、そして人々がつながる「機会」を一体的に創出し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■株式会社FIXERについて

FIXERは2009年に創業し、企業・官公庁・自治体のエンタープライズシステムを中心に、クラウドを活用したIT基盤の構築と高度化を支援してきました。日本におけるクラウド活用の黎明期から、多数の基幹システムをプライムで手掛け、社会インフラのデジタル化を支えてきた実績を有しています。

近年は、生成AIを生産性向上の中核技術と位置付け、自社開発の生成AIサービス「GaiXer」を展開しています。さらに、セキュリティや運用要件に応じた選択肢として、デスクトップ環境で安全かつ高速に生成AIを活用できるデスクトップAI「GaiXer ThinkStation」の提供を開始しました。

FIXERは、クラウドからデスクトップまでを含む柔軟な構成により、さまざまな現場で生成AIを実務に活用できる環境を提供しています。テクノロジーによって業務の負荷を軽減し、人が本来注力すべき価値創出に集中できる社会の実現を目指しています。

会社名：株式会社FIXER

代表者：代表取締役社長 松岡 清一

所在地：東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館 最上階

Webサイト：https://fixer.co.jp/

※記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。